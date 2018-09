Зимни спортове "Мис България" Магдалина Вълчанова и режисьорът Майкъл Кори Дейвис ще карат ски за благотворителност 07 март 2006 | 13:32 0 0 0 0 0 Второ по рода си благотворително корпоративно ски състезание ще се проведе в Банско на 8 април (събота) от 13 часа. Мероприятието се осъществява по инициатива на образователната програма "Първи шанс" на организацията "Face to Face", посветена на децата сираци и на тяхната реализация след напускането на социалните домове. В състезанието участие ще вземат фирми, медии, манекенки, индивидуални участници и известни личности, сред които "Мис България 2000" и настоящ председател на организацията "Face to Face" Магдалина Вълчанова и америкаският режисьор Майкъл Кори Дейвис, чиито филм "Открадната светлина", посветен на трафика на хора и насилствената проституция, спечели наградата за най-добър късометражен филм на Hollywood Film Awards (един от най-престижните филмови фестивали). Организатори на благотворителното състезание са Travel.storemaker.com и "Hollywood Tan and Hair". Oсновните цели на мероприятието са благотворителност и съпричастност към социалните проблеми на обществото. Надпреварата се извършва и в подкрепа на кандидатурата на София за домакин на Зимните Олимпийски игри през 2014 година. Свои отбори ще имат Канал 1, БТВ, Нова телевизия, телевизия ММ и Планета тв, като последната ще се представи и с "чалга-тим", но за момента пази в тайна имената на най-добрите скиорки сред фолк-певиците. Участниците ще бъдат разделени в две групи - първата за състезатели между 15 и 39 години, а втората за лица над 40 годишна възраст. Всеки отбор ще се състои от 5 души и всеки състезател в надпреварата ще има право на две спускания. Ще бъдат отличени най-добрите скиор/ка, сноубордист/ка и отбор. Наградите ще им бъдат връчени на официална празнична вечеря, след която ще има и купон за всички присъстващи. Условието за участие е всеки отбор да дари 500 лева или по 100 на човек. Събраната сума ще бъде съобщена до месец след приключване на състезанието и тогава ще стане ясно как тя ще бъде разпределена между отделните домове. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2165

