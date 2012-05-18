БГ Футбол Пелето: Нямам проблем с Тодор Батков (видео) 18 май 2012 | 18:16 0 0 0 0 17



"Впечатлен съм от новия треньор на Левски Илиан Илиев. Имам една молба - оставете го да работи на спокойствие. Това е много важно", заяви Ангелов.



"Надявам се Левски да успее да спечели шест точки в оставащите два кръга. Този голям клуб заслужава да играе в Eвропа. Тук ми минаха най-хубавите години във футбола. Левски е институция и няма никакво значение дали Тодор Батков е собственик, или някой друг. Няма значение и кои футболисти играят - важното е отборът на върви напред.



Не виждам нищо лошо, че преди време исках да отида да играя в друг отбор. Просто исках да се развивам. Това хората добре са го разбрали и затова няма никакав проблем. А и плюс това като напуснах "Герена" не съм обиждал никого", каза още Пелето.



Футболистът на Левски Станислав Ангелов, който вчера парафира договор с клуба за една плюс една години заяви, че е впечатлен от треньорските умения на Илиан Илиев. Пелето добави още, че няма никакъв проблем с Тодор Батков и когото и да е било в клуба. Припомняме, че адвокатът изрази силно негодувание от начина, по който играчът напусна клуба преди няколко години."Впечатлен съм от новия треньор на Левски Илиан Илиев. Имам една молба - оставете го да работи на спокойствие. Това е много важно", заяви Ангелов."Надявам се Левски да успее да спечели шест точки в оставащите два кръга. Този голям клуб заслужава да играе в Eвропа. Тук ми минаха най-хубавите години във футбола. Левски е институция и няма никакво значение дали Тодор Батков е собственик, или някой друг. Няма значение и кои футболисти играят - важното е отборът на върви напред.Не виждам нищо лошо, че преди време исках да отида да играя в друг отбор. Просто исках да се развивам. Това хората добре са го разбрали и затова няма никакав проблем. А и плюс това като напуснах "Герена" не съм обиждал никого", каза още Пелето.

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