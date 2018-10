Ули Хьонес: Винаги сме се присмивали на Леверкузен

Европейски футбол

Президентът на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес разкри разочарованието си след загубения финал в Шампионската лига. "Винаги сме се присмивали на Леверкузен", довери босът на мюнхенци. Преди десетилетие "аспирините" се прицелиха в требъл и в крайна сметка във всички състезания останаха подгласници, подобно на сегашния Байерн.



"Наистина не можем да сравянваме снощния финал с този на Леверкузен срещу Реал Мадрид. Истината обаче е, че The winner takes it all (от английски език "Победителят взима всичко")", горчиво заяви Хьонес.



"След такива 120 минути човек не може да каже, че бяхме по-лошият отбор на терена. При дузпите си казах: "Прекасно, ще изпълняваме пред нашата публика. Филип Лаам, който не вкара на Реал Мадрид, сега вкара. Вратарят ни също вкара, страхотно". Всичко обаче свърши зле", припомни си шефът на Байерн.



Снимка: Getty Images/Guliver