Левски Levski

Левски 7:0 Светкавица

последен:
23.05.2012

-

следващ:
 

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

›› Анкета

Кой ще стане голмайстор на Първа лига?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Бербатов пуска автобиография на 10 ноември

Бившият нападател на националния отбор Димитър Бербатов пуска на книжния пазар първата си автобиография. Книгата е озаглавена "По моя начин", а официалната й премиера е насрочена за 10 ноември. Издател е "Сиела". ...

Виж още
БГ Футбол

Ясни са част от новите попълнения на Левски

17 май 2012 | 14:29
Ясни са част от новите попълнения на Левски
Част от новите попълнения на Левски за новия сезон вече са ясни. Това заяви главният скаут на "сините" Дончо Донев.

"Някои от попълненията са ясни, предстои да бъдат подписани договори. Става въпрос за българи и за чужденци. Пет-шест от юношите също ще попаднат в първия състав на Левски", заяви Дончо Донев.

"Марсиньо е сред вариантите ни за нов футболист, но не е на първо място. Някои от новите ще бъдат свободни агенти, а други ще ги купим. Всички набелязани футболисти сме ги гледали на живо.

Всичко е въпрос на преговори. Доста е тежко, в Европа цените са се вдигнали. На някои места трудно ще се преборим, но на други ще успеем", добави бившият футболист.

Левски вече си осигури услугите на Станислав Ангелов. Ръководството на клуба води преговори с Росен Колев от Черно море и Марсиньо от Апоел Никозия. Освен това "сините" проявяват и сериозен интерес към Аатиф Шаешу, който прави истински фурор с екипа на Черноморец.
Първа лига
28 кръг, петък 11 май
Левски
2:0краен резулат
Берое
Стадион: "Георги Аспарухов"
Съдия: Радослав Станев
23
6
25
2
28
11
66
15
13
44
8
1
15
27
28
3
17
77
7
47
14
8
Славиша Стоянович
Александър Томаш
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Пламен Илиев Пламен Илиев23 Теодор Скорчев1 Теодор Скорчев
Дъстли Мюлдер Дъстли Мюлдер2 Веселин Пенев28 Веселин Пенев
Иво Иванов Иво Иванов6 Димитър Везалов15 Димитър Везалов
Сюлейман Диамутен Сюлейман Диамутен25 Владимир Зафиров3 Владимир Зафиров
Нуно Пинто Нуно Пинто28 Здравко Илиев21 Здравко Илиев
Владимир Гаджев Владимир Гаджев45 Ричард Еромоигбе24 Ричард Еромоигбе
Орлин Старокин Орлин Старокин66 Стефан Велев77 Стефан Велев
Кристовао Рамос Кристовао Рамос28 Тодор Христов8 Тодор Христов
Антонио Вутов Антонио Вутов39 Антонио Ливраменто47 Антонио Ливраменто
Симеон Райков Симеон Райков13 Давид Каядо7 Давид Каядо
Иван Цветков Иван Цветков8 Емил Ангелов8 Емил Ангелов
Резерви
Даниел Младенов Даниел Младенов11 Владислав Ямуков27 Владислав Ямуков
Жуниньо Жуниньо44 Георги Божанов17 Георги Божанов
Никола Яначков Никола Яначков15 Георги Андонов14 Георги Андонов
Първа лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
30
22
4
4
73:16 (57)
70
2 ЦСКА ЦСКА
30
22
3
5
60:19 (41)
69
3 Левски Левски
30
20
2
8
61:28 (33)
62
4 ПСФК Черноморец ПСФК Черноморец
30
17
9
4
57:23 (34)
60
5 Литекс Литекс
30
17
8
5
57:28 (29)
59
6 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
30
17
6
7
44:39 (5)
57
7 Черно море Черно море
30
16
4
10
46:25 (21)
52
8 Славия Славия
30
15
6
9
42:36 (6)
51
9 Миньор (Перник) Миньор (Перник)
30
8
12
10
35:40 (-5)
36
10 Берое Берое
30
9
8
13
30:37 (-7)
35
11 Монтана Монтана
30
8
7
15
29:51 (-22)
31
12 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
30
7
8
15
30:44 (-14)
29
13 Локомотив (София) Локомотив (София)
30
5
9
16
26:50 (-24)
24
14 Видима-Раковски Видима-Раковски
30
3
6
21
19:59 (-40)
15
15 Калиакра Калиакра
30
2
5
23
26:77 (-51)
11
16 Светкавица (Търговище) Светкавица (Търговище)
30
1
5
24
8:71 (-63)
8
  • Шампионска лига
  • Лига Европа
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
player(34`) Иван Цветков
1:0
 
player(90`) Жуниньо
2:0
 

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 85349

Добави коментар ›› Коментари (23)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 23
отговор
18 май 2012 | 11:50

