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БГ Футбол

Феро: Взимаме и българи, и чужденци - ще направя всичко възможно да бия 2 пъти Локо

08 юни 2012 | 13:44
Феро: Взимаме и българи, и чужденци - ще направя всичко възможно да бия 2 пъти Локо
Новият наставник на Ботев (Пловдив) Ферарио Спасов си постави амбициозна цел, която включва две победи над най-големия съперник на канарчетата - Локомотив Пд. Феро обаче разкри, че шампионската титла на България не стои на дневен ред, макар босът на тима Цветан Василев преди няколко дни да каза, че поглежда и към нея.

"В скоро време не се очакват играчи на Литекс в Ботев. Там си има треньор, няма индикации, че ще се разделят с много футболити. Моето желание е селекцията да приключи бързо, но ще привличаме играчи до последно. Ще вземем и българи, и чужденци. Няма да работим по метода на Лудогорец. Няма да хвърляме много пари, но ще привличаме само качествени футболисти. Титлата не ни е цел, но ще направя всичко възможно, за да спечеля двете срещи срещу Локомотив", каза Ферарио Спасов.

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Fero
(Гост) 27
отговор
11 юни 2012 | 17:56

Ще ги бия и ще ги ебъ!!! Рейтинг: 0 0

Ебахме Локо
(Гост) 26
отговор
09 юни 2012 | 15:22

Еййй тук пак се е напълнило с Вълчовци. Айде отивайте да карате нелегалните таксита и да събирате пари за Коко, че Емилия пак е бременна. Каквито феновете такъв и пезидента - с по 10 деца.. ама дали са негови... Рейтинг: 0 0

ai lainari
(Гост) 25
отговор
09 юни 2012 | 07:57

металикъ-ботяф, той не умира Рейтинг: 0 0

LOKO E 1 PLOVDIV
(Гост) 24
отговор
08 юни 2012 | 22:50

АХМЕТ СУЛТАН ДОГАН БАЩАТА НА ПУТЕФ КАЗВА ЩЕ ИЗМЕТСКИЯТ ОТБОР НА ПУТЕФ ДОРИ С ИЗМЕТИТЕ НА ИТАЛИА ПАК НЕ МОШАХА ДА БИЯТ ВЕЛИКИЯТ ОТБОР НА ЛОКО ПД ЗАЩОТО ПУТЕФ СА РОДЕНИ ВЕ4НО ИЗМЕТ НА ТОТЕВ+БОЙКО+БОБИ ПУРУГАТА И НА ВЛАСТА НА БЪЛГАРИЯ Рейтинг: 0 0

1912
(Гост)
11 юни 2012 | 17:58

доку - мастиите на Пловдив, най-великите!!! Рейтинг: 0 0

1912
(Гост) 23
отговор
08 юни 2012 | 21:23

Феро, нашият дразнител беше и ще си остане Левски. А с Локото просто се забавляваме. Рейтинг: 0 0

mad_dog
фен на: Ботев (Пловдив) 22
отговор
08 юни 2012 | 20:15

Ще барате меча мангали гнусни....САМО БОТЕВ И КЗЛ!!!Долна циганска измет,само хелмитекс и дебел к.р за вас,боклуци столипиновски.....ТОЙ НЕ УМИРА! Рейтинг: 0 0

Крис
(Гост) 21
отговор
08 юни 2012 | 17:23

Люта битка,всички отбори обявяват цел Европа - Левски,Цска,Лудогорец, Черноморец, Локо Пд, Славия, Черно Море, Етър, Ботев и Литекс ако запазят отбора..10 отбора с цел Европа.. първенство меча хахах Рейтинг: 0 0

Анонимен циганин
(Гост) 20
отговор
08 юни 2012 | 16:23

Сърцето ми е фен на Локо Пловдив! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 19
отговор
08 юни 2012 | 16:21

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П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 18
отговор
08 юни 2012 | 16:21

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

lpfc
(Гост) 17
отговор
08 юни 2012 | 16:04

до коментар / 13 / от велбъжд 681 И 100 години назад да погледнем Локо пд има 4 победи повече над ботев в официални мачове Рейтинг: 0 0

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!
(Гост) 16
отговор
08 юни 2012 | 16:00

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(Гост) 15
отговор
08 юни 2012 | 15:59

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хаха
(Гост) 14
отговор
08 юни 2012 | 15:49

Локо Сф.ще ги биете 2 пъти. Рейтинг: 0 0

българин
(Гост) 13
отговор
08 юни 2012 | 15:47

Абе хора, Ферарио Спасов не е от Ловеч а от Дупница и не е помак нито циганин.Вие в Пловдив сте цигани. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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