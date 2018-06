Тимът би НСА на финала след продължение

Баскетбол

No Frame е новият шампион в САБЛ, а No Frame Media е единствената продуцентска компания, която e дала името си и спонсорира отбор. Тимът е доказан шампион от баскетболната аматьорска лига, която е под егидата на Българската федерация по баскетбол. Това е лигата на най-силните отбори в София, в която тази година No Frame надвиха 11 от общо 12 състезаващи се баскетболни тима.



На финала отборът на No Frame надигра НСА с резултат 89-79. Мачът бе оспорван от началото до края, като се реши след продължение. За No Frame това е крачка нагоре след второто място миналата година, като сега взе трофея за №1 в лигата. Тимът завършва сезона с 18 победи от 18 мача в редовния сезон и 5 от 5 в плейофите.



Мачът тръгна равностойно от началото и с чести смени на водачеството. Общо в мача те бяха 20, а изравняванията 11. Така след десет минути НСА водеше с 24-20, а със силни последни на първото полувреме No Frame излезе напред за 42-41.



След почивката No Frame отбеляза първите 6 точки и дръпна със 7. Преднината обаче не се задържа дълго, тъй като играчите на НСА намалиха изоставането си и дори обърнаха резултата до 56-55 след 30 минути. В последната четвърт разликата се увеличи, но последва силна серия на No Frame от 10-0, с която тимът излезе напред при 70-67. След това НСА изравни, но с кош на Горан Кошанин No Frame пак поведе. Последва ново равенство, а в последните секунди и двата тима не можаха да отбележат, което пък прати мачът в продължение.



В допълнителното време Кошанин отбеляза важни точки под коша, а защитата на No Frame също се справи добре. Така тимът успя да се откъсне и въпреки многото пропуски от наказателната линия в края удържа победата и взе титлата в лигата.



Филип Сребров бе най-резултатен за победителите с 20 точки, като добави и 6 асистенции. По 18 точки пък добавиха Александър Иванов и Горан Кошанин, като първият хвана и 15 борби за дабъл дабъл.



За НСА с 16 точки приключи Димитър Търпанов, а с 14 се отчете Любомир Жечев.



Третото място в лигата остана за миналогодишните първенци от Манянас. В спора за бронза тимът надигра драматично Найк със 78-76. В последната секунда Петьо Иванов пропусна два опита от наказателната линия и така не успя да изравни резултата. Людмил Хаджисотиров завърши с 32 точки за победителите, а за "найковете" с 14 и 9 асистенции приключи Георги Цанков.



След финала пък за Най-полезен играч на лигата бе избран Ивайло Константинов от No Frame, който не взе участие в последния мач заради контузия. Наградата за Най-добър треньор отиде посмъртно за Рачо Колев, който водеше Манянас, като тя бе взета от Снежина Данкинова. Всички награди бяха връчени от шампиона на Унгария и национал Христо Николов, а за медалите му асистираха момичетата от балета на Левски - VS Dance.



