Кривия ще става треньор

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Икарди и Уанда по-горещи от всякога
Въпреки че не бе повикан в националния отбор на Аржентина за предстоящото Световно първенство в Русия, Мауро Икарди вече събира сили за следващия сезон на Сейшелските острови. A post shared by Wanda ...Виж още
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БГ Футбол
Халфът Александър Александров, който бе с основна заслуга за влизането на Ботев (Пд) в елита заяви, че дори и да спре да играе, вижда бъдещето си във футбола като треньор.
"Договорът ми с Ботев изтече. Ако новият треньор, ръководството и президентът преценят, че съм необходим, ще продължа да играя. Годините не ми пречат – няма млади и стари, има можещи и не можещи. Имам сили да дам още на Ботев. Ако не продължа в Ботев, няма да си търся друг отбор. Спирам с футбола и оставам в Пловдив. В момента карам треньорска школа и виждам бъдещето си във футбола", заяви Кривия.
Стани Спортен Гуру!
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(Гост) 5
отговор
кривия щял да става трениъор ххахааххахаха този измет едвам ходи дори лефски него уважават ходи при ПУТЯФ ЗАДА СЕ ХРАНИ ИЗМЕТСКИ СИН Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Кривия е поулегнал малко като характер, което е много хубаво. Едно време си спомням, че беше много избухлив, но явно времето и опитан навън (било то и в Турция) променя човека. Дано да остане в някаква функция, а защо не и като играещ треньор. Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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(Гост) 2
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И сега може да играе без проблем в А група. Може би не цял мач, и без много да бяга, но погледа, който има, друг футболист в А група го няма! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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Благодарим ти Сашо!За уменията ти и за хъса,с който поведе "Ботев" към завръщането в "Елита"!Здраве и успехи във всяко твое начинание! Рейтинг: 0 0