СТК обяви 57 прекратени договора

БГ Футбол

На основание изискващите се и предоставени документи, съгласно нормативната база на БФС, Отдел "Спортно-технически" констатира и приема, че са прекратени по взаимно съгласие договорите между професионални футболисти, треньори и съответните футболни клубове както следва:



Футболисти Футболен клуб Считано от дата



1. Aтанас Петров Курдов - Ботев Пд - 01.07.2012 г.

2. Адриан Олегов Иванов - Нефтохимик - 26.06.2012 г.

3. Александър Горанов Русков - Етър - 18.06.2012 г.

4. Атанас Василев Чепилов - Берое - 01.07.2012 г.

5. Благой Атанасов Атанасов - Чавдар Етр - 30.06.2012 г.

6. Благой Иванов Пасков - Чавдар Етр - 23.05.2012 г.

7. Борислав Димитров Кралев - Етър - 18.06.2012 г.

8. Валентин Петров Миленов - Левски - 01.07.2012 г.

9. Васил Димитров Калоянов - Нефтохимик - 20.06.2012 г.

10. Васил Тодоров Василев - Ботев Пд - 30.06.2012 г.

11. Владислав Димитров Романов - Славия - 05.06.2012 г.

12. Георги Валериев Стоянов - Любимец - 29.06.2012 г.

13. Георги Георгиев Христов - Славия - 05.06.2012 г.

14. Даниел Ангелов Божков - Ботев Пд - 01.07.2012 г.

15. Даниел Венциславов Младенов - Левски - 01.07.2012 г.

16. Дарко Тасевски - Левски - 30.06.2012 г.

17. Дейвид Джонатан Бицинду - Етър - 29.09.2012 г.

18. Димитър Георгиев Георгиев - Литекс - 01.07.2012 г.

19. Димитър Руменов Байрев - Ботев Пд - 30.06.2012 г.

20. Димитър Цветомиров Кулев - Лудогорец - 22.06.2012 г.

21. Динко Нейков Нейков - Берое - 07.06.2012 г.

22. Емил Георгиев Аргиров - Ботев Пд - 01.07.2012 г.

23. Емил Росенов Мартинов - Славия - 20.06.2012 г.

24. Емил Хараламбиев Капаранов - Монтана - 02.07.2012 г.

25. Жозе Карлос Ногуейра Жуниор - Левски - 30.06.2012 г.

26. Иван Ангелов Иванов - Любимец - 08.06.2012 г.

27. Иван Николов Тодоров - Славия - 03.07.2012 г.

28. Искрен Ненчев Писаров - Берое - 01.07.2012 г.

29. Калоян Иванов Николов - Любимец - 29.06.2012 г.

30. Камен Денчев Апостолов - Любимец - 29.06.2012 г.

31. Костадин Костадинов Аджов - Миньор Пк - 29.06.2012 г.

32. Кристиян Димитров Димитров - Черно море - 01.06.2012 г.

33. Кристофор Кларк Уалембо - Черноморец Бс - 13.06.2012 г.

34. Лъчезар Росенов Балтанов - Левски - 01.07.2012 г.

35. Любомир Георгиев Тодоров - Миньор Пк - 29.06.2012 г.

36. Марсело Да Пайшао Рамос Никасио - Литекс - 01.07.2012 г.

37. Мартин Стоянов Димов - Ботев Пд - 30.06.2012 г.

38. Милен Кирчев Танев - Берое - 01.06.2012 г.

39. Николай Димитров Димитров - Ботев Пд - 30.06.2012 г.

40. Николай Дончев Кирчев - Черно море - 01.06.2012 г.

41. Николай Иванов Манчев - Ботев Пд - 30.06.2012 г.

42. Николай Николаев Костов - Нефтохимик - 01.06.2012 г.

43. Радослав Иванов Бачев - Ботев Пд - 01.07.2012 г.

44. Рангел Минков Абушев - Берое - 01.07.2012 г.

45. Ричард Еромоигбе - Берое - 20.06.2012 г.

46. Светослав Георгиев Караиванов - Етър - 15.05.2012 г.

47. Стефан Димитров Стойчев - Любимец - 29.06.2012 г.

48. Стефан Николаев Станчев - Левски - 01.07.2012 г.

49. Танко Божидаров Дяков - Локомотив Пд - 28.05.2012 г.

50. Тони Пламенов Илиев - Лудогорец - 22.06.2012 г.

51. Филип Асенов Чипчев - Любимец - 29.06.2012 г.

52. Христо Видолов Телкийски - Ботев Пд - 01.07.2012 г.

53. Цанислав Цанков Карасинкеров - Славия - 03.07.2012 г.

54. Цветомир Божидаров Панов - Литекс - 01.07.2012 г.

55. Юсуф Идриси - Етър - 29.09.2012 г.

56. Якуб Халилов Идризов - Сливен - 05.07.2012 г.

57. Янчо Иванов Андреев - Черно море - 01.06.2012 г.





Треньори

Футболен клуб Считано от дата

1. Илиан Димов Илиев - Берое - 01.06.2012 г.

2. Красимир Николов Колев - Черно море - 31.05.2012 г.

3. Левон Рафи Апкарян - Ботев Пд - 17.06.2012 г.

4. Николай Ангелов Митов - Локомотив Пд - 28.05.2012 г.