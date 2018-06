Евро 2012: ...и нека най-добрият победи !

MySportal

16 отбора, 13 титли, 8 стадиона, 12 рефера ... 31 срещи.

Обратното броене стигна до цифрата 3. Три дни ни делят от началото на 14 европейско футболно първенство, което ще се проведе в Полша и Украйна.През ситото на кфалицикациите достигнаха всички водещи страни и предпоставките за един силен форум са налице.Дали класата на фаворитите Испания, Германия и Холандия ще се окаже твърде висока и очакванията за триумф на някой измежду изброените ще се окажат верни или ще има римейк на Евро'04, където Гърция стигна до титлата, а никой не очакваше нещо подобно предстои да разберем.

В група "А" силите са силно изравнени и всеки един измежду четирите отбора има шансове за излизане от групите.Полша имат предимство, като един от домакините, но също така имат и други оръжия в лицето на триото от Борусия Дортмунд - Пишчек, Куба и Левандовски.Русия са фаворита в групата и сякаш това е напълно нормално.Изглеждат най-балансираният отбор с най-голяма класа и само преди дни го загатнаха в приятелска среща срещу Италия, спечелена с 3-0.Чехия са в момент на преход, достигнаха до класиране през плейофи срещу Черна Гора, но мисля че към момента участие в групите е таванът на този отбор.Гърция са един от най-непредвидимите отбори, а и те са в процес на подмладяване.

Група "B" определена като "групата на смъртта" с отбори като Холандия, Германия, Португалия и Дания напълно подхожда едно таково клише.Два от трите основни фаворита за спечелването се намират в една група.Йоаким Льов изгради един перфектен отбор и прехода мина сякаш доста леко, като динамиката между халфовата линия и атаката прави стила им доста приятен, но сякаш има един основен проблем, с който Льов трябва да се справи, а именно защитата.Може би Лам е единственият класен и качествен бранител.Не, че Хумелс, Хьоведес, Бадщубер и Шмелцер са слаби, но някои от изброените играят "out of position" в схемата на Льов, други пък не се намират в оптимална форма и факта, че Швейцария вкара 5 гола преди седмица, та макар и в контрола това трябва да е червена лампа пред Льов. "Лалетата" по мое му изглеждат по-балансираният отбор от двата.Доста опит в дефанзивен план в лицето на Хейтинга, Матайсен, Баума и Буларуз съчетан с класни дефанзивни халфове - ван Бомел и Де Йонг и естествено отличителната креативност, която винаги имат и този път в нейната основа са Рафаел Ван дер Ваарт и Уесли Снайдер и може би едно лице, закоето очаквам да се говори след първенството Ибрахим Афелай.За атаката няма какво да се спомен, освен че ще бъде водена от топ реализатора на "Английската Висша Лига" - Робин Ван Перси. Португалия под ръководството на Бенто играе слабо за мен.Един Роналдо сякаш не стига.Коентрао и Нани са други двама от водещите фигури, но и двамата не изиграха особено силни сезони в клубовете си и мисля, че това може да е едно от разочарованията на европейското.

В група "C" има един отбор, който може да се определи като водещ и определно по-силен от останалите. "Ла Фурия" под ръководството на Дел Боске играят по-пестеливо, но напълно достатъчно, за да печелят своите срещи, а за играчи като Иниеста, Фабрегас и Шави не са нужни думи.Битката тук ще е между Италия и Хърватска за второто място. "Скуадра Адзура" е още един отбор, в който тече леко подмладяване, но тук проблемът според мен е в това, че не малък брой играчи не играха толкова редовно в клубовете си, второто което бих окачествил като евентуален проблем е формата на някои от играчите, които трябва да бъдат лидери в халфовата линия - Монтоливо и Маркизио и третото, което мога да отбележа са проблемите от друго естество, извън футбола и корупционните скандали, които накараха за момент Прандели да се замисли дали да не извади отбора от ЕП.

Стигаме и до последната група "D", където е другият домакин на финалите - Украйна. За Украйна домакинството е успех само по себе си, но мисля, че сили за нещо повече от почетно представяне в групите няма.Тук бих загатнал едно-две имена, като Александър Ярмоленко и Еуген Коноплянка.Това са играчи, които могат да съберат погледните на множество скаути от Европа и аз лично с интерес ще следя изявите им. "Петлите" на Лоран Блан би трябвало да нямат проблеми, само ако не се появи някои от обичайните за тях скандали вътре в отбора.Разполагат с доста качествени играчи, но може би и те не са готови за някакъв голям подвиг като финал например и максимумът към момента би бил един полуфинал по мое му. При Англия този път може да се говори и гледа с различно око. Сякаш от много време насам не отиват с "голямата кошница".Това от една страна може да се окаже много добре, но там проблемите, които се появиха в последно време са много и биха се оказали твърде голям проблем.Като се започне от смяната на Капело, която за мен бе най-голямата глупост и грешка на "ФА" , защото да смениш треньор месеци преди началото на финалите не може да се окачестви с друга дума освен "глупост". Времето, с което разполага Ходжсън е твърде малко, за да се промени нещо и отбора да заиграе така както той вижда играта през собствената му призма. Контузиите на редица ключови играчи пък са нещо, с което едва ли ще може да се справи и това е още един минус за "лъвовете" в навечерието на първенството.Стигам и до нещо, което не бих пропуснал, а именно повиквателните за 6 играча от отбора на Ливърпул, който завърши на незавидното 8 място в "Премиършип" ...нещо немислимо поне за мен, като последният му ход при контузията на Кейхил и повиквателната на Кели остава пълна загадка защо той при наличието на един опитен и класен Рио Фърдинанд и един Майка Ричардс, който изигра прекрасен сезон и стана шампион с Манчестър Сити.

Въпросите, които повечето зрители и фенове на футбола ще си задават през следващият месец са много, но аз ще загатна няколко основни:

Може ли някой да спре "Ла Фурия" ?

Ще счупи ли каръка Англия или липсата на Лампард ще се окаже твърде голям проблем ?

Ще успее ли Прандели да избистри съзнанието на "Скуадра Адзура" за месец от случващото се в страната и новите корупционни скандали ?

Способни ли са хървати, руснаци или пък поляци да се намесят в битката за златото и европейски триумф ?

Ще окаже ли влияние финансовата криза и върху националният отбор на Гърция, така както на клубния ?



Въпроси, на които предстои да получим отговор в следващия месец... и нека най-добрият победи !



Автор: Светлан Маринов