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

ЦСКА_БАРСА
фен на: ЦСКА 22
отговор
18 май 2012 | 11:09

Ама кой го интересува отборче от долната полвина в класирането Рейтинг: 0 0

MАЙНАТА
(Гост) 21
отговор
18 май 2012 | 01:05

Пасете си спокойно! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 20
отговор
17 май 2012 | 23:52

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

xaxa
(Гост) 19
отговор
17 май 2012 | 23:11

тия цецка 4етът за Левски поевече отколко за техния скапан селски тим :Д Рейтинг: 0 0

The Truth
(Гост) 18
отговор
17 май 2012 | 22:34

на кой му пука за новите попълнения на 5-ия в класирането ? кенефски е просто едно средняшко отборче без успехи и без надежда за успехи, ако бфс ги добута до европа пак ще паднат от аматьори преди плей-офите Рейтинг: 0 0

кур за цица
(Гост)
19 май 2012 | 18:27

Кенеф е на маикати пу***та.Ши**на свиня. Рейтинг: 0 0

АЗ
(Гост) 17
отговор
17 май 2012 | 21:51

ВСИЧКИТЕ СВИНЕ НА СЛАНИНА И К*Р ЗА ТУРСКАТА КОЧИНА Ц(*КА Рейтинг: 0 0

1
(Гост) 16
отговор
17 май 2012 | 19:50

тия да не искат да правят отново 'дрийм тим', който Стойчо направи на пух и прах! Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 15
отговор
17 май 2012 | 19:11

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

СМОТАНЯЦИ - БЕЗБРОЙ
(Гост) 14
отговор
17 май 2012 | 18:45

какви нови урви в този бардак. Рейтинг: 0 0

Кралев88
(Гост) 13
отговор
17 май 2012 | 18:21

Все си мисля, че това лято ще си върнем Исата обратно. Не успя да се наложи момчето в Турция, но пък до сега няма такива слухове. Рейтинг: 0 0

ЛЕВСКАР
(Гост)
18 май 2012 | 07:03

НЕ! ТРЯБВА НИ ГАРРА ДЕМБЕЛЕ И ДОБРИ КРИЛА КАТО СИМЕОН РАЙКОВ, КОЙТО НЕЗНАЙНО ЗАЩО СЕДИ НА РЕЗЕРВНАТА СКАМЕЙКА И ЖОАЗИНЬО Рейтинг: 0 0

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!!!
(Гост) 12
отговор
17 май 2012 | 18:08

W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М >>>>>>>>>>>> CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ Рейтинг: 0 0

vvv
(Гост) 11
отговор
17 май 2012 | 17:38

които и да вземете докато ганю и тонев са в отбора нищо добро не ви чака еиии богууууууууу Рейтинг: 0 0

П Е Ч Е Л И 20-30$-ДНЕВНО
(Гост) 10
отговор
17 май 2012 | 17:38

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900$ НА МЕСЕЦ!ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ===> W W W . D O L L A R S . A L L E . B G >>>> ТОВА, КОЕТО Е НУЖНО Е ИНТЕРНЕТ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН И АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ! Рейтинг: 0 0

АЗ МРАЗЯ Ц(*КА
(Гост) 9
отговор
17 май 2012 | 17:30

И ПРЕДИ И СЕГА ЛЕВСКИ ЗНАЧИ СВОБОДА ! Рейтинг: 0 0

otboro na zatvoro
(Гост)
18 май 2012 | 00:33

А ние всички мноооооого обичаме мамичката ти! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Чорбаджийски: Опитвам се да обясня на новите какво е ЦСКА, дано са разбрали, че сме най-добрите
                
