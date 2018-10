Голф Фамилия Голомееви обра наградите в турнира "Домейн Бойар Голф Трофи" 21 май 2012 | 11:33 0 0 0 0 0



“Домейн Бойар Голф Трофи” се проведе в три категории с участието на 67 играчи. Категория „А” и „В” играха Stroke play, а категория „C” - Stableford. Въпреки трудните условия денят възнагради играчите в надпреварата с отлични резултати.



Баскетболната легенда Атанас Голомеев спечели първото място в категория „А” с краен резултат от 70 точки. На второ място в дивизията се класира Джонатан Харгрийвс с краен резултат от 71 точки, а на трето Любомир Минчев със 72 точки.







В категория „В” победител стана талантливият млад играч Иван Голомеев с краен резултат от 71 точки. Това е трета купа на „Домейн Бойар” в неговата колекция. Второто място зае Ники Пенев, а Георги Манчоров завърши на трето място – и двамата с краен резултат от 72 точки.



Категория „C” бе спечелена с фантастичните 41 Stableford точки от Мариана Николова, последвана от Иван Иванов с 39 точки на едно пропускане от Карол Мистрик, който също събра 39 точки и грабна третото място.



Най-дългият удар беше направен от Уейн Фултън на 9-та дупка, а най-близкото попадение на 8-ма Island Green бе спечелена от Иван Бояджиев с изстрел почти до дупката!



Победителят във всяка категория получи Специална награда – Уникална магнум бутилка от престижната юбилейна колекция вина NEXT TWENTY YEARS, както и място в турнира УниКредит PGA за Europe Pro-Am.



Отборът, който ще представя „Домейн Бойар” на престижния Про-ам турнир ще бъде съставен от Иван Голомеев, Атанас Голомеев и Мариана Николова. Една наистина силна комбинация!



“Домейн Бойар Голф Трофи” е вторият от поредицата турнири, които компанията реализира този сезон. Лидерът сред българските винопроизводители активно подкрепя елитните спортове в България и се обвърза трайно с голфа през 2011, налагайки серията турнири „Домейн Бойар” като едни от най-предпочитаните.



По време на играта голфърите имаха възможността да се насладят на вина на избата, победители в престижния международен конкурс – Concourse Mondial de Bruxelles 2012, който се проведе в началото на май. Сред елитните вина на избата се отличават марките Quantum, Ars Longa, Next Twenty Years и Domaine Boyar Platinum, които от началото на годината досега донесоха на България общо 12 златни, 12 сребърни медала и 1 Златен Ритон от най-престижните наши и международни конкурси.



Изпълнителният директор на „Домейн Бойар” Евгений Харамлийски приветства високия дух на голфърите и връчи наградите на победителите, като заяви че „Домейн Бойар” продължава своето присъствие в голфа, като стартира и серия от 8 турнира „Domaine Boyar Wednesday” в Правец Голф клуб от 30 май, които ще донесат на участниците възможността да спечелят още от елитните вина на избата Next Twenty Years.



