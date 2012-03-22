БГ Футбол Иван Цветков: Искам в Левски до края на кариерата си (видео) 22 март 2012 | 13:54 0 0 0 0 30



Днес той беше награден като "Футболист на 18-ия кръг на "А" група" в анкетата на Пресклуб "България". Бившият играч на Пирин беше отличен за двата си гола при успеха с 3:0 над



До момента Цветков има 7 попадения в "А" група и е лидер по този показател сред своите съотборници. Той обаче не е щастлив от това. "Не се радвам, защото 7 гола за толкова мачове не е някакъв голям успех. Но при нас в Левски не е важно кой ще вкара най-много. Нашата цел е отборът да печели и да стане шампион", продължи играчът на "сините".



Преди да подпише с Левски, Иван Цветков имаше оферта и от



Вчера Левски застигна лидера Лудогорец, което предвещава много интересни двубои до края на шампионата. "Все още е рано да се говори за фаворити. Тепърва предстоят трудните мачове - както за нас, така и за конкурентите ни", убеден е Цветков.



В края той коментира и бившия си съотборник Шюрд Арш, който през лятото беше привлечен с големи очаквания, но не убеди с изявите си и беше преотстъпен в Китай: "Той е добър голмайстор, но явно не му подхождаха или обстановката у нас, или начинът, по който се играе в Левски."



Снимка: Иван Бъчваров/Sportal.bg

Водещият реализатор на Левски Иван Цветков иска да приключи с футбола на "Герена". Макар че през лятото ще навърши 33 години, нападателят не смята скоро да прекратява кариерата си. "Все още не се чувствам ветеран. Физически съм много добре и имам сили да играя още дълго време. Договорът ми с Левски е до лятото на 2013 година, но се надявам да остана в тима и след това и да приключа кариерата си тук. Все пак футболът е непредсказуем и нищо не се знае", заяви Цветков.Днес той беше награден като "Футболист на 18-ия кръг на "А" група" в анкетата на Пресклуб "България". Бившият играч на Пирин беше отличен за двата си гола при успеха с 3:0 над Монтана на "Огоста". В допитването участваха 20 треньори и други футболни експерти. Десетима от тях посочиха Цветков за №1. По 4 гласа събраха Емил Гъргоров Лудогорец ) и Марсело Никасио (Литекс), а за Базил де Карвальо (Локо Пд) останаха 2 гласа.До момента Цветков има 7 попадения в "А" група и е лидер по този показател сред своите съотборници. Той обаче не е щастлив от това. "Не се радвам, защото 7 гола за толкова мачове не е някакъв голям успех. Но при нас в Левски не е важно кой ще вкара най-много. Нашата цел е отборът да печели и да стане шампион", продължи играчът на "сините".Преди да подпише с Левски, Иван Цветков имаше оферта и от ЦСКА : "И тогава, и сега съм убеден, че съм направил правилния избор. Това е клубът, в който исках да играя".Вчера Левски застигна лидера Лудогорец, което предвещава много интересни двубои до края на шампионата. "Все още е рано да се говори за фаворити. Тепърва предстоят трудните мачове - както за нас, така и за конкурентите ни", убеден е Цветков.В края той коментира и бившия си съотборник Шюрд Арш, който през лятото беше привлечен с големи очаквания, но не убеди с изявите си и беше преотстъпен в Китай: "Той е добър голмайстор, но явно не му подхождаха или обстановката у нас, или начинът, по който се играе в Левски."

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