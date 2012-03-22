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Левски Levski

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създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Иван Цветков: Искам в Левски до края на кариерата си (видео)

22 март 2012 | 13:54
Иван Цветков: Искам в Левски до края на кариерата си (видео)
Водещият реализатор на Левски Иван Цветков иска да приключи с футбола на "Герена". Макар че през лятото ще навърши 33 години, нападателят не смята скоро да прекратява кариерата си. "Все още не се чувствам ветеран. Физически съм много добре и имам сили да играя още дълго време. Договорът ми с Левски е до лятото на 2013 година, но се надявам да остана в тима и след това и да приключа кариерата си тук. Все пак футболът е непредсказуем и нищо не се знае", заяви Цветков.

Днес той беше награден като "Футболист на 18-ия кръг на "А" група" в анкетата на Пресклуб "България". Бившият играч на Пирин беше отличен за двата си гола при успеха с 3:0 над Монтана на "Огоста". В допитването участваха 20 треньори и други футболни експерти. Десетима от тях посочиха Цветков за №1. По 4 гласа събраха Емил Гъргоров (Лудогорец) и Марсело Никасио (Литекс), а за Базил де Карвальо (Локо Пд) останаха 2 гласа.

До момента Цветков има 7 попадения в "А" група и е лидер по този показател сред своите съотборници. Той обаче не е щастлив от това. "Не се радвам, защото 7 гола за толкова мачове не е някакъв голям успех. Но при нас в Левски не е важно кой ще вкара най-много. Нашата цел е отборът да печели и да стане шампион", продължи играчът на "сините".

Преди да подпише с Левски, Иван Цветков имаше оферта и от ЦСКА: "И тогава, и сега съм убеден, че съм направил правилния избор. Това е клубът, в който исках да играя".

Вчера Левски застигна лидера Лудогорец, което предвещава много интересни двубои до края на шампионата. "Все още е рано да се говори за фаворити. Тепърва предстоят трудните мачове - както за нас, така и за конкурентите ни", убеден е Цветков.

В края той коментира и бившия си съотборник Шюрд Арш, който през лятото беше привлечен с големи очаквания, но не убеди с изявите си и беше преотстъпен в Китай: "Той е добър голмайстор, но явно не му подхождаха или обстановката у нас, или начинът, по който се играе в Левски."

Снимка: Иван Бъчваров/Sportal.bg
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ИСТИНАТА
(Гост) 28
отговор
23 март 2012 | 21:53

СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА ГОВЕДАТА:ПИЯНИЯ УБИЕЦ И ДОНОСНИК НА ДС-МАНГАЛА ГУНДИ БИЛ ОГЪН МОМЧЕ!ИЗГОРЯЛ КАТО ФАКЛА МРЪСНИЯ КОМУНЯГА!В НЕГОВА ЧЕСТ ГОВЕДАТА ПРЕКРЪСТИЛИ ГЕЙАРЕНА!КАКВИТО СА ИМ ИДОЛИТЕ,ТАКЪВ ИМ Е И ОТБОРА!ГУНДИ-МАНГАЛ,ЧИЯТО НАЙ-ГОЛЯМА МЕЧТА БИЛА ДА ИГРАЕ РАМО ДО РАМО С НЕГОВИЯ КУМИР ГАЦО ПАНАЙОТОВ В ЛЮБИМИЯ МУ ЦСКА!!!ТОВА ГО ПРИЗНАВА ПЪРВИЯ МУ ТРЕНЕР!!!НАСКО СИРАКОВ-СИН НА ПОКРЪСТЕНИЯ ТУРСКИ ПЕХЛИВАНИН И ЛЕГЕНДА НА БОРЦОВ КЛУБ ЦСКА-ПЕТКО СИРАКОВ!!!ГОНЗО-ПЛОД НА ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ САШО ИВАНОВ И ЦИГАНСКАТА ПАЧАВРА СНЕЖА!СЪЩАТА СНЕЖА,КОЯТО ЦЯЛ ПЛОВДИВ Я МИНА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ!ОНЯ ОТ ПАМЕТНИКА!!!!ФЕНОВЕТЕ ИМ СА ЦИГАНИ И ТУРЦИ,КОИТО НЕ СИ ПЛАЩАТ ТОКА И ВОДАТА И СЕ ПРЕПИТАВАТ ОСНОВНО ОТ КРАЖБИ И ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ И НАРКОТИЦИ!!!!! Рейтинг: 0 0

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umeren Lewskar
(Гост) 27
отговор
23 март 2012 | 17:05

Едиствения български клуб ,който фигурира в Книгата на Гинес е Левски с неговия невероятен резил срещу Антверпен!Не може в официален мач,да водиш в 90 минута с 3:1 ,а в 93 минута вече да губиш с 3:4!!!Може обаче ,ако се наричаш Левски!!!Това е най-невероятния обрат в цялата история на световния футбол!!м Рейтинг: 0 0

