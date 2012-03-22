Иван Цветков: Искам в Левски до края на кариерата си (видео)

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БГ Футбол
Водещият реализатор на Левски Иван Цветков иска да приключи с футбола на "Герена". Макар че през лятото ще навърши 33 години, нападателят не смята скоро да прекратява кариерата си. "Все още не се чувствам ветеран. Физически съм много добре и имам сили да играя още дълго време. Договорът ми с Левски е до лятото на 2013 година, но се надявам да остана в тима и след това и да приключа кариерата си тук. Все пак футболът е непредсказуем и нищо не се знае", заяви Цветков.
Днес той беше награден като "Футболист на 18-ия кръг на "А" група" в анкетата на Пресклуб "България". Бившият играч на Пирин беше отличен за двата си гола при успеха с 3:0 над Монтана на "Огоста". В допитването участваха 20 треньори и други футболни експерти. Десетима от тях посочиха Цветков за №1. По 4 гласа събраха Емил Гъргоров (Лудогорец) и Марсело Никасио (Литекс), а за Базил де Карвальо (Локо Пд) останаха 2 гласа.
До момента Цветков има 7 попадения в "А" група и е лидер по този показател сред своите съотборници. Той обаче не е щастлив от това. "Не се радвам, защото 7 гола за толкова мачове не е някакъв голям успех. Но при нас в Левски не е важно кой ще вкара най-много. Нашата цел е отборът да печели и да стане шампион", продължи играчът на "сините".
Преди да подпише с Левски, Иван Цветков имаше оферта и от ЦСКА: "И тогава, и сега съм убеден, че съм направил правилния избор. Това е клубът, в който исках да играя".
Вчера Левски застигна лидера Лудогорец, което предвещава много интересни двубои до края на шампионата. "Все още е рано да се говори за фаворити. Тепърва предстоят трудните мачове - както за нас, така и за конкурентите ни", убеден е Цветков.
В края той коментира и бившия си съотборник Шюрд Арш, който през лятото беше привлечен с големи очаквания, но не убеди с изявите си и беше преотстъпен в Китай: "Той е добър голмайстор, но явно не му подхождаха или обстановката у нас, или начинът, по който се играе в Левски."
Снимка: Иван Бъчваров/Sportal.bg
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(Гост) 28
отговор
СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА ГОВЕДАТА:ПИЯНИЯ УБИЕЦ И ДОНОСНИК НА ДС-МАНГАЛА ГУНДИ БИЛ ОГЪН МОМЧЕ!ИЗГОРЯЛ КАТО ФАКЛА МРЪСНИЯ КОМУНЯГА!В НЕГОВА ЧЕСТ ГОВЕДАТА ПРЕКРЪСТИЛИ ГЕЙАРЕНА!КАКВИТО СА ИМ ИДОЛИТЕ,ТАКЪВ ИМ Е И ОТБОРА!ГУНДИ-МАНГАЛ,ЧИЯТО НАЙ-ГОЛЯМА МЕЧТА БИЛА ДА ИГРАЕ РАМО ДО РАМО С НЕГОВИЯ КУМИР ГАЦО ПАНАЙОТОВ В ЛЮБИМИЯ МУ ЦСКА!!!ТОВА ГО ПРИЗНАВА ПЪРВИЯ МУ ТРЕНЕР!!!НАСКО СИРАКОВ-СИН НА ПОКРЪСТЕНИЯ ТУРСКИ ПЕХЛИВАНИН И ЛЕГЕНДА НА БОРЦОВ КЛУБ ЦСКА-ПЕТКО СИРАКОВ!!!ГОНЗО-ПЛОД НА ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ САШО ИВАНОВ И ЦИГАНСКАТА ПАЧАВРА СНЕЖА!СЪЩАТА СНЕЖА,КОЯТО ЦЯЛ ПЛОВДИВ Я МИНА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ!ОНЯ ОТ ПАМЕТНИКА!!!!ФЕНОВЕТЕ ИМ СА ЦИГАНИ И ТУРЦИ,КОИТО НЕ СИ ПЛАЩАТ ТОКА И ВОДАТА И СЕ ПРЕПИТАВАТ ОСНОВНО ОТ КРАЖБИ И ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ И НАРКОТИЦИ!!!!! Рейтинг: 0 0
