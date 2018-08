Булевард Четири нови банди на Sofia Rocks, още една отпадна - вижте окончателния състав за феста 04 юли 2012 | 16:20 0 0 0 0 2



Часове на излизане на групите на сцена:



07.07.2012 – ден първи



Viperfish 14:00 - 14:35ч.

Аналгин 14:50 – 15:30ч.

Sweet Savage 16:00 – 16:45ч.

Scar Symmetry 17:15 – 18:15ч.

Heaven Shall Burn 18:45 – 19:45ч.

Clawfinger 20:15 – 21:30ч.

Trivium 22:00 – 23:30ч.



08.07.2012 – ден втори



Der Hunds 14:00 – 14:30ч.

D2 15:00 – 16:00ч.

Ugly Kid Joe 16:30 – 17:30ч.

Within Temptation 18:00 – 19:00ч.

Kaiser Chiefs 19:30 – 20:30ч.

Iggy&The Stooges 21:00 – 22:00ч.

Guns N’ Roses 22:30 – 01:30ч.



Официален старт на фестивала ще бъде даден от едно от най-интересните и обещаващи открития на българската рок сцена – музикантите от VIPERFISH. VIPERFISH е българска рок група, създадена през 2007 г. която вече има изключително успешни изяви както на българска, така и на британска сцена. След тях на сцената ще се изяви и добре познатата на българската публика група Аналгин със своя легендарен вокал Звезди. D2, които имат богат фестивален опит, както на български форуми, така и на международни (Rock’n Coke, Rock for People, B’estival, Eurosonic, EXIT) ще свирят като част от програмата на втория фестивален ден - 8 юли 2012 (неделя). Те ще направят над 45 минутен сет, съставен само от най-силните им рокендрол прачета, който идеално ще се впише в концепцията на световните рок гиганти Guns N’ Roses, Iggy & The Stooges, Kaiser Chiefs, Within Temptation и Ugly Kid Joe. D2 ще повдигнат завесата над дългоочаквания си нов албум, като представят за първи път и единствено за публиката на Sofia Rocks няколко съвсем нови песни от него.



Малко преди тях на сцената ще се появят и момчетата от алтърнатив рок формация Der Hunds или в превод на български „Кучетата”. Те ще представят основно записи от съвсем топлото си EP със заглавие “Home” , което е издаддено миналия месец. Пилотният сингъл от него “Homesick” е едно от най-свежите нови български попълнения в програмата на радио Z-Rock.



От програмата на феста за втория ден отпада изявата на Lou Gramm And His Band. Поради канселирането на концерта на бандата в Румъния в последния момент те отмениха изцяло пътуването си до Европа и всички свои изяви на Стария континент, което е причина за невъзможността им да се изявят и на Sofia Rocks.







VIPERFISH

През 2008 год. групата, която се състои от Адриан Гугов - вокали, китара, Димо Мезеклиев - бас китара, бек-вокали, Матей Христосков - барабани, бек-вокали, печели три награди на Международния „Несебър Поп-рок” фестивал, сред които и голямата награда. В края на 2009 год., те самостоятелно издават първият си албум за българската публика, наречен „SymbioGenesis”. Песента "Stain" е пусната като първи сингъл и оглавява класацията на Z-Rock „Топ 40” за 12 последователни седмици. Групата е представена в българското издание на списание "Rolling Stone" като една от четирите най-обещаващи млади групи в страната.



През 2010 издават като втори сингъл песента "Explosive". Тя постига изключителен успех основно благодарение на първия видеоклип на групата, който може да бъде видян в техния Youtube канал. По късно същата година Адриан печели награда за "Най-добър композитор" отново на Несебърския Поп-Рок Фест.



Музиката на Viperfish е пускана многократно в "Unsigned show" на английското BIG CITY RADIO (89.1) в Бирмингам. 2011 групата прекарва основно в свирене из България и Англия като взема участие на английския Surface Festival. През април месец издават баладата "Hope Of Relief" с благотворителна цел. В момента групата подготвя материал за новия си албум, който се очаква да излезе до края на 2012.







АНАЛГИН

Рок група Аnalgin е създадена през 1999г. от легендарния глас на група Ахат – Звездомир Керемидчиев (Звéзди). Първият албум на бандата е издаден през 2000г. Проектът носи заглавието "7 рани – 7 кръста". От него хитове в българския радио ефир стават песните: "Безкрай" и "Ако имаш време", която е кавър по неостаряващото парче на група "Тангра" от 70-те години. Освен Звéзди, още двама души от настоящия състав на Analgin участват в предишния проект – Иво, който е свирил във всички песни и Младен – в пет. Други музиканти, които записват за "7 рани – 7 кръста", са: Иван Калфов (бас - БТР), Бисер Иванов (китара - Алегро) и Антони Георгиев (клавири - Ахат). В продължение на една година и половина музикантите от Analgin обикалят страната, като свирят по клубове и фестивали и се срещат с много фенове на българския рок. Когато Звезди решава да започне нов проект, се запознава с Илиян, препоръчан му от неговия приятел и съименик от БТР. Пприсъединяването на Илиян към Звéзди, Иво и Младен, поставя новото начало и оформя докрай настоящата банда Analgin.







D2

D2 е българска музикална група, създадена през 1999 г. от Димитър Кърнев (китара) и Дичо Христов (вокал). Другите членове на групата са Красимир Тодоров (клавишни), Александър Обретенов (бас китара), Явор Александров (ударни) и Десислав Семерджиев (перкусии). В този си състав те имат издадени два албума - „Ледено момиче“ (2000) и „2002“ (2002). „Ледено момиче“ става най-продаваният музикален продукт на българския пазар за в периода до 2006 г. [1]. През 2005 г. вокалът на D2 Дичо Христов решава да напусне групата и да започне солова кариера. По-късно същата година той е заменен от Деян Каменов – вокалист, нашумял с участието си в популярното тогава телевизионно предаване „Стар Академи“. През следващата година (2006) излиза и третият албум на групата под името „6“.







Der Hunds

Der Hunds имат сценични изяви още 2003 година. Тримата дългогодишни приятели, Боби „Косатката” – вокал, китара, Миро „Мравояда” – бас и Георги Фидлер – барабани, свирят в различни формации заедно и поотделно. Към тях се присъединява и още един китарист – Тоше, така групата става квартет.

В началото на 2008 година Вили Попов застава на мястото на Тоше на китарата и с него DER HUNDS записват дебютния си албум „Blue Animals”, който излиза през 2009 година. В началото на 2011 година бас-китарата поема Мартин Евстатиев, а в края на същата година барабанист на групата става Ивайло Петров - Пифа. С тях DER HUNDS издават втория си студиен запис „Home”, който излиза на 12.06.2012 г.



