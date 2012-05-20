Тасевски: Сам реших да си тръгна от Левски

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Бербатов пуска автобиография на 10 ноември
Бившият нападател на националния отбор Димитър Бербатов пуска на книжния пазар първата си автобиография. Книгата е озаглавена "По моя начин", а официалната й премиера е насрочена за 10 ноември. Издател е "Сиела". ...Виж още
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БГ Футбол
Полузащитникът на Левски Дарко Тасевски обяви, че сам е взел решението да се раздели с клуба. Както е известно, от новия сезон той ще носи екипа на израелския тим Кирят Шмона. Македонецът изкара 5 години на "Герена", но вече прецени, че е време за промяна.
"Официално вече не съм футболист на Левски. Изкарах 5 хубави години тук, но животът си върви и идва време за промени. Сега е време за жени, деца и нов клуб. Сам изявих желание да си тръгна. Няма нищо вярно в твърденията, че Иво Тонев не ме иска, поне аз не знам за подобно нещо. Имах хубави и лоши моменти в Левски, но хубавите са много повече. Оправдавам феновете за нападките напоследък, тъй като сам усещах, че не съм на познатото ниво. Като че ли се изчерпах. Дано все пак ме помнят с хубавите неща. Когато преподписах с Левски мислех, че ще остана по-дълго, но ето че дойде време за раздяла. След участието в Лига Европа се промениха много неща. Тук имах много хубави моменти, ставал съм шампион, играхме в Европа. След напускането на Дембеле и Жоазиньо обаче като че ли и аз се изчерпах и затова реших да си тръгна", заяви Тасевски пред Канал 3.
Полузащитникът коментира и ситуацията в "А" група. Той заяви, че според него Лудогорец най-много заслужава титлата.
"Никой левскар не може да стиска палци на ЦСКА да е шампион, макар от тях да зависеше мястото ни в Европа. Хубаво е, че нещата се наредиха и сега всичко е в наши ръце. Смятам че Лудогорец повече зъслужава да е шампион. Те играят хубав футбол и имат постоянство в изявите си", допълни Дарко.
Накрая той говори и за идването на Илиан Илиев начело на "сините": "Илиан Илиев е добър специалист и дано с него и с няколко нови играчи нещата да се оправят. Аз лично се надявах Мъри Стоилов да се върне, феновете също го искаха. Щях да го поздравя и да му пожелая успех".
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(Гост) 12
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Успех Дарко! Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
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УСПЕХ ДАРКО !!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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Успех ДАРКО, БЪЛГАРИНО! МАКЕДОНИЯ Е БЪЛГАРСКА! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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Ааа па чудно как тебе не са те прибрали там още, щом прибирали там бокл...те Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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ташевски,ако СПЕРМИНА,роди черно бебе да знаеш че е от БАЗИЛЧО!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
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ЗАВИНАГИ СИН ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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ПОВЕЧЕ ПАСЕВСКИ ОТКОЛКОТО БЕЗДАРКО !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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посредствен играч догодина пак ще е в левски, там си прибират боклука обратно Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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успех Дарко Рейтинг: 0 0