БГ Футбол Кривия ще става треньор 04 юни 2012 | 14:05 0 0 0 0 5



"Договорът ми с Ботев изтече. Ако новият треньор, ръководството и президентът преценят, че съм необходим, ще продължа да играя. Годините не ми пречат – няма млади и стари, има можещи и не можещи. Имам сили да дам още на Ботев. Ако не продължа в Ботев, няма да си търся друг отбор. Спирам с футбола и оставам в Пловдив. В момента карам треньорска школа и виждам бъдещето си във футбола", заяви Кривия.



Стани Спортен Гуру!

Халфът Александър Александров, който бе с основна заслуга за влизането на Ботев (Пд) в елита заяви, че дори и да спре да играе, вижда бъдещето си във футбола като треньор."Договорът ми с Ботев изтече. Ако новият треньор, ръководството и президентът преценят, че съм необходим, ще продължа да играя. Годините не ми пречат – няма млади и стари, има можещи и не можещи. Имам сили да дам още на Ботев. Ако не продължа в Ботев, няма да си търся друг отбор. Спирам с футбола и оставам в Пловдив. В момента карам треньорска школа и виждам бъдещето си във футбола", заяви Кривия.

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