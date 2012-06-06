ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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БГ Футбол

Спрягат Мариус Николае за ЦСКА

06 юни 2012 | 11:41
Спрягат Мариус Николае за ЦСКА
Мариус Николае е играчът, който ще бъде новият Янис Зику в ЦСКА, научи българският сайт Romanian-Football.com. Николае е изключителен таран, който често бележи, играе отлично с глава и е любимец на феновете на Динамо Букурещ.

31-годишният нападател отбеляза 19 гола в 29 мача през изминалия сезон, а клаузата за разтрогване в договора му е 500 000 евро. За националния тим на Румъния има 41 мача, като е вкарал 15 гола.

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Спортни новини		 Прочетена 20925

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(Гост) 15
отговор
06 юни 2012 | 16:50

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da
(Гост) 14
отговор
06 юни 2012 | 16:16

ха ха ха ха ха ха ха х а ха ха ах ха ах ах ах Рейтинг: 0 0

lainar
(Гост) 13
отговор
06 юни 2012 | 16:10

тоя не може да замести Зику пълен травестит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

САЙТА ЗА ПРОГНОЗИТЕ !
(Гост) 12
отговор
06 юни 2012 | 14:54

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П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 11
отговор
06 юни 2012 | 14:13

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RED STAR
(Гост) 10
отговор
06 юни 2012 | 13:47

Зику си ни е в сърцата,но и Николае ще го приемем стига да повтори резултатите на първия Рейтинг: 0 0

НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОГНОЗИи
(Гост) 9
отговор
06 юни 2012 | 13:25

w w w . f u t b o l 2 4 - b g . c o m Рейтинг: 0 0

V@nk@t@
(Гост)
06 юни 2012 | 13:27

Заври си прогнозите в г*за и спри да спамиш бе тъпанар!! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 8
отговор
06 юни 2012 | 13:14

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cashonline
(Гост) 7
отговор
06 юни 2012 | 13:08

===> W W W . C A S H O N L I N E . A L L E . B G >>>> Добри доходи чрез интернет. Повече информация може да намерите в сайта. Рейтинг: 0 0

fen4e
(Гост) 6
отговор
06 юни 2012 | 13:05

Николае игра за Спортинг на финала за купата на УЕФА през 05 срещу ЦСКА Москва Рейтинг: 0 0

Marius Niculae
(Гост) 5
отговор
06 юни 2012 | 13:10

http://www.youtube.com/watch?v=p2GX8WOWFlo Рейтинг: 0 0

oтегчен
(Гост)
06 юни 2012 | 13:57

От това което видях в този клип, определено мога да кажа че ако дойде, Николае ще е един от най-класните футболисти в цялото първенство и ако ЦСКА го задържи до края на сезона, може и да стане голмайстор и да ги изведе до титла. Голяма грешка, според мен, беше продажбата на Зику и някои от останалите момчета през зимата. Боклукджиите да бяха запазили Зику и Нелсън и да бяха продали Бандаловски за 2млн евро ако толкова са лакоми за пари, а и Дечев можеше да го замести особено защото през тази пролет, Бандата не показа същото ниво на което играеше преди година. Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

cska
(Гост) 4
отговор
06 юни 2012 | 13:00

Едва ли титан ще извадят 500 000 евро за някой играч, Присо може би беше изключение но освен ако не продадат Бандаловски, едва ли ще стане този трансфер. Е разбира се има и вариант, Николае да дойде и като свободен агент но нека да не избързваме Рейтинг: 0 0

DO 1 i 2
(Гост) 3
отговор
06 юни 2012 | 12:18

Стига сте спамили бе Рейтинг: 0 0

да
(Гост)
06 юни 2012 | 12:53

и аз се нервя..мислят си че някой им обръща внимание Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 2
отговор
06 юни 2012 | 12:16

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(Гост) 1
отговор
06 юни 2012 | 11:47

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