Джуджета, мотоциклет и оглушителен звук – райдерът на Иги Поп е най-забавният на Sofia Rocks 2012

Булевард

Списъкът с изисквания към организаторите на Sofia Rocks 2012, изпратен от мениджмънта на най-нестандартния изпълнител от афиша на феста – Иги Поп, държи първо място по оригиналност и е официално най-забавният райдър от всички получавани някога в офиса на Болкън Ентъртейнмънт.



Всичко започва още със заглавието на документа: “Marvellous and Most Instructive Information Document. Including Utterly Confusing Comments and Asides” (Прекрасен и много описателен документ, включващ объркващи коментари и сериозни отклонения”. След описателното начало следва приказно и изключително самоиронично изреждане на най-невероятните прищевки, които една рок звезда би могла да измисли. Екстравагантният райдер на Iggy Pop and The Stooges е почти невъзможен за изпълнение. Целият екип на Болкън Ентертъйнмънт обаче e силно амбициран да изпълни максимална част от него.



Дефинитивно подчертано е желанието да се подсигурят седем джуджета-помощници с островърхи шапки и обаятелно излъчване, както и имитатор на Боб Хоуп (американски комедиант от британски произход), който достатъчно добре да може да интерпретира класическите смешки за голф, Холивуд и Бинг Кросби. Сигурно разбират трудността на изпълнението на подобна задача и затова са склонни в краен случай да приемат алтернативни форми на забавление като тесте специални карти за покер, в случай че наоколо се навъртат фенки на групата, силно желаещи да се включат в една бърза игра на стрийп покер.



За стаята на Iggy изискването е да е ...интересна. Не типичната рокенрол съблекалня, а нещо различно от това. Предложението на мениджмънта е да бъде пуснат вътре някой дизайнер с доста неконвенционални виждания по отношение на интериора и да бъде оставен на спокойствие да изрази своето артистично АЗ. „Какъвто и да е резултатът от това, то със сигурност ще е по-интересно отколкото типичните в повечето случаи – удобни мебели, свежи цветя и дъра-бъра. Нищо предварително уговорено и типично няма да свърши работа, по-скоро да има нещо за чупене... Никой не възнамерява да чупи неща умишлено разбира се, но понякога все пак се случва”. Единственото правило, което трябва да се спази при подредбата на стаята, е да има столове, които стоят здраво на земята и не носят риск от рязко изместване на центъра на тежеста. Препоръчително е да има килим, който да е постлан под мебелите, а не върху тях. Също така и мотоциклет Triumph Scrambler, за да може Iggy да се придвижва спокойно по време на фестивала в зоната на бекстейджа!



Разбира се, по-голямата част от изброените до момента екстравагантни желания са закачлива шега (или поне целият екип на организатора силно се надява). Това, което е сигурно че всички технически изисквания за перфектното представяне на групата ще бъдат спазени пунктуално (включително и цветовите предпочитания за дръм сета на барабаниста на групата), за да може Iggy and The Stooges да направят това, което правят най-добре - едно ГОЛЯМО шоу. Групата не може да посочи точната продължителност на изпълнението си, тъй като много често по независещи от тях причини, по време на концерта, се получават необичайно дълги версии на някои от песните. Ей така от само себе си.



За изненада – нищо специално не се посочва в изискванията за локална кухня. Това, което целият екип на Iggy казва, е, че като всички нормални хора те държат на вкусната и добре приготвена храна както и на добрата бира. Бандата с удоволствие ще пробва българска кухня и няма против да консумира българска минерална вода.



Около изпълнението на бандата по време на най-мащабния рок фестивал на годината - Sofia Rocks 2012, ще бъдат заети приблизително десет души – шофьори, охрана и технически сътрудници. Няколко лоялни и сериозни охранители „не по-големи от тухлени къщи”, в пропорционално отношение 1:1 с броя врати на съблекалните на групата ще трябва да стоят на пост пред всеки вход и изход.



Едно от най-важните изисквания от техническа гледна точка е силата на звука, мощността на усилвателите и разпределението им. Изпълнителите ще бъдат „щастливи като малки пухкави зайчета”, ако никой не им се бърка в шоуто и най-вече операторите. Бандата, съвсем не на шега, предупреждава всички от антуража на фест-а да не им се завират камери в лицата, защото „Iggy обожава да чупи камери, това е нещо като негово хоби”. Все пак, както бандата закачливо отбелязва, никой не е получил награда Oscar за „Най-добър кадър по време на концерт”. Мотивите са подплатени с желанието на Iggy and The Stooges да направят един наистина зрелищен спектакъл – първичен, мощен, отдаден изцяло на феновете.



За първи път българската публика ще може да види гигантите от Iggy and The Stooges само и единствено в програмата на най-мащабния и най-интересния рок маратон Sofia Rocks 2012! Те ще се качат на сцената на 8-ми юли, за да могат да се надвикват с феновете по време на парчетата "Raw Power", "I Wanna Be Your Dog" и "Search and Destroy". Те идват, за да покажат на „новобранците в публиката" как се прави истинско шоу. Iggy and The Stooges – истински пионери и пънк-рок легенди идват да смачкат на живо по време на рок уикенда Sofia Rocks 2012!



"Ех, как бихме искали да сме кучета точно сега" – реплики като тази не могат да не изтръгнат истинска радост от заклетите фенове! Iggy and the Stooges, чиято груба сила и откровено провокативно поведение на сцената създадоха уникален образ на рокенрол легенда, са и едни от най-ярките иноватори в рока. На 8 юли тази година очаквайте техният неподражаем, гръмовен звук да отекне над цяла България. Тяхното шоу е уникално. То е като сцена на яростно преследване в екшън филм, като боксов мач в красив ритъм, като гръм от ясно небе. То не е просто поредният рок концерт, а страница от живота на всеки фен, която никога няма да бъде изтрита.



Най-големият рок фестивал за годината в България – SOFIA ROCKS 2012 на 7 и 8 юли, ще бъде част от събитията, с които ОББ отбелязва през тази година 20-годишнината от създаването си.



ОББ е традиционен спонсор на инициативи и кампании, целящи опазването на българското културно и историческо наследство, на културни и музикални прояви, спортни федерации и отделни турнири, както и събития, насочени към децата.