Медии Нови цени на билетите за Spirit of Burgas 2012 14 юли 2012 | 18:17 0 0 0 0 1 Три седмици преди началото на най-големия морски музикален фестивал в България Spirit of Burgas организаторите на събитието обявиха новите цени на билетите за феста. Увеличението за купуващите си в последния момент билети е съвсем малко, като "full pass" за голямата сцена и "Solar Dance Arena" струва 220 лева. Феновете, които искат билети за трите дни само за сцените на "Spirit of Burgas" ще трябва да платят 140 лева, докато тридневен пропуск за "Solar Dance Arena" е с цена 100 лв. Еднодневните билети за всеки един от трите дни са с цени, както следва: "Full Pass" - 140 лв., само за сцените на "Spirit of Burgas" - 70 лв. и само за "Solar Dance Arena" - 40 лв.



Както е известно, "Spirit of Burgas" отново ще събере някои от най-големите имена в света на музиката на българското Черноморие. Тази година хедлайнери на събитието са Busta Rhymes, Tinie Tempah, Prodigy, KoЯn, Chase & Status и други известни имена от музикалния шоубизнес.



Главната сцена на фестивала пък трябва да бъде най-голямата изграждана в България, както обявиха организаторите на фестивала.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2803 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1