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(Гост) 27
отговор
Едиствения български клуб ,който фигурира в Книгата на Гинес е Левски с неговия невероятен резил срещу Антверпен!Не може в официален мач,да водиш в 90 минута с 3:1 ,а в 93 минута вече да губиш с 3:4!!!Може обаче ,ако се наричаш Левски!!!Това е най-невероятния обрат в цялата история на световния футбол!!м Рейтинг: 0 0
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(Гост) 26
отговор
СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА ГОВЕДАТА:ПИЯНИЯ УБИЕЦ И ДОНОСНИК НА ДС-МАНГАЛА ГУНДИ БИЛ ОГЪН МОМЧЕ!ИЗГОРЯЛ КАТО ФАКЛА МРЪСНИЯ КОМУНЯГА!В НЕГОВА ЧЕСТ ГОВЕДАТА ПРЕКРЪСТИЛИ ГЕЙАРЕНА!КАКВИТО СА ИМ ИДОЛИТЕ,ТАКЪВ ИМ Е И ОТБОРА!ГУНДИ-МАНГАЛ,ЧИЯТО НАЙ-ГОЛЯМА МЕЧТА БИЛА ДА ИГРАЕ РАМО ДО РАМО С НЕГОВИЯ КУМИР ГАЦО ПАНАЙОТОВ В ЛЮБИМИЯ МУ ЦСКА!!!ТОВА ГО ПРИЗНАВА ПЪРВИЯ МУ ТРЕНЕР!!!НАСКО СИРАКОВ-СИН НА ПОКРЪСТЕНИЯ ТУРСКИ ПЕХЛИВАНИН И ЛЕГЕНДА НА БОРЦОВ КЛУБ ЦСКА-ПЕТКО СИРАКОВ!!!ГОНЗО-ПЛОД НА ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ САШО ИВАНОВ И ЦИГАНСКАТА ПАЧАВРА СНЕЖА!СЪЩАТА СНЕЖА,КОЯТО ЦЯЛ ПЛОВДИВ Я МИНА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ!ОНЯ ОТ ПАМЕТНИКА!!!!ФЕНОВЕТЕ ИМ СА ЦИГАНИ И ТУРЦИ,КОИТО НЕ СИ ПЛАЩАТ ТОКА И ВОДАТА И СЕ ПРЕПИТАВАТ ОСНОВНО ОТ КРАЖБИ И ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ И НАРКОТИЦИ!!!!! Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 25
отговор
Говедо................ Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
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(Гост) 23
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(Гост) 22
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Браво адашче ! Свинете изперкаха от ужас , като си помислят какво ги очаква ...скоро ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
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евроидиот до живот:)) Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
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продалжавай все така бурно да цепиш свински п1рдялници ВАНКА . И ЗА НАС Е ЧЕСТ ЧЕ ИМАМЕ ИГРАЧ КАТО ТЕБ . Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
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Ванче в Хонландия обърна резбата. Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
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Това е най-куцото подуенско говедо. Рейтинг: 0 0
(Гост) 17
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Я бе жалки свинеподобни, ми кажете, някой който да е напуснал свинарника и да не е завел дело стрещу кочината ? А Ванката ше ви нацепи зурлите след месец ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
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ТОЗ КВО СЕ Е ЗАЛИЗАЛ КАТО СИН П***Л Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
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вижте го какъв п***л е хахахаха Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
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W W W . O R I G I N A L N I . BE --- КУПИ ЕКИП НА ЛЮБИМИЯТ СИ ТИМ 12/13 !! Рейтинг: 0 0