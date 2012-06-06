Радо Стойчев и другите треньори дават пресконференция в София

Старши-треньорите на България, Франция, Египет и Пакистан, съответно Радостин Стойчев, Филип Блан, Шериф ЕлШемерли и Хюсаин Мазхар Хассан, ще дадат пресконференция за представители на медиите утре, четвъртък, 7 юни 2012 г., от 13:15 часа, в залата за пресконференции на "Арена Армеец" София.

Ден преди началото на Олимпийския квалификационен турнир четиримата специалисти ще коментират състоянието на тимовете си и очакванията за предстоящите сблъсъци.

Мария Джерекарова, Пресцентър БФВ