Феро: Взимаме и българи, и чужденци - ще направя всичко възможно да бия 2 пъти Локо

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Въпреки че не бе повикан в националния отбор на Аржентина за предстоящото Световно първенство в Русия, Мауро Икарди вече събира сили за следващия сезон на Сейшелските острови. A post shared by Wanda ...Виж още
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БГ Футбол
Новият наставник на Ботев (Пловдив) Ферарио Спасов си постави амбициозна цел, която включва две победи над най-големия съперник на канарчетата - Локомотив Пд. Феро обаче разкри, че шампионската титла на България не стои на дневен ред, макар босът на тима Цветан Василев преди няколко дни да каза, че поглежда и към нея.
"В скоро време не се очакват играчи на Литекс в Ботев. Там си има треньор, няма индикации, че ще се разделят с много футболити. Моето желание е селекцията да приключи бързо, но ще привличаме играчи до последно. Ще вземем и българи, и чужденци. Няма да работим по метода на Лудогорец. Няма да хвърляме много пари, но ще привличаме само качествени футболисти. Титлата не ни е цел, но ще направя всичко възможно, за да спечеля двете срещи срещу Локомотив", каза Ферарио Спасов.
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(Гост) 27
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Ще ги бия и ще ги ебъ!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 26
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Еййй тук пак се е напълнило с Вълчовци. Айде отивайте да карате нелегалните таксита и да събирате пари за Коко, че Емилия пак е бременна. Каквито феновете такъв и пезидента - с по 10 деца.. ама дали са негови... Рейтинг: 0 0
(Гост) 25
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металикъ-ботяф, той не умира Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
отговор
АХМЕТ СУЛТАН ДОГАН БАЩАТА НА ПУТЕФ КАЗВА ЩЕ ИЗМЕТСКИЯТ ОТБОР НА ПУТЕФ ДОРИ С ИЗМЕТИТЕ НА ИТАЛИА ПАК НЕ МОШАХА ДА БИЯТ ВЕЛИКИЯТ ОТБОР НА ЛОКО ПД ЗАЩОТО ПУТЕФ СА РОДЕНИ ВЕ4НО ИЗМЕТ НА ТОТЕВ+БОЙКО+БОБИ ПУРУГАТА И НА ВЛАСТА НА БЪЛГАРИЯ Рейтинг: 0 0
(Гост)
доку - мастиите на Пловдив, най-великите!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 23
отговор
Феро, нашият дразнител беше и ще си остане Левски. А с Локото просто се забавляваме. Рейтинг: 0 0
фен на: Ботев (Пловдив) 22
отговор
Ще барате меча мангали гнусни....САМО БОТЕВ И КЗЛ!!!Долна циганска измет,само хелмитекс и дебел к.р за вас,боклуци столипиновски.....ТОЙ НЕ УМИРА! Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
Люта битка,всички отбори обявяват цел Европа - Левски,Цска,Лудогорец, Черноморец, Локо Пд, Славия, Черно Море, Етър, Ботев и Литекс ако запазят отбора..10 отбора с цел Европа.. първенство меча хахах Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
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Сърцето ми е фен на Локо Пловдив! Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
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(Гост) 18
отговор
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(Гост) 17
отговор
до коментар / 13 / от велбъжд 681 И 100 години назад да погледнем Локо пд има 4 победи повече над ботев в официални мачове Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
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(Гост) 15
отговор
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(Гост) 14
отговор
Локо Сф.ще ги биете 2 пъти. Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Абе хора, Ферарио Спасов не е от Ловеч а от Дупница и не е помак нито циганин.Вие в Пловдив сте цигани. Рейтинг: 0 0