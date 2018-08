Дъщерята на Матеус прави модна линия с негова грешка на английски

Една от дъщерите на Лотар Матеус - Виола, реши, разчитайки на чувството за хумор на баща си, да направи модна линия с негова грешка при говорене на английски език.

Тя сложи негова реплика върху дамски и мъжки тениски и блузи.

Бившият национален селекционер изтърси преди време на езика на Шекспир I look not back, I look in front, искайки да каже, че не гледа назад, а напред. За да е правилно това изречение, втората част трябва да гласи I look ahead. Вариантът, който Лотар използва, няма никакъв смисъл.

"24 часа"