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Левски Levski

Левски 7:0 Светкавица

последен:
23.05.2012

-

следващ:
 

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Костов: Радвам се, че Лудогорец загуби, Левски беше много добър

21 март 2012 | 17:29
Костов: Радвам се, че Лудогорец загуби, Левски беше много добър
Наставникът на Левски Николай Костов остана изключително доволен от победата като гост с 3:0 над отбора на Славия. Треньорът заяви, че радостта му е двойна, тъй като Лудогорец е загубил от Локомотив Пловдив.

"Левски се представи доста добре. През цялото време контролирахме топката. Атакувахме разнообразно. След мача радостта ми е двойна, тъй като Лудогорец загуби от Локомотив Пловдив", заяви треньорът на "сините".
Първа лига
16 кръг, сряда 21 март
Славия
0:3краен резулат
Левски
Стадион: "Славия"
Съдия: Георги Кабаков
0
0
24
6
30
0
23
9
8
17
35
23
55
25
2
28
22
45
11
27
10
28
Златомир Загорчич
Делио Роси
4-2-3-1
4-1-4-1
Титуляри
Емил Петров Емил Петров0 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Радослав Димитров Радослав Димитров30 Нуно Пинто28 Нуно Пинто
Живко Желев Живко Желев0 Йордан Милиев55 Йордан Милиев
Даниел Златков Даниел Златков6 Сюлейман Диамутен25 Сюлейман Диамутен
Богомил Дяков Богомил Дяков24 Дъстли Мюлдер2 Дъстли Мюлдер
Филип Филипов Филип Филипов28 Орлин Старокин66 Орлин Старокин
Тайсуке Акиоши Тайсуке Акиоши23 Тони Калво0 Тони Калво
Петър Димитров Петър Димитров88 Дарко Тасевски22 Дарко Тасевски
Георги Христов Георги Христов8 Владимир Гаджев45 Владимир Гаджев
Владислав Златинов Владислав Златинов9 Кристовао Рамос28 Кристовао Рамос
Николай Божов Николай Божов17 Иван Цветков8 Иван Цветков
Резерви
Мартин Тошев Мартин Тошев9 Христо Йовов10 Христо Йовов
Милан Ставрич Милан Ставрич35 Даниел Младенов11 Даниел Младенов
Стефано Кунчев Стефано Кунчев0 Даниел Димов27 Даниел Димов
Първа лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
30
22
4
4
73:16 (57)
70
2 ЦСКА ЦСКА
30
22
3
5
60:19 (41)
69
3 Левски Левски
30
20
2
8
61:28 (33)
62
4 ПСФК Черноморец ПСФК Черноморец
30
17
9
4
57:23 (34)
60
5 Литекс Литекс
30
17
8
5
57:28 (29)
59
6 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
30
17
6
7
44:39 (5)
57
7 Черно море Черно море
30
16
4
10
46:25 (21)
52
8 Славия Славия
30
15
6
9
42:36 (6)
51
9 Миньор (Перник) Миньор (Перник)
30
8
12
10
35:40 (-5)
36
10 Берое Берое
30
9
8
13
30:37 (-7)
35
11 Монтана Монтана
30
8
7
15
29:51 (-22)
31
12 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
30
7
8
15
30:44 (-14)
29
13 Локомотив (София) Локомотив (София)
30
5
9
16
26:50 (-24)
24
14 Видима-Раковски Видима-Раковски
30
3
6
21
19:59 (-40)
15
15 Калиакра Калиакра
30
2
5
23
26:77 (-51)
11
16 Светкавица (Търговище) Светкавица (Търговище)
30
1
5
24
8:71 (-63)
8
  • Шампионска лига
  • Лига Европа
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Емил Петров
25'
 
 
28'
0:1
Иван Цветков
 
63'
0:2
Дарко Тасевски
 
78'
0:3
Тони Калво
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ИСТИНАТА
(Гост) 17
отговор
22 март 2012 | 12:13

СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА ГОВЕДАТА:ПИЯНИЯ УБИЕЦ И ДОНОСНИК НА ДС-МАНГАЛА ГУНДИ БИЛ ОГЪН МОМЧЕ!ИЗГОРЯЛ КАТО ФАКЛА МРЪСНИЯ КОМУНЯГА!В НЕГОВА ЧЕСТ ГОВЕДАТА ПРЕКРЪСТИЛИ ГЕЙАРЕНА!КАКВИТО СА ИМ ИДОЛИТЕ,ТАКЪВ ИМ Е И ОТБОРА!ГУНДИ-МАНГАЛ,ЧИЯТО НАЙ-ГОЛЯМА МЕЧТА БИЛА ДА ИГРАЕ РАМО ДО РАМО С НЕГОВИЯ КУМИР ГАЦО ПАНАЙОТОВ В ЛЮБИМИЯ МУ ЦСКА!!!ТОВА ГО ПРИЗНАВА ПЪРВИЯ МУ ТРЕНЕР!!!НАСКО СИРАКОВ-СИН НА ПОКРЪСТЕНИЯ ТУРСКИ ПЕХЛИВАНИН И ЛЕГЕНДА НА БОРЦОВ КЛУБ ЦСКА-ПЕТКО СИРАКОВ!!!ГОНЗО-ПЛОД НА ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ САШО ИВАНОВ И ЦИГАНСКАТА ПАЧАВРА СНЕЖА!СЪЩАТА СНЕЖА,КОЯТО ЦЯЛ ПЛОВДИВ Я МИНА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ!ОНЯ ОТ ПАМЕТНИКА!!!!ФЕНОВЕТЕ ИМ СА ЦИГАНИ И ТУРЦИ,КОИТО НЕ СИ ПЛАЩАТ ТОКА И ВОДАТА И СЕ ПРЕПИТАВАТ ОТ ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ И НАРКОТИЦИ!!!! Рейтинг: 0 0

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are u levo mu4a6tite
(Гост) 16
отговор
21 март 2012 | 23:37

дузпа след засада...ей богу,стойчо като ви го каза мучахте като ощипани говеда но лека полека май ще се окаже прав Рейтинг: 0 0

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE!!!!!!
(Гост) 15
отговор
21 март 2012 | 21:00

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McDavid
(Гост) 14
отговор
21 март 2012 | 20:22

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(Гост) 13
отговор
21 март 2012 | 20:10

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76
(Гост) 12
отговор
21 март 2012 | 20:08

само лавски оле хаиде 4орбата 6те го засму4е в пловдив и вси4ко е ясно Рейтинг: 0 0

Лъв
(Гост) 11
отговор
21 март 2012 | 19:55

Тренер, вярваме в теб!!! Рейтинг: 0 0

ЦАЙСА
(Гост) 10
отговор
21 март 2012 | 19:15

тоя кой мач е гледал ? Много му са сини очилата Рейтинг: 0 0

i samo levski ale!
(Гост) 9
отговор
21 март 2012 | 19:00

Абе ей комплексарчета гадни, пак започнахте да си изразявате тъпото мнение след кат Левски биха. Специално до отговор 1. Незнам чорбар ли си къв си, ама си запази коментарите за утре да видим прасетата дали ще изгрухтят на умряло. САМО ЛЕВСКИ АЛЕ! Рейтинг: 0 0

САЙТА ЗА ЕКИПИТЕ !
(Гост) 8
отговор
21 март 2012 | 18:50

W W W . O R I G I N A L N I . BE --- НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКИИПИ 2012/2013 !! Рейтинг: 0 0

Дунав
(Гост) 7
отговор
21 март 2012 | 19:25

хайде цялото родно мвр и дс да помага на отрочето си- пералнята на пари- Левски Рейтинг: 0 0

Дунав
(Гост) 6
отговор
21 март 2012 | 18:43

тоя е профан Рейтинг: 0 0

SINI CIGANI
(Гост) 5
отговор
21 март 2012 | 18:05

Айде почна се с агентурата и парадирането добър с циганите сини беше съдиата Рейтинг: 0 0

