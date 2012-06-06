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Волейбол

Радо Стойчев и другите треньори дават пресконференция в София

06 юни 2012 | 14:11
Радо Стойчев и другите треньори дават пресконференция в София

Старши-треньорите на България, Франция, Египет и Пакистан, съответно Радостин Стойчев, Филип Блан, Шериф ЕлШемерли и Хюсаин Мазхар Хассан, ще дадат пресконференция за представители на медиите утре, четвъртък, 7 юни 2012 г., от 13:15 часа, в залата за пресконференции на "Арена Армеец" София.

Ден преди началото на Олимпийския квалификационен турнир четиримата специалисти ще коментират състоянието на тимовете си и очакванията за предстоящите сблъсъци.

Мария Джерекарова, Пресцентър БФВ


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Спортни новини		 Прочетена 3932

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do ajax
(Гост) 3
отговор
06 юни 2012 | 16:32

Гледай си футбола и не се занимавай с неща над нивото ти. Не ставаш! Рейтинг: 0 0

ajax
(Гост)
06 юни 2012 | 16:56

ЗА ТВОЕ СВЕДЕНИЕ ОТ 40 ГОДИНИ СЕМЕЙСТВОТО МИ Е СВЪРЗАНО С ВОЛЕЙБОЛА !В МОМЕНТА СИНЪТ МИ Е В НАЦИОНАЛА !ТАКА ,ЧЕ МОГА ДА КАЖА ПО РЕЗКИ ДУМИ ЗА ТЕБ,НООО ПРОСТЕНО ТИ Е ТИ СИГУРНО ГЛЕДАШ ВОЛЕЙБОЛ ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ И РАЗБИРАШ ПОВЕЧЕ! Рейтинг: 0 0

ajax
(Гост) 2
отговор
06 юни 2012 | 15:53

И КАКВО ПРАВИ НАРОДА ,ИЗМЕСТВА ТЕМАТА И НЕ ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ ОТ "НАЙ-ДОБРИЯ "ТРЕНЬОР,ЧЕ НАБУТА БЮДЖЕТА С 1МН.ЛЕВА ! НЕ МОГА ДА СИ ОБЯСНЯ КАКВА Е ТАЗИ ВСЕОБЩА ПОДЛИЗУРЩИНА И НЕ СЕ ГЛЕДА ТРЕЗВО НА НЕЩАТА ,ДА ДАНЧО ИНЖЕНЕРЧЕТО ТРЯБВА ДА СИ ХОДИ ,НО И "ВУНАТА" СГРЕШИ -ДАЛИ ПРОДАДЕ МАЧА ИЛИ ГО ПРОВАЛИ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ -ПРОВАЛИ СЕ И ТОЙ ТРЯБВА ДА СИ ХОДИ !КАКВО ТОЛКОВА СТЕ СЕ РАЗТРЕВОЖИЛИ ЗА ТРЕНЬОР, И В МОМЕНТА ВАЖНИТЕ ТРЕНЬОРИ СА НАЙДЕН И ЖОРЕТО ПЕТРОВ ! Рейтинг: 0 0

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feyenoord
(Гост)
07 юни 2012 | 10:03

Стойчев е сбъркал мача? Да кажем, че Казийски играеше... и КАКВО? Ако Братоев не му вдигне една топка, КАКВО променя това, че Матей играе? На Владо не му вдигна - защо смяташ, че на Казийски щеше? По-близки ли са? Или се обичат??? Мача беше изгубен заради неопитността на момчетата, не заради треньора. Рейтинг: 0 0

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///
(Гост) 1
отговор
06 юни 2012 | 15:07

Уважаеми журналисти,моля ви,не нападайте с Радо с въпроси по темата "ЛазарОФФ"-оставете треньора и мом4етата да са максимално спокойни и концентрирани за предстоящите ма4ове.Спе4елването на квотата ще е един от най-силните ни козове срещу онази мръсна свиня и УС на БФВ! Рейтинг: 0 0

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Обективен
(Гост)
06 юни 2012 | 15:42

Убеден съм,че ще има и такива въпроси от някой Данчов журналист.И Радо пак ще ги насоли като миналата година. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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