Спрягат Мариус Николае за ЦСКА

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БГ Футбол
Мариус Николае е играчът, който ще бъде новият Янис Зику в ЦСКА, научи българският сайт Romanian-Football.com. Николае е изключителен таран, който често бележи, играе отлично с глава и е любимец на феновете на Динамо Букурещ.
31-годишният нападател отбеляза 19 гола в 29 мача през изминалия сезон, а клаузата за разтрогване в договора му е 500 000 евро. За националния тим на Румъния има 41 мача, като е вкарал 15 гола.
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(Гост) 15
отговор
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(Гост) 14
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ха ха ха ха ха ха ха х а ха ха ах ха ах ах ах Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
тоя не може да замести Зику пълен травестит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
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(Гост) 11
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(Гост) 10
отговор
Зику си ни е в сърцата,но и Николае ще го приемем стига да повтори резултатите на първия Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
w w w . f u t b o l 2 4 - b g . c o m Рейтинг: 0 0
(Гост)
Заври си прогнозите в г*за и спри да спамиш бе тъпанар!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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(Гост) 7
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(Гост) 6
отговор
Николае игра за Спортинг на финала за купата на УЕФА през 05 срещу ЦСКА Москва Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
http://www.youtube.com/watch?v=p2GX8WOWFlo Рейтинг: 0 0
(Гост)
От това което видях в този клип, определено мога да кажа че ако дойде, Николае ще е един от най-класните футболисти в цялото първенство и ако ЦСКА го задържи до края на сезона, може и да стане голмайстор и да ги изведе до титла. Голяма грешка, според мен, беше продажбата на Зику и някои от останалите момчета през зимата. Боклукджиите да бяха запазили Зику и Нелсън и да бяха продали Бандаловски за 2млн евро ако толкова са лакоми за пари, а и Дечев можеше да го замести особено защото през тази пролет, Бандата не показа същото ниво на което играеше преди година. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 4
отговор
Едва ли титан ще извадят 500 000 евро за някой играч, Присо може би беше изключение но освен ако не продадат Бандаловски, едва ли ще стане този трансфер. Е разбира се има и вариант, Николае да дойде и като свободен агент но нека да не избързваме Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Стига сте спамили бе Рейтинг: 0 0
(Гост)
и аз се нервя..мислят си че някой им обръща внимание Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
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(Гост) 1
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