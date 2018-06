Черил Коул пее за Елизабет Втора

Бившата съпруга на защитника на Челси Ашли Коул - Черил, бе сред изпълнителите на специалния концерт по случай диамантения юбилей на кралица Елизабет Втора. Тя изпълни дует с бившия вокалист на "Тake That" Гари Барлоу на песента "Need you now", като двамата изправиха публиката пред Бъкингамския дворец на крака. Певицата от "Гърлс алауд" бе облечена в елегантна черно-сребриста рокля и присъства на афтър-партито след концерта.