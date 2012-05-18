›› Анкета

Кой трябва да замени Пламен Константинов начело на мъжкия национален отбор?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Кристиано вече има русо гадже

Половинката на Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес, смени цвета на косата си. Чаровната испанка се похвали в Instagram с новото си аплоа. “Полудях… Изрусих се”, написа хубавицата за своите ...

Виж още
Волейбол

Мач №1 в Световната лига: Русия - Сърбия 3:2

18 май 2012 | 11:57
Мач №1 в Световната лига: Русия - Сърбия 3:2
Волейболистите на Русия започнаха с трудна победа защитата на титлата си в Световната лига, след като в мач №1 на турнира и в Група А в японския град Хамамацу победиха трудно европейски шампион Сърбия с 3:2 (25:21, 25:22, 19:25, 20:25, 15:9).

"Сборная", която игра без повечето си титуляри и бе водена от помощник треньора Сурджо Бузато, поведе набързо с 2:0 гейма, но "плавите" изравниха до 2:2 гейма.

В тайбрека руснаците дръпнаха с 8:2 и на практика решиха изхода от двубоя.
Юрий Бережко заби 23 точки за "Сборная", а Павел Мороз се отличи с 16 точки. Дмитрий Мусерский се отчете с 13 точки (1 ас, 6 блока).

За Сърбия Александър Атанасийевич заби 16 точки (1 ас, 2 блока).

РУСИЯ - СЪРБИЯ 3:2 (25:21, 25:22, 19:25, 22:25, 15:9)
РУСИЯ: Константин Ушаков 1, Павел Мороз 16, Александър Абросимов 5, Евгений Сивижелез 11, Юрий Бережко 23, Дмитрий Мусерский 13 (1 ас, 6 блока) - Алексей Обмочаев-либеро (Павел Круглов 5, Игор Кобзар, Дмитрий Илиних, Алексей Родичев)
Треньор: Серджо Бузато
СЪРБИЯ: Владо Петкович 6 (4 блока), Александър Атанасийевич 16, Боян Янич 13 (4 блока), Милош Никич 4, Драган Станкович 10 (4 блока), Марко Подрасчанин 7 - Никола Росич-либеро (Михайло Митич, Милош Терзич, Милан Рашич 1, Урош Ковачевич 12, Саша Старович 2)
Старши-треньор: Игор Колакович






Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 30411

Добави коментар ›› Коментари (37)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!!!
(Гост) 37
отговор
19 май 2012 | 10:26

W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М >>>>>>>>>>>> CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ Рейтинг: 0 0

00
(Гост) 36
отговор
19 май 2012 | 09:52

Ние няма да успеем да бием и втория отбор на Русия Рейтинг: 0 0

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!!!
(Гост) 35
отговор
18 май 2012 | 18:24

W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М >>>>>>>>>>>> CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ Рейтинг: 0 0

мху
(Гост) 34
отговор
18 май 2012 | 17:59

Защо в Япония? Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 33
отговор
18 май 2012 | 16:36

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

САЙТА ЗА ПРОГНОЗИТЕ !!!
(Гост) 32
отговор
18 май 2012 | 15:54

W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М >>>>>>>>>>>> CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ Рейтинг: 0 0

фенъТ
(Гост) 31
отговор
18 май 2012 | 14:09

Куба изпълняват ебати бруталния сервис срещу японците.Не виждам нищо слабо в техния отбор,ако ни хванат в сегашното ни състояние ще ни размажат. Рейтинг: 0 0

Xpucmo
фен на: Левски
18 май 2012 | 17:17

Аз дори мисля, че ще имаме проблеми и с Франция. Ама дано се окажа лош пророк! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 30
отговор
18 май 2012 | 14:08

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

САЙТА ЗА ЕКИПИТЕ !
(Гост) 29
отговор
18 май 2012 | 13:54

W W W . O R I G I N A L N I . BE - - - Футболна тениска само за 29.99 лв ! Рейтинг: 0 0

dido1302
(Гост) 28
отговор
18 май 2012 | 13:45

Леле като гледаме хлапаците на Куба колко са слабички май с тях беше по-добре отколкото срещу Франция. Но пък и Чехия щеще да е там. Рейтинг: 0 0

vladimir
(Гост)
18 май 2012 | 18:02

Куба може и да играят с хлапета но това е много силна държава във волейбола така че по добре без тях :) Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 27
отговор
18 май 2012 | 13:09

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

1
(Гост) 26
отговор
18 май 2012 | 13:01

ще участва на финалите Рейтинг: 0 0

ddd
(Гост) 25
отговор
18 май 2012 | 12:38

е българия не ут4аства ли Рейтинг: 0 0

vbb
(Гост)
18 май 2012 | 13:19

нашите мачове са другата седмица Рейтинг: 0 0

Иван
(Гост)
18 май 2012 | 15:21

Участва, първия турнир на нашата група е на 25ти в Берлин мисля. Дано българите в Германия да разберат за мачовете и да има наше присъствие. Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 24
отговор
18 май 2012 | 12:10

