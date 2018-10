Бейзбол Санкции в Торонто след съдийски гаф (видео) 16 май 2012 | 11:03 0 0 0 0 1



При 1 аут в затварянето на 9-ия ининг Лоури излезе да батира, поведе в броенето с 3-1 срещу клоузъра на "лъчите" Фернандо Родни и бе на една крачка от влизане на база като потенциалната изравнителна точка. Последва хвърляне поне на 10 см встрани от страйковата зона и батерът инстинктивно пое към първа. В този миг обаче се чу "Страйк 2" и Лоури се върна бавно на хоума, готов за пълно броене.



Следващата топка на Родни мина видимо високо и също далеч и батерът отново се втурна към базата, но само за да чуе зад себе си "Страйк 3! Аут!". Това окончателно вбеси инфилдера на "сините сойки" и той захвърли с все сила шлема си в земята, но за негов лош късмет рикошетът отпрати каската в дясното бедро на съдията Милър.







"Не беше това целта ми – обясни по-късно 22-годишният Лоури. – Никога преди не съм нападал така яростно съдия и нямах намерение да го правя и тази вечер. Съжалявам за това. Получи се нещастен отскок и може би го уцелих, за което искрено съжалявам. Но за всичко друго съм категоричен. Това не може да са страйкове!"



На същото мнение бе и мениджърът на Торонто Джон Фаръл, който моментално долетя на хоума в ситуацията – от една страна да успокои своя играч и от друга да спори лично с рефера. Заради което също бе изгонен от мача.



"Фактически бухалката бе изтръгната насилствено от ръцете на Брет – заключи треньорът. – Не само при 3-1, но и при 3-2. Това не бяха страйкове, както стана очевидно от реакцията на Брет и от моята."







Мачът свърши още със следващия батер – Колби Расмус, който удари аут по земя в първа база. Поражението бе второ за Блу Джейс срещу Рейс в късата серия от 2 мача на ст. „Роджърс Сентър“. Така Тампа Бей (23-14) продължава да дели лидерството в Източната дивизия с Балтимор Ориолс (23-14), а Торонто (19-18) е предпоследен, с мач и половина аванс пред Бостън Ред Сокс (17-19). Трети засега е Ню Йорк Янкис (20-16).



Атаката на "лъчите" нанесе своя удар в 7-ия ининг, когато гостите от Флорида отбелязаха 3 точки благодарение на соло хоумрън на Шон Родригес, 2 грешки в защитата на домакините и уайлд пич на стартера Хендерсън Алварес (L 3-3). Торонто бе повел с 3:0 в 3-тия, а Тампа Бей откри сметката си в 5-ия. В победител се превърна левичарят на Рейс Дейвид Прайс (W 6-2), който изработи 7 ининга от възвишението с 6 хита и 3 точки.











Торонто Блу Джейс - Тампа Бей Рейс 3:4



ст. "Роджърс Сентър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТАМПА БЕЙ

0

0

0

0

1

0

3

0

0

4

12

2

ТОРОНТО

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

6

4

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В MLB ОТ 15 МАЙ:



Американска лига



Минесота Туинс - Кливланд Индиънс 0:5

Чикаго Уайт Сокс - Детройт Тайгърс 8:10

Бостън Ред Сокс - Сиатъл Маринърс 5:0

Лос Анджелис Ейнджълс - Оукланд Атлетикс 4:0

Балтимор Ориолс - Ню Йорк Янкис 5:2

Тексас Рейнджърс - Канзас Сити Роялс 4:7



Национална лига



Филаделфия Филис - Хюстън Астрос 4:3 (10 ининга)

Вашингтон Нешънълс - Сан Диего Падрес 1:6

Сейнт Луис Кардиналс - Чикаго Къбс 7:6

Атланта Брейвс - Синсинати Редс 6:2

Ню Йорк Метс - Милуоки Бруърс 0:8

Маями Марлинс - Питсбърг Пайрътс 6:2

Лос Анджелис Доджърс - Аризона Дайъмъндбекс 1:5

Сан Франциско Джайънтс - Колорадо Рокис 4:5





