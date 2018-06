Булевард Guns n' Roses ще свирят 3 часа на Sofia Rocks 04 юни 2012 | 11:23 0 0 0 0 8



Дългоочакваният рок уикенд Sofia Rocks отново ще оживи центъра на София на 7 и 8 юли това лято и ще промени до неузнаваемост Националния стадион Васил Левски. Пред българската рок публика ще се изявят 12 групи от най-големите имена в рока, 11 от които никога досега не са чувани на живо у нас.



В събота и неделя на 7 и 8 юли вратите на стадиона ще бъдат отворени още от 12:30 часа, за да могат всички фенове спокойно да заемат местата си преди началото на концертите. Фестивалната програма и в двата дни започва още в 14:30ч. защото повечето от групите ще направят сетове от над един час, а хедлайнерите във всеки от дните ще се изяват с пълните си концертни програми.



Ред на излизане:

7 юли 2012

GODSMACK 22.00 – отворен финал

TRIVIUM 20.15 – 21.30

CLAWFINGER 18.45 – 19.45

HEAVEN SHALL BURN 17.30 – 18.15

SCAR SYMMETRY 16.15 – 17.00

SWEET SAVAGE 15.00 – 15.45



8 юли 2012

GNR 22.30 – отворен финал

IGGY & THE STOOGES 21.00 – 22.00

KAISER CHIEFS 19.30 – 20.30

WITHIN TEMPTATION 18.00 – 19.00

UGLY KID JOE 16.30 – 17.30

LOU GRAMM 15.00 – 16.00







Дванадесетте групи, които ще участват във величествения рок маратон ще се настанят в специално изградено за тях градче в Борисовата градина, което ще надмине по мащаби всички съоръжения, строени до момента в зоната зад сцената на стадион Васил Левски.



Бандите ще се настанят в над 50 шатри, а специална техника и пироефекти ще бъдат доставени от различни точки на Европа. Над 300 човека ще бъдат ангажирани с продукцията, като само 85 от тях пристигат заедно с Guns‘N’Roses и ще бъдат изцяло заети с продукцията на групата.



За Аксъл Роуз едно от най-важните неща е да излезе пред феновете си в перфектна форма, затова точно преди да се качи на сцената той винаги тренира във фитнес зала. За целта във фестивалното градче зад сцената ще бъде изградена мобилна фитнес зала, част от уредите за която ще пристигнат с останалата техника на бандата.



12 свежи червени рози и 12 бели рози ще красят масата в гримьорната на Роуз. Шампанско, бира, енергийни напитки и витаминизирана минерална вода са сред питиетата поръчани за артиста. Разнообразие от свежи плодове, зеленчуци, фреш от моркови и целина и много лайм са сред предпочитаните от него храни. Звездата ще наблегне основно на сандвичите, за което са поръчани плата с различни съставки за сандвичи – сирена и колбаси.



В зоната зад сцената ще има и пиано, на което артистът ще може да свири и композира в часовете преди излизането си на сцената на Sofia Rocks 2012.



Входът в зоната на фестивала ще става с билет + специална гривна, която ще валидира и достъпът на втория ден. Билетите и гривните трябва да се пазят за всяко следващо влизане в стадиона, както и за удостоверяване на достъпа до различните ценови зони. Пълния билет за двата дни на фестивала е на цена от 60 лв. до 120 лв., което е безпрецедентно предложение за българския рок фен, сравнимо с цената на билета на солов концерт само на една от групите.



Децата до 10-годишна възраст ще имат свободен достъп до фестивала, но само с придружител над 18 години. Непълнолетните лица над 10 години влизат с билет и придружител над 18 годишна възраст. Декларация за придружител може да се попълни предварително и да се носи на място за по-бърз достъп до стадиона. Тя може да бъде намерена на сайта на Болкън Ентъртейнмънт - www.becbg.com.