Сърбите са много зле Рейтинг: 0 0

cashonline
(Гост) 23
отговор
18 май 2012 | 12:00

===> W W W . C A S H O N L I N E . A L L E . B G >>>> Добри доходи чрез интернет. Повече информация може да намерите в сайта. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Волейбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Марек спечели дербито на Югозапада
                
                
                  Марек спечели дербито на Югозапада

                 
                
              

              

                
                  
                  Зенит игра без Андерсън, Бутко и Нгапет, но обърна Динамо (М) от 1:2 гейма и 7:10 в тайбрека (видео + снимки)
                
                
                  Зенит игра без Андерсън, Бутко и Нгапет, но обърна Динамо (М) от 1:2 гейма и 7:10 в тайбрека (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Вилфредо Леон “избухна” с 16 точки (5 аса), Перуджа прегази Верона (видео + снимки)
                
                
                  Вилфредо Леон “избухна” с 16 точки (5 аса), Перуджа прегази Верона (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Велизар Чернокожев остава в Добруджа 07 до края на сезона (видео)
                
                
                  Велизар Чернокожев остава в Добруджа 07 до края на сезона (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Абаев и Шьопс изведоха Поатие да победа №3 във Франция (снимки)
                
                
                  Абаев и Шьопс изведоха Поатие да победа №3 във Франция (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Виктория и Арда стартираха с победи в група Б във Висшата лига
                
                
                  Виктория и Арда стартираха с победи в група Б във Висшата лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Марек приеме Пирин в дербито на Суперлигата
                
                
                  Марек приеме Пирин в дербито на Суперлигата

                 
                
              

              

                
                  
                  Братоеви празнуват 31 години днес
                
                
                  Братоеви празнуват 31 години днес

                 
                
              

              

                
                  
                  Зоран Терзич: Световната титла бе нашата мечта
                
                
                  Зоран Терзич: Световната титла бе нашата мечта

                 
                
              

              

                
                  
                  Александар Ляфтов: Амбициите на отбора са моята мотивация
                
                
                  Александар Ляфтов: Амбициите на отбора са моята мотивация

                 
                
              

            

            
            
          

                        

                            
                            
                            
Италия - А 1

                               

                            
                            
                        

	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Лига на нациите 2018
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Пловдив, Варна и Русе домакини на турнири от Лигата на нациите през 2019 година
                
                
                  Пловдив, Варна и Русе домакини на турнири от Лигата на нациите през 2019 година

                 
                
              

              

                
                  
                  България домакин на 3  турнира в Лигата на нациите
                
                
                  България домакин на 3  турнира в Лигата на нациите

                 
                
              

              

                
                  
                  Варна ще е домакин на един от уикендите на Лигата на нациите през 2019 година
                
                
                  Варна ще е домакин на един от уикендите на Лигата на нациите през 2019 година

                 
                
              

              

                
                  
                  Сърбия стартира подготовка за Мондиал 2018
                
                
                  Сърбия стартира подготовка за Мондиал 2018

                 
                
              

              

                
                  
                  Националите на Русия искат чартър от правителството
                
                
                  Националите на Русия искат чартър от правителството

                 
                
              

              

                
                  
                  Приказният меден месец на капитана на Франция (снимки)
                
                
                  Приказният меден месец на капитана на Франция (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Сватбени камбани за капитанa на петлите (снимки)
                
                
                  Сватбени камбани за капитанa на петлите (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Капитанът на Русия оперира носа си и стресна с вида си (снимка)
                
                
                  Капитанът на Русия оперира носа си и стресна с вида си (снимка)

                 
                
              

              

                
                  
                  Максим Михайлов откри хотел в Сочи (снимки)
                
                
                  Максим Михайлов откри хотел в Сочи (снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Витал Хейнен отново изненада, обяви състава на Полша си за Световното
                
                
                  Витал Хейнен отново изненада, обяви състава на Полша си за Световното

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Вижте всички волейболисти, които ще играят в ...
19 октомври 2018

ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2018/2019
НЕФТОХИМИК
Шампион: 3 пъти
Носител на Купата на България: 4 пъти
Нови: Любомир Агонцев, Стоян Самунев, Савелий Поздняков (Русия), Мартин Иванов, Александър Симеонов, Дмитрий Яковлев ...









							
							
						

						
						






Владо Николов: В този тим на България има неща, ...
10 октомври 2018

Бившият български национал Владимир Николов разкри, че е обмислял  сериозно възможността да направи повторно завръщане за "трикольорите"  заради проведеното съмвестно у нас и в Италия Световно първенство.  Диагоналът, ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки