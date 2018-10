Европейски футбол Това е новият шампион на Франция 21 май 2012 | 00:40 0 0 0 0 3



На 1 юни 1974 година следва ново обединение - този път със създадения през 1967 година AS Paillade. Получава името Montpellier la Paillade Sport Club Littoral (MPSCL), а малко по-късно е преименуван на Montpellier Paillade Sport Club (MPSC). По това време за първи път започва да провежда мачовете си на "Стад де ла Мусон", където до момента е играл AS Paillade.



През ноември 1974 бизнесменът Луи Николен, който се занимава със сметопочистване купува отбора от досегашния собственик Метр Тевене. През 1978 година тимът отново придобива професионален статут и през сезон 1981/82 се връща в Първа дивизия, но още същата година изпада. Успява да се завърне в елита през 1987 година, а в състава личат имената на футболисти като Лоран Блан и Роже Мила. През тази година Монпелие завършва на трето място в класирането.



През 1989 година променя името си на Montpellier Hérault Sport Club, което носи и до днес. Начело на тима застава Еме Жаке, а атаката на отбора е водена от Ерик Кантона, който идва под наем от Олимпик (Марсилия). През този сезон тимът печели първия си трофей - Купата на Франция, след като на финала побеждава с продължения Расинг Париж. На следващата година тимът се представя успешно в турнира Купата на носители на национални купи и стига до 1/4-финал, където е отстранен от Манчестър Юнайтед.



През 90-те години тимът се задържа в елита, а през 1992 печели Купата на Лигата. През 1999 тимът печели турнира Интертото. Изпада от Първа дивизия през сезон 1999/2000, но веднага се завръща на следващата година. През сезон 2003/2004 Монпелие отново изпада. След няколко слаби сезона в Лига 2 през 2007 година начело на тима застава Ролан Курбис, който успява да спаси клуба от изпадане в по-долната дивизия.



На следващия сезон тимът съумява да се завърне отново в елита, след драматична победа в последния кърг на Лига 2 срещу прекия конкурент за промоция - Страсбург. Започва следващия сезон с треньор Рене Жирар, който заменя Курбис и завършва на пета позиция в шампионата. През 2011-та година стига финала за Купата на Лигата на Франция, но губи с 0:1 от Олимпик Марсилия. През изминлия сезон става шампион на страната за първи път.



Шампион на Франция: 1 път - 2012

Купа на Франция: 1 път - 1990

Купа на Лигата: 1 път - 1992

Интертото: 1 път - 1999









ТРЕНЬОРЪТ



Рене Жирар е роден на 3 април 1954 г. в град Вовер. Като футболист играе на позицията халф, като е бил състезател само на два отбора - Ним и Бордо. Започва кариерата си в първите през 1973 г. и остава там седем години, записвайки 202 мача и 27 гола. През 1980 г. преминава в Бордо, където прекарва осем години и изиграва 241 мача и вкарва 17 попадения. Завършва кариерата си в Ним през 1991 г. Там започва и треньорската си кариера и води тима през сезон 1991/92, а след това и през 1994 г. През 1996 г. поема аматьорския По, а след това застава начело на Страсбург. От 1998 до 2002 г. е помощник на Роже Лемер в националния отбор на Франция, а след това води последователно юношите до 19, до 16 и младежкия тим на "петлите". В началото на сезон 2008/09 поема тима на Монпелие и успява да го направи шампион за първи път в историята през изминалия шампионат.

Водени отбори:



Водени отбори: 1991-1992 - Ним

1994 - Ним

1996-1997 - По

1998 - Страсбург

1998-2002 - Франция (помощник треньор)

2002-2003 - Франция до 19

2003-2004 - Франция до 16

2004-2008 - Франция до 21

2009- Монпелие







ПРЕЗИДЕНТЪТ



Луи Николен е една от най-култовите и емблематични фигури във френския футбол. Лулу, както го наричат във Франция, е роден е на 29 юни 1943 година във Валенс. Собственик е на "Groupe Nicollin", която се занимава със сметоизвозване в Париж, Марсилия, Монпелие, Лил и други градове във Франция. На 5 ноември 1974 година закупува отбора на Монпелие от тогавашния собственик Метр Тевене за сумата от 400 000 франка. Самият той смята тази дата за рождена дата клуба. По време на неговото управление тимът печели двата си трофея до момента в историята си - Купа на Франция през 1990 г. и Купа на Лигата през 1992-а, а през изминалия сезон стига до най-големия успех - титлата. В света на футбола Николен е известен с бурния си нрав и импулсивност, които често му докарват глоби от страна на комисията по етика на Професионалната футболна лига на страната.

