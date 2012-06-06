Спрягат Мариус Николае за ЦСКА

Мариус Николае е играчът, който ще бъде новият Янис Зику в ЦСКА, научи българският сайт Romanian-Football.com. Николае е изключителен таран, който често бележи, играе отлично с глава и е любимец на феновете на Динамо Букурещ. 31-годишният нападател отбеляза 19 гола в 29 мача през изминалия сезон, а клаузата за разтрогване в договора му е 500 000 евро. За националния тим на Румъния има 41 мача, като е вкарал 15 гола.

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