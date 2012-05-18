Мач №1 в Световната лига: Русия - Сърбия 3:2

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Волейбол
Волейболистите на Русия започнаха с трудна победа защитата на титлата си в Световната лига, след като в мач №1 на турнира и в Група А в японския град Хамамацу победиха трудно европейски шампион Сърбия с 3:2 (25:21, 25:22, 19:25, 20:25, 15:9).
"Сборная", която игра без повечето си титуляри и бе водена от помощник треньора Сурджо Бузато, поведе набързо с 2:0 гейма, но "плавите" изравниха до 2:2 гейма.
В тайбрека руснаците дръпнаха с 8:2 и на практика решиха изхода от двубоя.
Юрий Бережко заби 23 точки за "Сборная", а Павел Мороз се отличи с 16 точки. Дмитрий Мусерский се отчете с 13 точки (1 ас, 6 блока).
За Сърбия Александър Атанасийевич заби 16 точки (1 ас, 2 блока).
РУСИЯ - СЪРБИЯ 3:2 (25:21, 25:22, 19:25, 22:25, 15:9)
РУСИЯ: Константин Ушаков 1, Павел Мороз 16, Александър Абросимов 5, Евгений Сивижелез 11, Юрий Бережко 23, Дмитрий Мусерский 13 (1 ас, 6 блока) - Алексей Обмочаев-либеро (Павел Круглов 5, Игор Кобзар, Дмитрий Илиних, Алексей Родичев)
Треньор: Серджо Бузато
СЪРБИЯ: Владо Петкович 6 (4 блока), Александър Атанасийевич 16, Боян Янич 13 (4 блока), Милош Никич 4, Драган Станкович 10 (4 блока), Марко Подрасчанин 7 - Никола Росич-либеро (Михайло Митич, Милош Терзич, Милан Рашич 1, Урош Ковачевич 12, Саша Старович 2)
Старши-треньор: Игор Колакович
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(Гост) 36
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Ние няма да успеем да бием и втория отбор на Русия Рейтинг: 0 0
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(Гост) 34
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Защо в Япония? Рейтинг: 0 0
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(Гост) 31
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Куба изпълняват ебати бруталния сервис срещу японците.Не виждам нищо слабо в техния отбор,ако ни хванат в сегашното ни състояние ще ни размажат. Рейтинг: 0 0
фен на: Левски
Аз дори мисля, че ще имаме проблеми и с Франция. Ама дано се окажа лош пророк! Рейтинг: 0 0
(Гост) 30
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(Гост) 28
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Леле като гледаме хлапаците на Куба колко са слабички май с тях беше по-добре отколкото срещу Франция. Но пък и Чехия щеще да е там. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Куба може и да играят с хлапета но това е много силна държава във волейбола така че по добре без тях :) Рейтинг: 0 0
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(Гост) 25
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е българия не ут4аства ли Рейтинг: 0 0
(Гост)
нашите мачове са другата седмица Рейтинг: 0 0
(Гост)
Участва, първия турнир на нашата група е на 25ти в Берлин мисля. Дано българите в Германия да разберат за мачовете и да има наше присъствие. Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
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