Тимът на No Frame грабна втора титла при аматьорите в рамките на един сезон. След като по-рано през годината момчетата на треньора Николай Кръстев взеха златните медали в Софийската Аматьорска Баскетболна Лига (САБЛ), късно снощи те спечелиха и титлата на Аматьорската Баскетболна Асоциация (АБА).



Във финалната среща на шампионата, играна при доста голям зрителски интерес в столичната зала "Христо Ботев", No Frame се наложи със 79:67 над тима на Манянас.



Символичните домакини взеха инициативата в срещата от самото начало и не я изпуснаха нито за миг, въпреки сърцатата игра на Манянас, които на няколко пъти успяха да се доближат до съперниците си.



Филип Сребров и Йордан Янков бяха най-резултатни за победителите с по 19 точки всеки. Бившият играч на ЦСКА и Черно Море Горан Кошанин записа дабъл-дабъл от 14 точки и 14 борби, а Калоян Николов се отчете с 12 точки.



Мартин Стефанов вкара най-много за сребърните медалисти - 16 точки, а Антон Миленков и Владимир Василев реализираха по 15 точки. Богдан Ставрев добави 13 при поражението на тима.



И двата състава бяха без основни играчи - за No Frame не игра Иво Константинов, докато за Манянас големият липсващ бе Людмил Хаджисотиров - Удо.



В малкия финал Хелга се наложи над Спортни настилки със 67:57.