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ИСТИНАТА
(Гост) 26
отговор
23 март 2012 | 11:09

СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА ГОВЕДАТА:ПИЯНИЯ УБИЕЦ И ДОНОСНИК НА ДС-МАНГАЛА ГУНДИ БИЛ ОГЪН МОМЧЕ!ИЗГОРЯЛ КАТО ФАКЛА МРЪСНИЯ КОМУНЯГА!В НЕГОВА ЧЕСТ ГОВЕДАТА ПРЕКРЪСТИЛИ ГЕЙАРЕНА!КАКВИТО СА ИМ ИДОЛИТЕ,ТАКЪВ ИМ Е И ОТБОРА!ГУНДИ-МАНГАЛ,ЧИЯТО НАЙ-ГОЛЯМА МЕЧТА БИЛА ДА ИГРАЕ РАМО ДО РАМО С НЕГОВИЯ КУМИР ГАЦО ПАНАЙОТОВ В ЛЮБИМИЯ МУ ЦСКА!!!ТОВА ГО ПРИЗНАВА ПЪРВИЯ МУ ТРЕНЕР!!!НАСКО СИРАКОВ-СИН НА ПОКРЪСТЕНИЯ ТУРСКИ ПЕХЛИВАНИН И ЛЕГЕНДА НА БОРЦОВ КЛУБ ЦСКА-ПЕТКО СИРАКОВ!!!ГОНЗО-ПЛОД НА ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ САШО ИВАНОВ И ЦИГАНСКАТА ПАЧАВРА СНЕЖА!СЪЩАТА СНЕЖА,КОЯТО ЦЯЛ ПЛОВДИВ Я МИНА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ!ОНЯ ОТ ПАМЕТНИКА!!!!ФЕНОВЕТЕ ИМ СА ЦИГАНИ И ТУРЦИ,КОИТО НЕ СИ ПЛАЩАТ ТОКА И ВОДАТА И СЕ ПРЕПИТАВАТ ОСНОВНО ОТ КРАЖБИ И ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ И НАРКОТИЦИ!!!!! Рейтинг: 0 0

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f
(Гост) 25
отговор
22 март 2012 | 21:56

Говедо................ Рейтинг: 0 0

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!
(Гост) 24
отговор
22 март 2012 | 20:55

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ>>>>>>>>>>>> W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М Рейтинг: 0 0

McDavid
(Гост) 23
отговор
22 март 2012 | 19:54

30 % намаление от W W W . S P O R T N A M E D I C I N A . C O M Рейтинг: 0 0

Иван
(Гост) 22
отговор
22 март 2012 | 18:45

Браво адашче ! Свинете изперкаха от ужас , като си помислят какво ги очаква ...скоро ! Рейтинг: 0 0

хахахаха
(Гост) 21
отговор
22 март 2012 | 18:06

евроидиот до живот:)) Рейтинг: 0 0

сектор "Б"
(Гост) 20
отговор
22 март 2012 | 17:52

продалжавай все така бурно да цепиш свински п1рдялници ВАНКА . И ЗА НАС Е ЧЕСТ ЧЕ ИМАМЕ ИГРАЧ КАТО ТЕБ . Рейтинг: 0 0

течо
(Гост) 19
отговор
22 март 2012 | 17:44

Ванче в Хонландия обърна резбата. Рейтинг: 0 0

Рунто
(Гост) 18
отговор
22 март 2012 | 17:42

Това е най-куцото подуенско говедо. Рейтинг: 0 0

Пацо
(Гост) 17
отговор
22 март 2012 | 16:34

Я бе жалки свинеподобни, ми кажете, някой който да е напуснал свинарника и да не е завел дело стрещу кочината ? А Ванката ше ви нацепи зурлите след месец ! Рейтинг: 0 0

123
(Гост) 16
отговор
22 март 2012 | 16:34

ТОЗ КВО СЕ Е ЗАЛИЗАЛ КАТО СИН П***Л Рейтинг: 0 0

KZl
(Гост) 15
отговор
22 март 2012 | 16:34

вижте го какъв п***л е хахахаха Рейтинг: 0 0

САЙТА ЗА ЕКИПИТЕ !
(Гост) 14
отговор
22 март 2012 | 15:46

W W W . O R I G I N A L N I . BE --- КУПИ ЕКИП НА ЛЮБИМИЯТ СИ ТИМ 12/13 !! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Левски без право на грешка срещу Вадуц

                 
                
              

              

                
                  
                  Треньорът на Вадуц: Няма да е изненада, ако отстраним Левски
                
                
                  Треньорът на Вадуц: Няма да е изненада, ако отстраним Левски

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Милен Петков: Започнах да забравям, че съм бил на ...
15 юли 2018

Бившият футболист Милен Петков гостува в предаването "Код Спорт" по ТВ+. В България играе за Добруджа, ЦСКА и Черно море. С червените записва шампионски дубъл през 1997 г., а два сезона по-късно отново ликува с купата ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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