БГ Футбол Бекали води нов Зику в ЦСКА 05 юни 2012 | 07:02 0 0 0 0 107



"В момента работим по преминаването на румънец на "Армията". Това обаче няма да е Флорин Костя, както се говори, а друг нападател, който е на много високо ниво", каза Бекали.



Агентът разкри още: "Мораеш остава, може да бъдете спокойни. Той ще играе още една година в ЦСКА. Такова е неговото желание, а и няма оферта, която може да го накара да напусне българския клуб".



Стани Спортен Гуру! Румънският мениджър Джовани Бекали ще попълни атаката на ЦСКА с нова звезда, съобщи самият той пред "Меридиан Мач". Същият доведе на "Армията" миналото лято головите машини Янис Зику и Жуниор Мораеш "В момента работим по преминаването на румънец на "Армията". Това обаче няма да е Флорин Костя, както се говори, а друг нападател, който е на много високо ниво", каза Бекали.Агентът разкри още: "Мораеш остава, може да бъдете спокойни. Той ще играе още една година в ЦСКА. Такова е неговото желание, а и няма оферта, която може да го накара да напусне българския клуб".

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