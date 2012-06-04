Ботев (Пловдив) Botev (Plovdiv)

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Ботев (Пловдив) - Левски

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21.07.2018

създаване: 1912г.
стадион: "Христо Ботев"
президент: Ангел Палийски
треньор: Николай Киров
web: Ботев (Пловдив) / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Кривия ще става треньор

04 юни 2012 | 14:05
Кривия ще става треньор
Халфът Александър Александров, който бе с основна заслуга за влизането на Ботев (Пд) в елита заяви, че дори и да спре да играе, вижда бъдещето си във футбола като треньор.

"Договорът ми с Ботев изтече. Ако новият треньор, ръководството и президентът преценят, че съм необходим, ще продължа да играя. Годините не ми пречат – няма млади и стари, има можещи и не можещи. Имам сили да дам още на Ботев. Ако не продължа в Ботев, няма да си търся друг отбор. Спирам с футбола и оставам в Пловдив. В момента карам треньорска школа и виждам бъдещето си във футбола", заяви Кривия.

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Спортни новини		 Прочетена 7595

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SCKA
(Гост) 5
отговор
05 юни 2012 | 21:13

кривия щял да става трениъор ххахааххахаха този измет едвам ходи дори лефски него уважават ходи при ПУТЯФ ЗАДА СЕ ХРАНИ ИЗМЕТСКИ СИН Рейтинг: 0 0

BOY
(Гост) 4
отговор
04 юни 2012 | 17:22

Кривия е поулегнал малко като характер, което е много хубаво. Едно време си спомням, че беше много избухлив, но явно времето и опитан навън (било то и в Турция) променя човека. Дано да остане в някаква функция, а защо не и като играещ треньор. Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 3
отговор
04 юни 2012 | 15:05

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Az
(Гост) 2
отговор
04 юни 2012 | 15:01

И сега може да играе без проблем в А група. Може би не цял мач, и без много да бяга, но погледа, който има, друг футболист в А група го няма! Рейтинг: 0 0

Ангелов
(Гост) 1
отговор
04 юни 2012 | 14:13

Благодарим ти Сашо!За уменията ти и за хъса,с който поведе "Ботев" към завръщането в "Елита"!Здраве и успехи във всяко твое начинание! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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