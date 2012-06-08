БГ Футбол Феро: Взимаме и българи, и чужденци - ще направя всичко възможно да бия 2 пъти Локо 08 юни 2012 | 13:44 0 0 0 0 29 Новият наставник на Ботев (Пловдив) Ферарио Спасов си постави амбициозна цел, която включва две победи над най-големия съперник на канарчетата - Локомотив Пд. Феро обаче разкри, че шампионската титла на България не стои на дневен ред, макар босът на тима Цветан Василев преди няколко дни да каза, че поглежда и към нея.



"В скоро време не се очакват играчи на Литекс в Ботев. Там си има треньор, няма индикации, че ще се разделят с много футболити. Моето желание е селекцията да приключи бързо, но ще привличаме играчи до последно. Ще вземем и българи, и чужденци. Няма да работим по метода на Лудогорец. Няма да хвърляме много пари, но ще привличаме само качествени футболисти. Титлата не ни е цел, но ще направя всичко възможно, за да спечеля двете срещи срещу Локомотив", каза Ферарио Спасов.

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