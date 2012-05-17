Ясни са част от новите попълнения на Левски

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Бербатов пуска автобиография на 10 ноември
Бившият нападател на националния отбор Димитър Бербатов пуска на книжния пазар първата си автобиография. Книгата е озаглавена "По моя начин", а официалната й премиера е насрочена за 10 ноември. Издател е "Сиела". ...Виж още
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БГ Футбол
Част от новите попълнения на Левски за новия сезон вече са ясни. Това заяви главният скаут на "сините" Дончо Донев.
"Някои от попълненията са ясни, предстои да бъдат подписани договори. Става въпрос за българи и за чужденци. Пет-шест от юношите също ще попаднат в първия състав на Левски", заяви Дончо Донев.
"Марсиньо е сред вариантите ни за нов футболист, но не е на първо място. Някои от новите ще бъдат свободни агенти, а други ще ги купим. Всички набелязани футболисти сме ги гледали на живо.
Всичко е въпрос на преговори. Доста е тежко, в Европа цените са се вдигнали. На някои места трудно ще се преборим, но на други ще успеем", добави бившият футболист.
Левски вече си осигури услугите на Станислав Ангелов. Ръководството на клуба води преговори с Росен Колев от Черно море и Марсиньо от Апоел Никозия. Освен това "сините" проявяват и сериозен интерес към Аатиф Шаешу, който прави истински фурор с екипа на Черноморец.
Първа лига
28 кръг, петък 11 май
Левски
2:0краен резулат
Берое
Стадион: "Георги Аспарухов"
Съдия: Радослав Станев
23
6
25
2
28
11
66
15
13
44
8
1
15
27
28
3
17
77
7
47
14
8
4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
x
(34`) Иван Цветков
1:0
(90`) Жуниньо
2:0
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(Гост) 23
отговор
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фен на: ЦСКА 22
отговор
Ама кой го интересува отборче от долната полвина в класирането Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
Пасете си спокойно! Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
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(Гост) 19
отговор
тия цецка 4етът за Левски поевече отколко за техния скапан селски тим :Д Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
на кой му пука за новите попълнения на 5-ия в класирането ? кенефски е просто едно средняшко отборче без успехи и без надежда за успехи, ако бфс ги добута до европа пак ще паднат от аматьори преди плей-офите Рейтинг: 0 0
(Гост)
Кенеф е на маикати пу***та.Ши**на свиня. Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
отговор
ВСИЧКИТЕ СВИНЕ НА СЛАНИНА И К*Р ЗА ТУРСКАТА КОЧИНА Ц(*КА Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
тия да не искат да правят отново 'дрийм тим', който Стойчо направи на пух и прах! Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
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(Гост) 14
отговор
какви нови урви в този бардак. Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Все си мисля, че това лято ще си върнем Исата обратно. Не успя да се наложи момчето в Турция, но пък до сега няма такива слухове. Рейтинг: 0 0
(Гост)
НЕ! ТРЯБВА НИ ГАРРА ДЕМБЕЛЕ И ДОБРИ КРИЛА КАТО СИМЕОН РАЙКОВ, КОЙТО НЕЗНАЙНО ЗАЩО СЕДИ НА РЕЗЕРВНАТА СКАМЕЙКА И ЖОАЗИНЬО Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
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(Гост) 11
отговор
които и да вземете докато ганю и тонев са в отбора нищо добро не ви чака еиии богууууууууу Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
И ПРЕДИ И СЕГА ЛЕВСКИ ЗНАЧИ СВОБОДА ! Рейтинг: 0 0
(Гост)
А ние всички мноооооого обичаме мамичката ти! Рейтинг: 0 0