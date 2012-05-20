БГ Футбол Тасевски: Сам реших да си тръгна от Левски 20 май 2012 | 22:44 0 0 0 0 12



"Официално вече не съм футболист на Левски. Изкарах 5 хубави години тук, но животът си върви и идва време за промени. Сега е време за жени, деца и нов клуб. Сам изявих желание да си тръгна. Няма нищо вярно в твърденията, че Иво Тонев не ме иска, поне аз не знам за подобно нещо. Имах хубави и лоши моменти в Левски, но хубавите са много повече. Оправдавам феновете за нападките напоследък, тъй като сам усещах, че не съм на познатото ниво. Като че ли се изчерпах. Дано все пак ме помнят с хубавите неща. Когато преподписах с Левски мислех, че ще остана по-дълго, но ето че дойде време за раздяла. След участието в Лига Европа се промениха много неща. Тук имах много хубави моменти, ставал съм шампион, играхме в Европа. След напускането на Дембеле и



Полузащитникът коментира и ситуацията в "А" група. Той заяви, че според него



"Никой левскар не може да стиска палци на



Накрая той говори и за идването на Илиан Илиев начело на "сините": "Илиан Илиев е добър специалист и дано с него и с няколко нови играчи нещата да се оправят. Аз лично се надявах Мъри Стоилов да се върне, феновете също го искаха. Щях да го поздравя и да му пожелая успех".



Полузащитникът на Левски Дарко Тасевски обяви, че сам е взел решението да се раздели с клуба. Както е известно, от новия сезон той ще носи екипа на израелския тим Кирят Шмона. Македонецът изкара 5 години на "Герена", но вече прецени, че е време за промяна."Официално вече не съм футболист на Левски. Изкарах 5 хубави години тук, но животът си върви и идва време за промени. Сега е време за жени, деца и нов клуб. Сам изявих желание да си тръгна. Няма нищо вярно в твърденията, че Иво Тонев не ме иска, поне аз не знам за подобно нещо. Имах хубави и лоши моменти в Левски, но хубавите са много повече. Оправдавам феновете за нападките напоследък, тъй като сам усещах, че не съм на познатото ниво. Като че ли се изчерпах. Дано все пак ме помнят с хубавите неща. Когато преподписах с Левски мислех, че ще остана по-дълго, но ето че дойде време за раздяла. След участието в Лига Европа се промениха много неща. Тук имах много хубави моменти, ставал съм шампион, играхме в Европа. След напускането на Дембеле и Жоазиньо обаче като че ли и аз се изчерпах и затова реших да си тръгна", заяви Тасевски пред Канал 3.Полузащитникът коментира и ситуацията в "А" група. Той заяви, че според него Лудогорец най-много заслужава титлата."Никой левскар не може да стиска палци на ЦСКА да е шампион, макар от тях да зависеше мястото ни в Европа. Хубаво е, че нещата се наредиха и сега всичко е в наши ръце. Смятам че Лудогорец повече зъслужава да е шампион. Те играят хубав футбол и имат постоянство в изявите си", допълни Дарко.Накрая той говори и за идването на Илиан Илиев начело на "сините": "Илиан Илиев е добър специалист и дано с него и с няколко нови играчи нещата да се оправят. Аз лично се надявах Мъри Стоилов да се върне, феновете също го искаха. Щях да го поздравя и да му пожелая успех".

Още по темата

0 0 0 0 12 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 11996 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1

