Пелето: Нямам проблем с Тодор Батков (видео)

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Бербатов пуска автобиография на 10 ноември
Бившият нападател на националния отбор Димитър Бербатов пуска на книжния пазар първата си автобиография. Книгата е озаглавена "По моя начин", а официалната й премиера е насрочена за 10 ноември. Издател е "Сиела". ...Виж още
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БГ Футбол
Футболистът на Левски Станислав Ангелов, който вчера парафира договор с клуба за една плюс една години заяви, че е впечатлен от треньорските умения на Илиан Илиев. Пелето добави още, че няма никакъв проблем с Тодор Батков и когото и да е било в клуба. Припомняме, че адвокатът изрази силно негодувание от начина, по който играчът напусна клуба преди няколко години.
"Впечатлен съм от новия треньор на Левски Илиан Илиев. Имам една молба - оставете го да работи на спокойствие. Това е много важно", заяви Ангелов.
"Надявам се Левски да успее да спечели шест точки в оставащите два кръга. Този голям клуб заслужава да играе в Eвропа. Тук ми минаха най-хубавите години във футбола. Левски е институция и няма никакво значение дали Тодор Батков е собственик, или някой друг. Няма значение и кои футболисти играят - важното е отборът на върви напред.
Не виждам нищо лошо, че преди време исках да отида да играя в друг отбор. Просто исках да се развивам. Това хората добре са го разбрали и затова няма никакав проблем. А и плюс това като напуснах "Герена" не съм обиждал никого", каза още Пелето.
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(Гост) 15
отговор
Като ви изведе до купата и я спе4елихте тогава вси4ки скандирахте името на Илиан Илиев,вси4ки се гордеехте с него,сега кто реши да поеме отбора на сърцето му ЛЕВСКИ и ве4е вън от берое нали,нещастници когато правеше мило и драго за берое вси4ко беше ок ама сега понеже напуска по4вате да пливате,жалка картинка сте,щото ако не беше Илиан щеше да видите трофей на куркин ден Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 14
отговор
Годините отлитат бавно,победите множат се славно,историята прости4ко говори,100 ГОДИНИ ЛЕВСКИ В ГЪЗА 4ОРБАТА ПОРИ Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
ВСЕКИ ПЕ***АС,ЦИГАНИН ,ТРА***ИТ ИЛЕПИЛАР И ОЛИГОФРЕН Е НА Ц(*КА БОЛЕН ФЕН ..И ВСЕКИ С ИМЕ АЗИС,АЛИДЖАН ДОН ЦЕЦИ ЦАР КИРО, ДОГАН ЮНАЛ ЛЮТВИ И МУСТАФА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ ТУРСКАТА ОТХОДНА ЯМА Ц(*КА Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
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(Гост) 11
отговор
Годините отлитат бавно, калъфките множат се славно. Историята простичко говори 100 години ВЕЧНО ВТОРИ !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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(Гост) 7
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ЕЙ ЧОРБАРИ МАЙКАВИ ША Е.Б.А Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Да впечатлен е, Илиан Илиев има две серии в А група шест и седем поредни загуби. Пожелавам му да подобри рекордите си с говедата. Илан Илиев вън от Берое! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
МАНГАЛИТЕ СЕ РАЗВИХРИХА Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
"впечетлен" олее олее.. няма оправия братя и сестри. Тая батка дето го е писал и за полицайче даже не става. Марш обратно да крадеш жица ром недъгав! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
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(Гост) 2
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(Гост) 1
отговор
И ас съм впечетлен от дребната к*р*а, старшна е в ми***ите. Рейтинг: 0 0
(Гост)
"И ас съм впечетлен ..." - типично за фен на цскато - неграмотен мангал от лепиларите... Рейтинг: 0 0