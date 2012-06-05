Обсипаха с рози колата на Меси (видео)

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
›› Булевард
Икарди и Уанда по-горещи от всякога
Въпреки че не бе повикан в националния отбор на Аржентина за предстоящото Световно първенство в Русия, Мауро Икарди вече събира сили за следващия сезон на Сейшелските острови. A post shared by Wanda ...Виж още
|
Световен футбол
Най-добрият футболист в света Лионел Меси беше изпратен по доста странен начин след двубоя Аржентина - Еквадор. След минаване през антидопинговия тест на стадион "Монументал" Лео бързешком се качи в колата си.
Множество привърженици засипаха автомобила с листа от рози. Предлагаме ви видео от интересното изпращане.
Снимка: Getty Images/Guliver
Още по темата
|
›› Световен футбол
Копа Либертадорес
›› Испания
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 27
отговор
ХАХАХАХАХАХ еми разбирасе Роналдо е футболист.. да не би да е манекен ХАХАХАХ нали за т'ва се вика че футбола е мъжки спорт ХАХАХА и не се притеснявай за Меси само гледай как твори истинска история не като Гейландо.. който ще го запомнят (момичетата) с красотата си.. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 26
отговор
ами момчета ли да са му беее :Д :Д :Д ааьаяаяхаяххаяхахахаях малеее гейовее прости... МЕСИ ДА МУ СЧУПЯТ КРАЧЕТАТА НЯКЪДЕ ДАНО ! :) PEACE , BITCH ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 25
отговор
АХАХАХХАХ на Роналдо регистрацията му в ФЕЙС е от 2006 ХАХА а на Меси от 2009 смятай.. :) и + т'ва на ГЕЙландо 20 милиона са му само момичета ХАХАХАХАХАХ Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
отговор
Найстина.. Само т'ва са държавите който обичат Роналдо.. а Меси цял свят.. :) Рейтинг: 0 0
(Гост)
ахахахаахахахахаха във вейсчето РОНАЛДО има 45 млн. харесвания,а леа веси малко над 36 млн... прави си изводите,куч ко.. ;)) Рейтинг: 0 0
(Гост) 23
отговор
Цяла Испания обича Роналдо АХА виццц... Цяла Бразилия ХАХАХАХАХХА и АЗИЯ ХАХАХАХАХАХА ЛЕЛЕЛЕ ХАХАХАХАХАХА ... НЕ МЕСИ Е ТОЗИ КОЙТО ГО ОСВИРКВАТ НАВСЯКЪДЕ .. А РОНАЛДО?? САМО ЩЕ КАЖА 1 СРЕДНИТЕ ПРЪСТИ КОИТО ПОКАЗА ПОКАЗВАТ НАЙСТИНА КОЙ ОБИЧАТ И КОЙ МРАЗЯТ... Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 22
отговор
пххахаахахахахха на леа веси и правят серенади :Д :Д :Д хахах :Д Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
Меси всички го обичат... Роналдо всички го мразят ХАХАХАХ каза фен на БАРСА!!! баси глупака Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
меси вси4ки го оби4ат а роналдо мразят и ненавиждат Рейтинг: 0 0
(Гост)
изключи цяла към мразенето на Роналдо цяла Португалия , цяла Испания (без куррввеенската и част (каталуния) , махни Англия, Америка, Бразилия и Азия.. другите го мразят :)) Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
МЕСИ Е НАЙ-ВЕЛИКИЯ ФУТБОЛИСТ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, ВСИЧКИ КОМПЛЕКСИРАНИ ФЕНЧЕТА НАЙ-ВЕЧЕ НА БАЛЕРИНИТЕ НЕ ВИЖДАТ, ИЛИ ПО-СКОРО НЕ ИСКАТ ДА ВИДЯТ С КОЛКО МНОГО ТАЛАНТ ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ! ПРОСТО Е ГЕНИЙ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
W W W. O RIGINALNI.BE - - - ЗАКУПИ ФУТБОЛНА ТЕНИСКА САМО ЗА 29.99 лв- ПРИ НАС ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
KВА Е ТАЗ БРАКМЪ,АЗ КАРАМ ПО-ЯКА. Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Абе момче, кви ги ръсиш, ти бил ли си някога в Аржентина, съвсем нормална дирекция са им колите. Кой ще даде на Меси след мач да кара кола, возят го. Което не променя факта, че може да кара каквото си поиска, щото има пари. Рейтинг: 0 0