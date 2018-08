Вкарай приятел безплатно за първия ден на Sofia Rocks 2012

Програмата:

Във връзка с отпадането на Godsmack от програмата на фестивала Sofia Rocks 2012 идния уикенд, поради невъзможност на фронтмена и вокал Съли Ерна да продължи изявите си на оставащите дати от предварително обявеното европейско турне и въпреки, че това се случва по причини, независещи от организатора, Болкън Ентъртейнмънт ще компенсира разочарованите фенове на Godsmack, като им даде възможност да доведат със себе си приятел на първия ден от фестивала.Всеки фен на групата, закупил си билет за двудневното събитие ще може да доведе със себе си още един човек, който ще има безплатен достъп до феста в рамките на целия първи ден. На влизане придружителите ще получават специални гривни, с които ще имат възможност да гледат безплатно всички групи от програмата за 7 юли. За втория ден на феста – 8 юли 2012, влизането в стадиона ще става само с валиден билет, който важи за един човек.При влизане на стадион "Васил Левски" титулярите на билета ще получават гривна, която ще валидира достъпът им и на втория ден. Всички трябва да пазят своите билети за всяко следващо влизане в стадиона, както и за удостоверяване на достъпа до различните ценови зони. Пълния билет за двата дни на фестивала е на цена от 60 лв. до 120 лв., което е безпрецедентно предложение за българския рок фен.Децата до 10-годишна възраст ще имат свободен достъп до фестивала, но само с придружител над 18 години. Непълнолетните лица над 10 години влизат с билет и придружител над 18 годишна възраст. Декларация за придружител може да се попълни предварително и да се носи на място за по-бърз достъп до стадиона. Тя може да бъде намерена на сайта на Болкън Ентъртейнмънт - http://www.becbg.com/.Както всяка година Sofia Rocks 2012 предвижда специална рампа за феновете с ограничени физически възможности. Хората с увреждания ще имат достъп до рампа за по-добра видимост през специално обособен вход на стадиона. Достъпът до рампата трябва да се заяви предварително на телефоните посочени в сайта на Болкън Ентъртейнмънт. Придружителите на хора с инвалидни колички влизат безплатно.TRIVIUM 20.15 – 21.30CLAWFINGER 18.45 – 19.45HEAVEN SHALL BURN 17.30 – 18.15SCAR SYMMETRY 16.15 – 17.00SWEET SAVAGE 15.00 – 15.45GNR 22.30 – отворен финалIGGY & THE STOOGES 21.00 – 22.00KAISER CHIEFS 19.30 – 20.30WITHIN TEMPTATION 18.00 – 19.00UGLY KID JOE 16.30 – 17.30LOU GRAMM 15.00 – 16.00Цените на пълен билет за двудневния фест са от 60 лева до 120 лева, в зависимост от категорията, както следва:60 лева – седящи III зона (seated III category)70 лева – седящи II зона (seated II category)90 лева – терен (standing regular)100 лева – седящи I зона (seated I category)120 лева – пред сцена (standing Front of stage)Билети в мрежата на Еventim, включително Германос, Пикадили и Техномаркет, бензиностанции OMV и магазини На Тъмно.