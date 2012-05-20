Левски Levski

Лудогорец 2:1 Левски

последен:
20.10.2018

Левски - Верея

следващ:
26.10.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Тасевски: Сам реших да си тръгна от Левски

20 май 2012 | 22:44
Тасевски: Сам реших да си тръгна от Левски
Полузащитникът на Левски Дарко Тасевски обяви, че сам е взел решението да се раздели с клуба. Както е известно, от новия сезон той ще носи екипа на израелския тим Кирят Шмона. Македонецът изкара 5 години на "Герена", но вече прецени, че е време за промяна.

"Официално вече не съм футболист на Левски. Изкарах 5 хубави години тук, но животът си върви и идва време за промени. Сега е време за жени, деца и нов клуб. Сам изявих желание да си тръгна. Няма нищо вярно в твърденията, че Иво Тонев не ме иска, поне аз не знам за подобно нещо. Имах хубави и лоши моменти в Левски, но хубавите са много повече. Оправдавам феновете за нападките напоследък, тъй като сам усещах, че не съм на познатото ниво. Като че ли се изчерпах. Дано все пак ме помнят с хубавите неща. Когато преподписах с Левски мислех, че ще остана по-дълго, но ето че дойде време за раздяла. След участието в Лига Европа се промениха много неща. Тук имах много хубави моменти, ставал съм шампион, играхме в Европа. След напускането на Дембеле и Жоазиньо обаче като че ли и аз се изчерпах и затова реших да си тръгна", заяви Тасевски пред Канал 3.

Полузащитникът коментира и ситуацията в "А" група. Той заяви, че според него Лудогорец най-много заслужава титлата.

"Никой левскар не може да стиска палци на ЦСКА да е шампион, макар от тях да зависеше мястото ни в Европа. Хубаво е, че нещата се наредиха и сега всичко е в наши ръце. Смятам че Лудогорец повече зъслужава да е шампион. Те играят хубав футбол и имат постоянство в изявите си", допълни Дарко.

Накрая той говори и за идването на Илиан Илиев начело на "сините": "Илиан Илиев е добър специалист и дано с него и с няколко нови играчи нещата да се оправят. Аз лично се надявах Мъри Стоилов да се върне, феновете също го искаха. Щях да го поздравя и да му пожелая успех".


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Спортни новини		 Прочетена 11996

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Син
(Гост) 12
отговор
24 май 2012 | 16:40

Успех Дарко! Рейтинг: 0 0

ЖИНЯК
(Гост) 11
отговор
21 май 2012 | 11:06

УСПЕХ ДАРКО !!! Рейтинг: 0 0

ВМРО!
(Гост) 10
отговор
21 май 2012 | 10:37

Успех ДАРКО, БЪЛГАРИНО! МАКЕДОНИЯ Е БЪЛГАРСКА! Рейтинг: 0 0

do №2
(Гост) 9
отговор
21 май 2012 | 10:11

Ааа па чудно как тебе не са те прибрали там още, щом прибирали там бокл...те Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 8
отговор
21 май 2012 | 08:36

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П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 7
отговор
21 май 2012 | 08:36

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

cashonline
(Гост) 6
отговор
21 май 2012 | 08:23

===> W W W . C A S H O N L I N E . A L L E . B G >>>> Добри доходи чрез интернет. Повече информация може да намерите в сайта. Рейтинг: 0 0

БАЗИЛ ДЕ ВКАРВАЛЬО!!!
(Гост) 5
отговор
21 май 2012 | 08:11

ташевски,ако СПЕРМИНА,роди черно бебе да знаеш че е от БАЗИЛЧО!!!! Рейтинг: 0 0

231312
(Гост) 4
отговор
21 май 2012 | 01:28

ЗАВИНАГИ СИН ! Рейтинг: 0 0

42342342
(Гост) 3
отговор
21 май 2012 | 01:26

ПОВЕЧЕ ПАСЕВСКИ ОТКОЛКОТО БЕЗДАРКО !! Рейтинг: 0 0

anti k,urvi
(Гост) 2
отговор
21 май 2012 | 00:41

посредствен играч догодина пак ще е в левски, там си прибират боклука обратно Рейтинг: 0 0

..
(Гост) 1
отговор
21 май 2012 | 00:11

успех Дарко Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Ние не се гордеем с този треньор и отбор
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Гриша Ганчев изригна: Хвърлихме 8 милиона в ...
21 октомври 2018

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- Здравейте,  г-н Ганчев! Голям мач се оказа този с плащането на прословутите 8  милиона за емблемата. Вярно ли е, че в ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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