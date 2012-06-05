Барселона FC Barcelona

Барселона 1:0 Реал Сосиедад

последен:
20.05.2018

-

следващ:
 

създаване: 1899г.
стадион: Камп Ноу
президент: Джосеп Мария Бартомеу
треньор: Ернесто Валверде
web: Барселона

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Световен футбол

Обсипаха с рози колата на Меси (видео)

05 юни 2012 | 17:50
Обсипаха с рози колата на Меси (видео)
Най-добрият футболист в света Лионел Меси беше изпратен по доста странен начин след двубоя Аржентина - Еквадор. След минаване през антидопинговия тест на стадион "Монументал" Лео бързешком се качи в колата си.

Множество привърженици засипаха автомобила с листа от рози. Предлагаме ви видео от интересното изпращане.

Снимка: Getty Images/Guliver

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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 17645

Добави коментар ›› Коментари (27)

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do EMINEM
(Гост) 27
отговор
07 юни 2012 | 23:47

ХАХАХАХАХАХ еми разбирасе Роналдо е футболист.. да не би да е манекен ХАХАХАХ нали за т'ва се вика че футбола е мъжки спорт ХАХАХА и не се притеснявай за Меси само гледай как твори истинска история не като Гейландо.. който ще го запомнят (момичетата) с красотата си.. Рейтинг: 0 0

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ЕМИНЕМ
(Гост) 26
отговор
07 юни 2012 | 23:31

ами момчета ли да са му беее :Д :Д :Д ааьаяаяхаяххаяхахахаях малеее гейовее прости... МЕСИ ДА МУ СЧУПЯТ КРАЧЕТАТА НЯКЪДЕ ДАНО ! :) PEACE , BITCH ! Рейтинг: 0 0

do EMINEM
(Гост) 25
отговор
07 юни 2012 | 17:17

АХАХАХХАХ на Роналдо регистрацията му в ФЕЙС е от 2006 ХАХА а на Меси от 2009 смятай.. :) и + т'ва на ГЕЙландо 20 милиона са му само момичета ХАХАХАХАХАХ Рейтинг: 0 0

do EMINEM
(Гост) 24
отговор
07 юни 2012 | 02:29

Найстина.. Само т'ва са държавите който обичат Роналдо.. а Меси цял свят.. :) Рейтинг: 0 0

ЕМИНЕМ
(Гост)
07 юни 2012 | 10:36

ахахахаахахахахаха във вейсчето РОНАЛДО има 45 млн. харесвания,а леа веси малко над 36 млн... прави си изводите,куч ко.. ;)) Рейтинг: 0 0

do EMINEM
(Гост) 23
отговор
07 юни 2012 | 02:27

Цяла Испания обича Роналдо АХА виццц... Цяла Бразилия ХАХАХАХАХХА и АЗИЯ ХАХАХАХАХАХА ЛЕЛЕЛЕ ХАХАХАХАХАХА ... НЕ МЕСИ Е ТОЗИ КОЙТО ГО ОСВИРКВАТ НАВСЯКЪДЕ .. А РОНАЛДО?? САМО ЩЕ КАЖА 1 СРЕДНИТЕ ПРЪСТИ КОИТО ПОКАЗА ПОКАЗВАТ НАЙСТИНА КОЙ ОБИЧАТ И КОЙ МРАЗЯТ... Рейтинг: 0 0

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ЕМИНЕМ
(Гост) 22
отговор
06 юни 2012 | 16:23

пххахаахахахахха на леа веси и правят серенади :Д :Д :Д хахах :Д Рейтинг: 0 0

S
(Гост) 21
отговор
06 юни 2012 | 10:46

Меси всички го обичат... Роналдо всички го мразят ХАХАХАХ каза фен на БАРСА!!! баси глупака Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 20
отговор
06 юни 2012 | 08:46

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LIONEL ANDRES MESSI
(Гост) 19
отговор
06 юни 2012 | 04:03

меси вси4ки го оби4ат а роналдо мразят и ненавиждат Рейтинг: 0 0

ЕМИНЕМ
(Гост)
06 юни 2012 | 16:26

изключи цяла към мразенето на Роналдо цяла Португалия , цяла Испания (без куррввеенската и част (каталуния) , махни Англия, Америка, Бразилия и Азия.. другите го мразят :)) Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 18
отговор
06 юни 2012 | 03:48

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 17
отговор
06 юни 2012 | 03:48

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

Dragunov
(Гост) 16
отговор
05 юни 2012 | 23:18

МЕСИ Е НАЙ-ВЕЛИКИЯ ФУТБОЛИСТ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, ВСИЧКИ КОМПЛЕКСИРАНИ ФЕНЧЕТА НАЙ-ВЕЧЕ НА БАЛЕРИНИТЕ НЕ ВИЖДАТ, ИЛИ ПО-СКОРО НЕ ИСКАТ ДА ВИДЯТ С КОЛКО МНОГО ТАЛАНТ ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ! ПРОСТО Е ГЕНИЙ! Рейтинг: 0 0

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(Гост) 15
отговор
05 юни 2012 | 22:19

W W W. O RIGINALNI.BE - - - ЗАКУПИ ФУТБОЛНА ТЕНИСКА САМО ЗА 29.99 лв- ПРИ НАС ! Рейтинг: 0 0

FRANCO
(Гост) 14
отговор
05 юни 2012 | 22:02

KВА Е ТАЗ БРАКМЪ,АЗ КАРАМ ПО-ЯКА. Рейтинг: 0 0

попа
(Гост) 13
отговор
05 юни 2012 | 21:59

Абе момче, кви ги ръсиш, ти бил ли си някога в Аржентина, съвсем нормална дирекция са им колите. Кой ще даде на Меси след мач да кара кола, возят го. Което не променя факта, че може да кара каквото си поиска, щото има пари. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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