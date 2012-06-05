ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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БГ Футбол

Бекали води нов Зику в ЦСКА

05 юни 2012 | 07:02
Бекали води нов Зику в ЦСКА
Румънският мениджър Джовани Бекали ще попълни атаката на ЦСКА с нова звезда, съобщи самият той пред "Меридиан Мач". Същият доведе на "Армията" миналото лято головите машини Янис Зику и Жуниор Мораеш.

"В момента работим по преминаването на румънец на "Армията". Това обаче няма да е Флорин Костя, както се говори, а друг нападател, който е на много високо ниво", каза Бекали.

Агентът разкри още: "Мораеш остава, може да бъдете спокойни. Той ще играе още една година в ЦСКА. Такова е неговото желание, а и няма оферта, която може да го накара да напусне българския клуб".

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П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 52
отговор
06 юни 2012 | 03:42

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shopar aga
(Гост) 51
отговор
06 юни 2012 | 02:03

и нов фалкао нов гаринча два нови циганина от карабунар да подсилят халфовата линия и един трети братовчед по бащина линия на дукадам без мустаци но с брада на вратата,десен бек ебандаловски у средата за по евтино кракачунов и зрънчов а от ляво да играе галчев помачето Рейтинг: 0 0

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П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 50
отговор
05 юни 2012 | 19:48

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Христо Янев
(Гост) 49
отговор
05 юни 2012 | 19:12

Абе кво стана с Христо Янев уж беше сигурно,а още май не е подписал.Някой има ли няква информация. Рейтинг: 0 0

F0RZA C S K A
(Гост)
05 юни 2012 | 19:52

собствениците се връщат утре от Русия и ще има повече яснота дали ще подпише и дали ще имаме нови инвеститори Рейтинг: 0 0

luda krava
(Гост) 48
отговор
05 юни 2012 | 19:07

Буквално броени дни преди началото на лятната подготовка,в ЦСКА все още не са наясно къде точно ще бъде проведена тя!???Селекция до момента-абсолютно никаква!А е много по-добре Стойчо вече да знаеше с кои играчи ще разполага през новият сезон!!!Пак виждам работа на парче и поредната доза прах в очите на хората,което от своя страна е предпоставка за пореден провален сезон и треньор(не дай си боже)!!!Мисля,че е време на "Титан" да им бъде потърсена,много по-сериозно,отговорност!!!!! Рейтинг: 0 0

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19 48
(Гост)
05 юни 2012 | 21:39

ВЪН БОКЛУЦИТЕ! Рейтинг: 0 0

luda krava
(Гост) 47
отговор
05 юни 2012 | 19:06

Буквално броени дни преди началото на лятната подготовка,в ЦСКА все още не са наясно къде точно ще бъде проведена тя!???Селекция до момента-абсолютно никаква!А е много по-добре Стойчо вече да знаеше с кои играчи ще разполага през новият сезон!!!Пак виждам работа на парче и поредната доза прах в очите на хората,което от своя страна е предпоставка за пореден провален сезон и треньор(не дай си боже)!!!Мисля,че е време на "Титан" да им бъде потърсена,много по-сериозно,отговорност!!!!! Рейтинг: 0 0

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luda krava
(Гост) 46
отговор
05 юни 2012 | 19:06

Буквално броени дни преди началото на лятната подготовка,в ЦСКА все още не са наясно къде точно ще бъде проведена тя!???Селекция до момента-абсолютно никаква!А е много по-добре Стойчо вече да знаеше с кои играчи ще разполага през новият сезон!!!Пак виждам работа на парче и поредната доза прах в очите на хората,което от своя страна е предпоставка за пореден провален сезон и треньор(не дай си боже)!!!Мисля,че е време на "Титан" да им бъде потърсена,много по-сериозно,отговорност!!!!! Рейтинг: 0 0

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Jordanson
(Гост) 45
отговор
05 юни 2012 | 19:11

Е нали този тип каза тези дни, че титан са некоректни и няма да има бизнес повече с тях?! Рейтинг: 0 0

--
(Гост) 44
отговор
05 юни 2012 | 18:44

Леко въодушевления цари в ЦСКА, след обещанието на румънския агент Джовани Бекали, който заяви, че ще доведе нов Янис Зику на "Българска Армия". Маститият мениджър щял да доведе в отбора поне двама или трима качествени чужденци при това като свободни агенти, похвалиха се за donbalon oт Борисовата градина. Бекали се споразумял с ръководството, че играчите, които ще пристигнат ще са от класата на Янис Зику и Жуниор Мораеш. Босовете на ЦСКА разчитали, че с такива футболисти вече няма как да изпуснат титлата. Румънският мениджър постигнал договорка за селекцията и с треньора Стойчо Младенов. Екзекутора на Ливърпул нееднократно вече обявил на своите шефове, че иска сам да си прави селекцията, но получил уверение от Бекали, че играчи ще подписват само след негово одобрение. Така Бекали отново ще има основната дума по трансферите в ЦСКА. Той пък щял да задържи голям процент от евентуална бъдеща продажба на доведените от него играчи. Рейтинг: 0 0

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П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 43
отговор
05 юни 2012 | 18:39

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profesora
(Гост) 42
отговор
05 юни 2012 | 18:00

Флорин Костя е безкрайно слаб футболист! Единствения който заслужава да играе в ЦСКА, е Мариус Николае! Рейтинг: 0 0

JET LI
(Гост) 41
отговор
05 юни 2012 | 17:44

Кристи Буд идва в ЦСКА ! Последия сезон играе като преотстъпен от ЧФР Клуж на Търгу Муреш, има 14 мача и 5 гола в 990 изиграни минути,в конфликт е с ръководството на клуба,защото по-миналия сезон са го пускали по 200 мин в 25 мача. Рейтинг: 0 0

Fan_Of_CSKA_Sofia
(Гост)
05 юни 2012 | 18:33

Това пък къде го пише ? Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 40
отговор
05 юни 2012 | 16:34

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CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!!!
(Гост) 39
отговор
05 юни 2012 | 16:27

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from Romania
(Гост) 38
отговор
05 юни 2012 | 16:21

Мариус Ницулае ис гоод фор Булгариан, лателъ хе лост хис спеед фор оур цхампионсхип. бут И ам тхинкинг ит мигхт бе Данциулесцу Рейтинг: 0 0

ne ponil
(Гост)
05 юни 2012 | 16:24

............ Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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                  Цялата програма на ЦСКА-София за сезон 2018/2019 година

                 
                
              

              

                
                  
                  Цялата програма на Първа лига, ето кога играят "сини" и "червени"
                
                
                  Цялата програма на Първа лига, ето кога играят "сини" и "червени"

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Вальо Илиев пред Sportal.bg: Mожем да спечелим ...
06 юни 2018

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Валентин Илиев изрази увереност в студиото на Sportal TV, че тимът му има всичко необходимо, за да се пребори за първото място във Втора лига. Бившият капитан на ЦСКА, който бе поредният ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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