хаха
(Гост) 4
отговор
21 март 2012 | 18:02

тоя е гледал някой друг мач :) Рейтинг: 0 0

Тройчо Директивата
(Гост)
21 март 2012 | 18:07

Да, объркал се е с мача Септември Симитли срещу четирибуквието! Рейтинг: 0 0

k
(Гост) 3
отговор
21 март 2012 | 19:26

да ти е*а маиката и клоуна Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Роси отказа да подаде оставка и наговори странни неща
                
                
                  Роси отказа да подаде оставка и наговори странни неща

                 
                
              

              

                
                  
                  11-те на Крусейдърс и Лудогорец
                
                
                  11-те на Крусейдърс и Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Поредна драма на "Герена", в която Левски отново стана за смях на цяла Европа
                
                
                  Поредна драма на "Герена", в която Левски отново стана за смях на цяла Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете побесняха, опитаха да нахлуят на терена - “Герена” кънти: “Оставка, оставка!”
                
                
                  Феновете побесняха, опитаха да нахлуят на терена - “Герена” кънти: “Оставка, оставка!”

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София се раздели с халф
                
                
                  ЦСКА-София се раздели с халф

                 
                
              

              

                
                  
                  Петър Хубчев е на "Герена"
                
                
                  Петър Хубчев е на "Герена"

                 
                
              

              

                
                  
                  В Рига сигурни, че могат да отстранят ЦСКА-София, надъхват се с подвизите от Световното
                
                
                  В Рига сигурни, че могат да отстранят ЦСКА-София, надъхват се с подвизите от Световното

                 
                
              

              

                
                  
                  Дунав подписа със Светослав Ковачев
                
                
                  Дунав подписа със Светослав Ковачев

                 
                
              

              

                
                  
                  Даниел Златков започна подготовка с отбор от Трета лига
                
                
                  Даниел Златков започна подготовка с отбор от Трета лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Ел Маестро обяви групата за Рига
                
                
                  Ел Маестро обяви групата за Рига

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

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                  Роси отказа да подаде оставка и наговори странни неща
                
                
                  Роси отказа да подаде оставка и наговори странни неща

                 
                
              

              

                
                  
                  Поредна драма на "Герена", в която Левски отново стана за смях на цяла Европа
                
                
                  Поредна драма на "Герена", в която Левски отново стана за смях на цяла Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете побесняха, опитаха да нахлуят на терена - “Герена” кънти: “Оставка, оставка!”
                
                
                  Феновете побесняха, опитаха да нахлуят на терена - “Герена” кънти: “Оставка, оставка!”

                 
                
              

              

                
                  
                  Петър Хубчев е на "Герена"
                
                
                  Петър Хубчев е на "Герена"

                 
                
              

              

                
                  
                  Избягал от Левски отива в Серия "А"
                
                
                  Избягал от Левски отива в Серия "А"

                 
                
              

              

                
                  
                  Божидар Митрев пред изравняване на постижение на Бисер Михайлов
                
                
                  Божидар Митрев пред изравняване на постижение на Бисер Михайлов

                 
                
              

              

                
                  
                  Бока Хуниорс отсвири Левски, но все пак идва в Европа
                
                
                  Бока Хуниорс отсвири Левски, но все пак идва в Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски без право на грешка срещу Вадуц
                
                
                  Левски без право на грешка срещу Вадуц

                 
                
              

              

                
                  
                  Треньорът на Вадуц: Няма да е изненада, ако отстраним Левски
                
                
                  Треньорът на Вадуц: Няма да е изненада, ако отстраним Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Добри новини за Левски преди мача с Вадуц
                
                
                  Добри новини за Левски преди мача с Вадуц

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Милен Петков: Започнах да забравям, че съм бил на ...
15 юли 2018

Бившият футболист Милен Петков гостува в предаването "Код Спорт" по ТВ+. В България играе за Добруджа, ЦСКА и Черно море. С червените записва шампионски дубъл през 1997 г., а два сезона по-късно отново ликува с купата ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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