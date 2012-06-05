Бекали води нов Зику в ЦСКА

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор
|
›› Анкета
›› Булевард
Икарди и Уанда по-горещи от всякога
Въпреки че не бе повикан в националния отбор на Аржентина за предстоящото Световно първенство в Русия, Мауро Икарди вече събира сили за следващия сезон на Сейшелските острови. A post shared by Wanda ...Виж още
|
БГ Футбол
Румънският мениджър Джовани Бекали ще попълни атаката на ЦСКА с нова звезда, съобщи самият той пред "Меридиан Мач". Същият доведе на "Армията" миналото лято головите машини Янис Зику и Жуниор Мораеш.
"В момента работим по преминаването на румънец на "Армията". Това обаче няма да е Флорин Костя, както се говори, а друг нападател, който е на много високо ниво", каза Бекали.
Агентът разкри още: "Мораеш остава, може да бъдете спокойни. Той ще играе още една година в ЦСКА. Такова е неговото желание, а и няма оферта, която може да го накара да напусне българския клуб".
Стани Спортен Гуру!
Още по темата
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› ЦСКА
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 52
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 51
отговор
и нов фалкао нов гаринча два нови циганина от карабунар да подсилят халфовата линия и един трети братовчед по бащина линия на дукадам без мустаци но с брада на вратата,десен бек ебандаловски у средата за по евтино кракачунов и зрънчов а от ляво да играе галчев помачето Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 50
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 49
отговор
Абе кво стана с Христо Янев уж беше сигурно,а още май не е подписал.Някой има ли няква информация. Рейтинг: 0 0
(Гост)
собствениците се връщат утре от Русия и ще има повече яснота дали ще подпише и дали ще имаме нови инвеститори Рейтинг: 0 0
(Гост) 48
отговор
Буквално броени дни преди началото на лятната подготовка,в ЦСКА все още не са наясно къде точно ще бъде проведена тя!???Селекция до момента-абсолютно никаква!А е много по-добре Стойчо вече да знаеше с кои играчи ще разполага през новият сезон!!!Пак виждам работа на парче и поредната доза прах в очите на хората,което от своя страна е предпоставка за пореден провален сезон и треньор(не дай си боже)!!!Мисля,че е време на "Титан" да им бъде потърсена,много по-сериозно,отговорност!!!!! Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
ВЪН БОКЛУЦИТЕ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 47
отговор
Буквално броени дни преди началото на лятната подготовка,в ЦСКА все още не са наясно къде точно ще бъде проведена тя!???Селекция до момента-абсолютно никаква!А е много по-добре Стойчо вече да знаеше с кои играчи ще разполага през новият сезон!!!Пак виждам работа на парче и поредната доза прах в очите на хората,което от своя страна е предпоставка за пореден провален сезон и треньор(не дай си боже)!!!Мисля,че е време на "Титан" да им бъде потърсена,много по-сериозно,отговорност!!!!! Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 46
отговор
Буквално броени дни преди началото на лятната подготовка,в ЦСКА все още не са наясно къде точно ще бъде проведена тя!???Селекция до момента-абсолютно никаква!А е много по-добре Стойчо вече да знаеше с кои играчи ще разполага през новият сезон!!!Пак виждам работа на парче и поредната доза прах в очите на хората,което от своя страна е предпоставка за пореден провален сезон и треньор(не дай си боже)!!!Мисля,че е време на "Титан" да им бъде потърсена,много по-сериозно,отговорност!!!!! Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 45
отговор
Е нали този тип каза тези дни, че титан са некоректни и няма да има бизнес повече с тях?! Рейтинг: 0 0
(Гост) 44
отговор
Леко въодушевления цари в ЦСКА, след обещанието на румънския агент Джовани Бекали, който заяви, че ще доведе нов Янис Зику на "Българска Армия". Маститият мениджър щял да доведе в отбора поне двама или трима качествени чужденци при това като свободни агенти, похвалиха се за donbalon oт Борисовата градина. Бекали се споразумял с ръководството, че играчите, които ще пристигнат ще са от класата на Янис Зику и Жуниор Мораеш. Босовете на ЦСКА разчитали, че с такива футболисти вече няма как да изпуснат титлата. Румънският мениджър постигнал договорка за селекцията и с треньора Стойчо Младенов. Екзекутора на Ливърпул нееднократно вече обявил на своите шефове, че иска сам да си прави селекцията, но получил уверение от Бекали, че играчи ще подписват само след негово одобрение. Така Бекали отново ще има основната дума по трансферите в ЦСКА. Той пък щял да задържи голям процент от евентуална бъдеща продажба на доведените от него играчи. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 43
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 42
отговор
Флорин Костя е безкрайно слаб футболист! Единствения който заслужава да играе в ЦСКА, е Мариус Николае! Рейтинг: 0 0
(Гост) 41
отговор
Кристи Буд идва в ЦСКА ! Последия сезон играе като преотстъпен от ЧФР Клуж на Търгу Муреш, има 14 мача и 5 гола в 990 изиграни минути,в конфликт е с ръководството на клуба,защото по-миналия сезон са го пускали по 200 мин в 25 мача. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Това пък къде го пише ? Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 39
отговор
W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М >>>>>>>>>>>> CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ. БЪДИ ОТ ПЕЧEЛИBШИTE И HE ГУБИ ПОВЕЧЕ ПAPИTE CИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
отговор
Мариус Ницулае ис гоод фор Булгариан, лателъ хе лост хис спеед фор оур цхампионсхип. бут И ам тхинкинг ит мигхт бе Данциулесцу Рейтинг: 0 0
(Гост)
............ Рейтинг: 0 0