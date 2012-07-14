СТК обяви 57 прекратени договора

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Андреа посети къщата на Меси
Фолк дивата Андреа видя от близо къщата на футболната звезда Лео Меси. Половинката на Кубрат Пулев засне най-новия си клип в дома на аржентинския национал. Имението се намира в Барселона и е оценявано на няколко милиона ...Виж още
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БГ Футбол
На основание изискващите се и предоставени документи, съгласно нормативната база на БФС, Отдел "Спортно-технически" констатира и приема, че са прекратени по взаимно съгласие договорите между професионални футболисти, треньори и съответните футболни клубове както следва:
Футболисти Футболен клуб Считано от дата
1. Aтанас Петров Курдов - Ботев Пд - 01.07.2012 г.
2. Адриан Олегов Иванов - Нефтохимик - 26.06.2012 г.
3. Александър Горанов Русков - Етър - 18.06.2012 г.
4. Атанас Василев Чепилов - Берое - 01.07.2012 г.
5. Благой Атанасов Атанасов - Чавдар Етр - 30.06.2012 г.
6. Благой Иванов Пасков - Чавдар Етр - 23.05.2012 г.
7. Борислав Димитров Кралев - Етър - 18.06.2012 г.
8. Валентин Петров Миленов - Левски - 01.07.2012 г.
9. Васил Димитров Калоянов - Нефтохимик - 20.06.2012 г.
10. Васил Тодоров Василев - Ботев Пд - 30.06.2012 г.
11. Владислав Димитров Романов - Славия - 05.06.2012 г.
12. Георги Валериев Стоянов - Любимец - 29.06.2012 г.
13. Георги Георгиев Христов - Славия - 05.06.2012 г.
14. Даниел Ангелов Божков - Ботев Пд - 01.07.2012 г.
15. Даниел Венциславов Младенов - Левски - 01.07.2012 г.
16. Дарко Тасевски - Левски - 30.06.2012 г.
17. Дейвид Джонатан Бицинду - Етър - 29.09.2012 г.
18. Димитър Георгиев Георгиев - Литекс - 01.07.2012 г.
19. Димитър Руменов Байрев - Ботев Пд - 30.06.2012 г.
20. Димитър Цветомиров Кулев - Лудогорец - 22.06.2012 г.
21. Динко Нейков Нейков - Берое - 07.06.2012 г.
22. Емил Георгиев Аргиров - Ботев Пд - 01.07.2012 г.
23. Емил Росенов Мартинов - Славия - 20.06.2012 г.
24. Емил Хараламбиев Капаранов - Монтана - 02.07.2012 г.
25. Жозе Карлос Ногуейра Жуниор - Левски - 30.06.2012 г.
26. Иван Ангелов Иванов - Любимец - 08.06.2012 г.
27. Иван Николов Тодоров - Славия - 03.07.2012 г.
28. Искрен Ненчев Писаров - Берое - 01.07.2012 г.
29. Калоян Иванов Николов - Любимец - 29.06.2012 г.
30. Камен Денчев Апостолов - Любимец - 29.06.2012 г.
31. Костадин Костадинов Аджов - Миньор Пк - 29.06.2012 г.
32. Кристиян Димитров Димитров - Черно море - 01.06.2012 г.
33. Кристофор Кларк Уалембо - Черноморец Бс - 13.06.2012 г.
34. Лъчезар Росенов Балтанов - Левски - 01.07.2012 г.
35. Любомир Георгиев Тодоров - Миньор Пк - 29.06.2012 г.
36. Марсело Да Пайшао Рамос Никасио - Литекс - 01.07.2012 г.
37. Мартин Стоянов Димов - Ботев Пд - 30.06.2012 г.
38. Милен Кирчев Танев - Берое - 01.06.2012 г.
39. Николай Димитров Димитров - Ботев Пд - 30.06.2012 г.
40. Николай Дончев Кирчев - Черно море - 01.06.2012 г.
41. Николай Иванов Манчев - Ботев Пд - 30.06.2012 г.
42. Николай Николаев Костов - Нефтохимик - 01.06.2012 г.
43. Радослав Иванов Бачев - Ботев Пд - 01.07.2012 г.
44. Рангел Минков Абушев - Берое - 01.07.2012 г.
45. Ричард Еромоигбе - Берое - 20.06.2012 г.
46. Светослав Георгиев Караиванов - Етър - 15.05.2012 г.
47. Стефан Димитров Стойчев - Любимец - 29.06.2012 г.
48. Стефан Николаев Станчев - Левски - 01.07.2012 г.
49. Танко Божидаров Дяков - Локомотив Пд - 28.05.2012 г.
50. Тони Пламенов Илиев - Лудогорец - 22.06.2012 г.
51. Филип Асенов Чипчев - Любимец - 29.06.2012 г.
52. Христо Видолов Телкийски - Ботев Пд - 01.07.2012 г.
53. Цанислав Цанков Карасинкеров - Славия - 03.07.2012 г.
54. Цветомир Божидаров Панов - Литекс - 01.07.2012 г.
55. Юсуф Идриси - Етър - 29.09.2012 г.
56. Якуб Халилов Идризов - Сливен - 05.07.2012 г.
57. Янчо Иванов Андреев - Черно море - 01.06.2012 г.
Треньори
Футболен клуб Считано от дата
1. Илиан Димов Илиев - Берое - 01.06.2012 г.
2. Красимир Николов Колев - Черно море - 31.05.2012 г.
3. Левон Рафи Апкарян - Ботев Пд - 17.06.2012 г.
4. Николай Ангелов Митов - Локомотив Пд - 28.05.2012 г.
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