                
                  Чорбаджийски: Опитвам се да обясня на новите какво е ЦСКА, дано са разбрали, че сме най-добрите

                 
                
              

              

                
                  
                  Ел Маестро: Знам, че Левски е фантастичен, невероятен, най-добрият отбор в света
                
                
                  Ел Маестро: Знам, че Левски е фантастичен, невероятен, най-добрият отбор в света

                 
                
              

              

                
                  
                  Балъков: Доволен съм от старанието, досега нямахме проблеми при статични положения
                
                
                  Балъков: Доволен съм от старанието, досега нямахме проблеми при статични положения

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София разпиля Етър в един от най-коректните мачове от началото на първенството (видео+галерия)
                
                
                  ЦСКА-София разпиля Етър в един от най-коректните мачове от началото на първенството (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  "Червените" с фланелки с емблемата и надпис "Ние сме ЦСКА"
                
                
                  "Червените" с фланелки с емблемата и надпис "Ние сме ЦСКА"

                 
                
              

              

                
                  
                  Габриел Обертан подписа новия договор и заяви: Предстоят хубави дни (видео)
                
                
                  Габриел Обертан подписа новия договор и заяви: Предстоят хубави дни (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Бдин с класика срещу Трявна
                
                
                  Бдин с класика срещу Трявна

                 
                
              

              

                
                  
                  Янтра няма спиране, превзе и Козлодуй
                
                
                  Янтра няма спиране, превзе и Козлодуй

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Луковит) не затрудни Спартак (Плевен)
                
                
                  Ботев (Луковит) не затрудни Спартак (Плевен)

                 
                
              

              

                
                  
                  Дузпи, греди и само 1:0 за Вихър (Славяново) срещу Левски
                
                
                  Дузпи, греди и само 1:0 за Вихър (Славяново) срещу Левски

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            








	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Левски
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Габриел Обертан подписа новия договор и заяви: Предстоят хубави дни (видео)
                
                
                  Габриел Обертан подписа новия договор и заяви: Предстоят хубави дни (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Радост в "синьо": Обертан преподписа с Левски
                
                
                  Радост в "синьо": Обертан преподписа с Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Славиша с прочувствено обръщение към феновете на Левски
                
                
                  Славиша с прочувствено обръщение към феновете на Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Ейолфсон: На едно ниво сме с Лудогорец, Левски е готов за титлата
                
                
                  Ейолфсон: На едно ниво сме с Лудогорец, Левски е готов за титлата

                 
                
              

              

                
                  
                  Стоянович обяви защо Левски загуби - не може да повярва какво решение взе Кабаков
                
                
                  Стоянович обяви защо Левски загуби - не може да повярва какво решение взе Кабаков

                 
                
              

              

                
                  
                  В драматичен сблъсък Лудогорец свали Левски от първото място (видео+галерия)
                
                
                  В драматичен сблъсък Лудогорец свали Левски от първото място (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Собственикът на Левски и президентът на Лудогорец един до друг в ложата (видео)
                
                
                  Собственикът на Левски и президентът на Лудогорец един до друг в ложата (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете на Лудогорец с послание, поискаха подкрепа от тези на Левски
                
                
                  Феновете на Лудогорец с послание, поискаха подкрепа от тези на Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Футболист на Левски отпадна за мача с Лудогорец
                
                
                  Футболист на Левски отпадна за мача с Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Мирослав Иванов: Сега Левски изповядва атакуващ футбол
                
                
                  Мирослав Иванов: Сега Левски изповядва атакуващ футбол

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ние не се гордеем с този треньор и отбор
17 октомври 2018

Докъде само я докарахме. Люксембург вече бие младежите на България като тъпан на сватба, но все едно нищо не е станало. Толкова ли са занижени критериите на Тони Здравков? До толкова ли му се простират възможностите? ...









							
							
						

						
						






Гриша Ганчев изригна: Хвърлихме 8 милиона в ...
21 октомври 2018

Собственикът на ЦСКА-София Гриша Ганчев говори ексклузивно за предаването "Код Спорт" по ТВ+. 
- Здравейте,  г-н Ганчев! Голям мач се оказа този с плащането на прословутите 8  милиона за емблемата. Вярно ли е, че в ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки