Хюстън посочи пуерториканец под №1 в драфта (видео)

Хюстън Астрос пак смая бейзболния свят, като избра 17-годишния шортстоп Карлос Корея под №1 в драфта на MLB и превърна тийнейджъра в пуерториканеца с най-преден номер в историята на аматьорската селекция на Висшата лига. Досегашният рекордьор от карибския остров бе кетчерът Рамон Кастро, който на 18-годишна възраст през 1994-та бе посочен под №17 също от "астронавтите".



За последен път Хюстън имаше право на първи избор през 1992-ра, когато не по-малко сензационно взе третия бейзмен Фил Невин вместо шортстопа Дерек Джитър, който 5 избора по-късно стана собственост на Ню Йорк Янкис. Любопитното е, че именно настоящият капитан на "янките" е идол за новия №1 в драфта.



"Бих искал да приличам на Дерек Джитър – сподели Корея в първото си интервю с фланелка на Хюстън Астрос тази нощ. – Той е добър както на полето, така и извън него. Затова има и толкова успехи. Да бъдеш добър човек в живота е също толкова важна част от тази игра. Хората да те обичат и уважават."



През 2011 г. Астрос финишира с отчайващия баланс 56-106 и в момента клубът е в процес на тотално преустройство. Като част от реорганизацията в Мейджър лийг пък от следващия сезон тимът ще се премести от Националната в Американската лига, където ще играе в Западната дивизия заедно с Лос Анджелис Ейнджълс, Оукланд Атлетикс, Сиатъл Маринърс и Тексас Рейнджърс.



В дните и дори часовете преди драфта специалистите бяха убедени, че Хюстън се е прицелил в питчера на университета в Станфорд Марк Апъл или аутфилдера на колежа в Джорджия Байрън Бъкстън. В крайна сметка Бъкстън бе посочен под №2 от Минесота Туинс, а Апъл отиде чак под №8 в Питсбърг Пайрътс.



Право на трети избор имаше Сиатъл Маринърс, който се спря на кетчера Майк Зунино, а Топ 5 допълниха двама питчери – Балтимор Ориолс взе Кевин Гаусман (№4), а Канзас Сити Роялс – Кайл Зимър (№5). В първата десетка ред имаха още Чикаго Къбс, избрал аутфилдера Албърт Алмора (№6), Сан Диего Падрес, спрял се на левичаря Макс Фрайд (№7), Маями Марлинс, харесал си левичаря Андрю Хийни (№9), и Колoрадо Рокис, прибрал аутфилдера Дейвид Дал (№10).



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 1621

