Мач №1 в Световната лига: Русия - Сърбия 3:2

Волейболистите на Русия започнаха с трудна победа защитата на титлата си в Световната лига, след като в мач №1 на турнира и в Група А в японския град Хамамацу победиха трудно европейски шампион Сърбия с"Сборная", която игра без повечето си титуляри и бе водена от помощник треньора Сурджо Бузато, поведе набързо с 2:0 гейма, но "плавите" изравниха до 2:2 гейма.В тайбрека руснаците дръпнаха с 8:2 и на практика решиха изхода от двубоя.Юрий Бережко заби 23 точки за "Сборная", а Павел Мороз се отличи с 16 точки. Дмитрий Мусерский се отчете с 13 точки (1 ас, 6 блока).За Сърбия Александър Атанасийевич заби 16 точки (1 ас, 2 блока).Константин Ушаков 1, Павел Мороз 16, Александър Абросимов 5, Евгений Сивижелез 11, Юрий Бережко 23, Дмитрий Мусерский 13 (1 ас, 6 блока) - Алексей Обмочаев-либеро (Павел Круглов 5, Игор Кобзар, Дмитрий Илиних, Алексей Родичев)Серджо БузатоВладо Петкович 6 (4 блока), Александър Атанасийевич 16, Боян Янич 13 (4 блока), Милош Никич 4, Драган Станкович 10 (4 блока), Марко Подрасчанин 7 - Никола Росич-либеро (Михайло Митич, Милош Терзич, Милан Рашич 1, Урош Ковачевич 12, Саша Старович 2)Игор Колакович

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