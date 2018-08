Guns N’ Roses с впечатляващо шоу в Букурещ, да се готви София

Булевард

Броени дни преди шоуто си в София Guns N’ Roses забиха ударно на сцената на Green Fest в Букурещ, Румъния, в неделя вечер (1 юли). Axl Rose, DJ Ashba и останалите музиканти от групата са се появили на сцената само 20 минути след обявения час, което силно е изненадало публиката, подготвена за доста по-дълго очакване. Над 15 000 души в румънската столица са пяли екзалтирано своите любими песни повече от три часа на невероятно силното сценично шоу представено от Guns N’ Roses.



Великата банда ще забие у нас в неделя (8 юли) в рамките на двудневния фестивал Sofia Rocks 2012. Специално за българската си публика групата обеща дори над 3 часово изпълнение!



Веднага след качването си на сцената в Букурещ групата открива концерта си с впечатляващо интро и Chinеse Democracy, а първите акорди на Welcome To The Jungle взривяват цялата публика. Axl започва традиционно това емблематично парче с въпроса "Do you know where you are? You're in the jungle, baby!" (Знаш ли къде си? Ти си в джунглата, бейби!!!)



Тричасовият сет на бандата включва всички най-обожавани техни хитове от November Rain, Don't Cry, Sweet Child of Mine до Paradise City, Patience, You Could be Mine, както и някои от песните от последния албум Chinese Democracy. Изненадата в шоуто са и няколко съвсем нови песни, неиздавани досега в албум, а специалният подарък за публиката е специфичният кавър в стил Guns ‘N’ Roses на Another Brick In The Wall на Pink Floyd. Концертът им завършва с впечатляващо огнено шоу, а сценографията по време на изпълненията е наистина внушителна.



Очакваме Аксел и останалите от Guns да пристигнат в София ден преди концерта им на 8 юли на Стадион Васил Левски, за да имат време да добият впечатления от страната ни, където са за първи път. Предвижда се разходка из София, но точният маршрут предстои да бъде обсъден.





Програмата:



7 ЮЛИ 2012



TRIVIUM 20.15 – 21.30

CLAWFINGER 18.45 – 19.45

HEAVEN SHALL BURN 17.30 – 18.15

SCAR SYMMETRY 16.15 – 17.00

SWEET SAVAGE 15.00 – 15.45





8 ЮЛИ 2012



GNR 22.30 – отворен финал

IGGY & THE STOOGES 21.00 – 22.00

KAISER CHIEFS 19.30 – 20.30

WITHIN TEMPTATION 18.00 – 19.00

UGLY KID JOE 16.30 – 17.30

LOU GRAMM 15.00 – 16.00





Цените на пълен билет за двудневния фест са от 60 лева до 120 лева, в зависимост от категорията, както следва:



60 лева – седящи III зона (seated III category)

70 лева – седящи II зона (seated II category)

90 лева – терен (standing regular)

100 лева – седящи I зона (seated I category)

120 лева – пред сцена (standing Front of stage)



Билети в мрежата на Еventim, включително Германос, Пикадили и Техномаркет, бензиностанции OMV и магазини На Тъмно.