Левски Levski

Лудогорец 2:1 Левски

последен:
20.10.2018

Левски - Верея

следващ:
26.10.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

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Бившият нападател на националния отбор Димитър Бербатов пуска на книжния пазар първата си автобиография. Книгата е озаглавена "По моя начин", а официалната й премиера е насрочена за 10 ноември. Издател е "Сиела". ...

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БГ Футбол

Пелето: Нямам проблем с Тодор Батков (видео)

18 май 2012 | 18:16
Пелето: Нямам проблем с Тодор Батков (видео)
Футболистът на Левски Станислав Ангелов, който вчера парафира договор с клуба за една плюс една години заяви, че е впечатлен от треньорските умения на Илиан Илиев. Пелето добави още, че няма никакъв проблем с Тодор Батков и когото и да е било в клуба. Припомняме, че адвокатът изрази силно негодувание от начина, по който играчът напусна клуба преди няколко години.

"Впечатлен съм от новия треньор на Левски Илиан Илиев. Имам една молба - оставете го да работи на спокойствие. Това е много важно", заяви Ангелов.

"Надявам се Левски да успее да спечели шест точки в оставащите два кръга. Този голям клуб заслужава да играе в Eвропа. Тук ми минаха най-хубавите години във футбола. Левски е институция и няма никакво значение дали Тодор Батков е собственик, или някой друг. Няма значение и кои футболисти играят - важното е отборът на върви напред.

Не виждам нищо лошо, че преди време исках да отида да играя в друг отбор. Просто исках да се развивам. Това хората добре са го разбрали и затова няма никакав проблем. А и плюс това като напуснах "Герена" не съм обиждал никого", каза още Пелето.


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Спортни новини		 Прочетена 16169

Добави коментар ›› Коментари (15)

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do beroe
(Гост) 15
отговор
19 май 2012 | 19:18

Като ви изведе до купата и я спе4елихте тогава вси4ки скандирахте името на Илиан Илиев,вси4ки се гордеехте с него,сега кто реши да поеме отбора на сърцето му ЛЕВСКИ и ве4е вън от берое нали,нещастници когато правеше мило и драго за берое вси4ко беше ок ама сега понеже напуска по4вате да пливате,жалка картинка сте,щото ако не беше Илиан щеше да видите трофей на куркин ден Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

do 13
(Гост) 14
отговор
19 май 2012 | 19:14

Годините отлитат бавно,победите множат се славно,историята прости4ко говори,100 ГОДИНИ ЛЕВСКИ В ГЪЗА 4ОРБАТА ПОРИ Рейтинг: 0 0

САТЪР ЗА ШОПАРО
(Гост) 13
отговор
19 май 2012 | 14:27

ВСЕКИ ПЕ***АС,ЦИГАНИН ,ТРА***ИТ ИЛЕПИЛАР И ОЛИГОФРЕН Е НА Ц(*КА БОЛЕН ФЕН ..И ВСЕКИ С ИМЕ АЗИС,АЛИДЖАН ДОН ЦЕЦИ ЦАР КИРО, ДОГАН ЮНАЛ ЛЮТВИ И МУСТАФА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ ТУРСКАТА ОТХОДНА ЯМА Ц(*КА Рейтинг: 0 0

САЙТА ЗА ПРОГНОЗИТЕ !!!
(Гост) 12
отговор
19 май 2012 | 10:29

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бам бам
(Гост) 11
отговор
19 май 2012 | 08:51

Годините отлитат бавно, калъфките множат се славно. Историята простичко говори 100 години ВЕЧНО ВТОРИ !! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 10
отговор
19 май 2012 | 06:50

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cashonline
(Гост) 9
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19 май 2012 | 00:47

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(Гост) 8
отговор
19 май 2012 | 00:02

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SINIATA LAVINA
(Гост) 7
отговор
18 май 2012 | 23:23

ЕЙ ЧОРБАРИ МАЙКАВИ ША Е.Б.А Рейтинг: 0 0

beroe
(Гост) 6
отговор
18 май 2012 | 22:02

Да впечатлен е, Илиан Илиев има две серии в А група шест и седем поредни загуби. Пожелавам му да подобри рекордите си с говедата. Илан Илиев вън от Берое! Рейтинг: 0 0

BAS MANGAL
(Гост) 5
отговор
18 май 2012 | 21:33

МАНГАЛИТЕ СЕ РАЗВИХРИХА Рейтинг: 0 0

big face
(Гост) 4
отговор
18 май 2012 | 19:06

"впечетлен" олее олее.. няма оправия братя и сестри. Тая батка дето го е писал и за полицайче даже не става. Марш обратно да крадеш жица ром недъгав! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 3
отговор
18 май 2012 | 18:42

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!!!
(Гост) 2
отговор
18 май 2012 | 18:30

W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М >>>>>>>>>>>> CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ Рейтинг: 0 0

сек Б тор
(Гост) 1
отговор
18 май 2012 | 18:25

И ас съм впечетлен от дребната к*р*а, старшна е в ми***ите. Рейтинг: 0 0

До Хасан
(Гост)
18 май 2012 | 18:40

"И ас съм впечетлен ..." - типично за фен на цскато - неграмотен мангал от лепиларите... Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Гриша Ганчев изригна: Хвърлихме 8 милиона в ...
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- Здравейте,  г-н Ганчев! Голям мач се оказа този с плащането на прословутите 8  милиона за емблемата. Вярно ли е, че в ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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