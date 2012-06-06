Радо Стойчев и другите треньори дават пресконференция в София

Старши-треньорите на България, Франция, Египет и Пакистан, съответно Радостин Стойчев, Филип Блан, Шериф ЕлШемерли и Хюсаин Мазхар Хассан, ще дадат пресконференция за представители на медиите утре, четвъртък, 7 юни 2012 г., от 13:15 часа, в залата за пресконференции на "Арена Армеец" София.
Ден преди началото на Олимпийския квалификационен турнир четиримата специалисти ще коментират състоянието на тимовете си и очакванията за предстоящите сблъсъци.
Мария Джерекарова, Пресцентър БФВ
(Гост) 3
отговор
Гледай си футбола и не се занимавай с неща над нивото ти. Не ставаш! Рейтинг: 0 0
(Гост)
ЗА ТВОЕ СВЕДЕНИЕ ОТ 40 ГОДИНИ СЕМЕЙСТВОТО МИ Е СВЪРЗАНО С ВОЛЕЙБОЛА !В МОМЕНТА СИНЪТ МИ Е В НАЦИОНАЛА !ТАКА ,ЧЕ МОГА ДА КАЖА ПО РЕЗКИ ДУМИ ЗА ТЕБ,НООО ПРОСТЕНО ТИ Е ТИ СИГУРНО ГЛЕДАШ ВОЛЕЙБОЛ ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ И РАЗБИРАШ ПОВЕЧЕ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
И КАКВО ПРАВИ НАРОДА ,ИЗМЕСТВА ТЕМАТА И НЕ ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ ОТ "НАЙ-ДОБРИЯ "ТРЕНЬОР,ЧЕ НАБУТА БЮДЖЕТА С 1МН.ЛЕВА ! НЕ МОГА ДА СИ ОБЯСНЯ КАКВА Е ТАЗИ ВСЕОБЩА ПОДЛИЗУРЩИНА И НЕ СЕ ГЛЕДА ТРЕЗВО НА НЕЩАТА ,ДА ДАНЧО ИНЖЕНЕРЧЕТО ТРЯБВА ДА СИ ХОДИ ,НО И "ВУНАТА" СГРЕШИ -ДАЛИ ПРОДАДЕ МАЧА ИЛИ ГО ПРОВАЛИ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ -ПРОВАЛИ СЕ И ТОЙ ТРЯБВА ДА СИ ХОДИ !КАКВО ТОЛКОВА СТЕ СЕ РАЗТРЕВОЖИЛИ ЗА ТРЕНЬОР, И В МОМЕНТА ВАЖНИТЕ ТРЕНЬОРИ СА НАЙДЕН И ЖОРЕТО ПЕТРОВ ! Рейтинг: 0 0
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(Гост)
Стойчев е сбъркал мача? Да кажем, че Казийски играеше... и КАКВО? Ако Братоев не му вдигне една топка, КАКВО променя това, че Матей играе? На Владо не му вдигна - защо смяташ, че на Казийски щеше? По-близки ли са? Или се обичат??? Мача беше изгубен заради неопитността на момчетата, не заради треньора. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 1
отговор
Уважаеми журналисти,моля ви,не нападайте с Радо с въпроси по темата "ЛазарОФФ"-оставете треньора и мом4етата да са максимално спокойни и концентрирани за предстоящите ма4ове.Спе4елването на квотата ще е един от най-силните ни козове срещу онази мръсна свиня и УС на БФВ! Рейтинг: 0 0
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(Гост)
Убеден съм,че ще има и такива въпроси от някой Данчов журналист.И Радо пак ще ги насоли като миналата година. Рейтинг: 0 0