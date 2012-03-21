Костов: Радвам се, че Лудогорец загуби, Левски беше много добър

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Усмивката отново е на лицето на Меси, Лео събира слънце на Ибиса (снимки)
Футболният магьосник Лионел Меси се опитва да забрави фиаското на неговата Аржентина на Световното първенство. Ла Пулга се наслаждава на лятна ваканция, отдаден на плажни удоволствия. Британският Daily Mail публикува ...Виж още
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БГ Футбол
Наставникът на Левски Николай Костов остана изключително доволен от победата като гост с 3:0 над отбора на Славия. Треньорът заяви, че радостта му е двойна, тъй като Лудогорец е загубил от Локомотив Пловдив.
"Левски се представи доста добре. През цялото време контролирахме топката. Атакувахме разнообразно. След мача радостта ми е двойна, тъй като Лудогорец загуби от Локомотив Пловдив", заяви треньорът на "сините".
Първа лига
16 кръг, сряда 21 март
Славия
0:3краен резулат
Левски
Стадион: "Славия"
Съдия: Георги Кабаков
0
0
24
6
30
0
23
9
8
17
35
23
55
25
2
28
22
45
11
27
10
28
4-2-3-1
4-1-4-1
8 халф
10 вратар
x
Емил Петров
25'
28'
0:1
Иван Цветков
63'
0:2
Дарко Тасевски
78'
0:3
Тони Калво
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(Гост) 17
отговор
СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА ГОВЕДАТА:ПИЯНИЯ УБИЕЦ И ДОНОСНИК НА ДС-МАНГАЛА ГУНДИ БИЛ ОГЪН МОМЧЕ!ИЗГОРЯЛ КАТО ФАКЛА МРЪСНИЯ КОМУНЯГА!В НЕГОВА ЧЕСТ ГОВЕДАТА ПРЕКРЪСТИЛИ ГЕЙАРЕНА!КАКВИТО СА ИМ ИДОЛИТЕ,ТАКЪВ ИМ Е И ОТБОРА!ГУНДИ-МАНГАЛ,ЧИЯТО НАЙ-ГОЛЯМА МЕЧТА БИЛА ДА ИГРАЕ РАМО ДО РАМО С НЕГОВИЯ КУМИР ГАЦО ПАНАЙОТОВ В ЛЮБИМИЯ МУ ЦСКА!!!ТОВА ГО ПРИЗНАВА ПЪРВИЯ МУ ТРЕНЕР!!!НАСКО СИРАКОВ-СИН НА ПОКРЪСТЕНИЯ ТУРСКИ ПЕХЛИВАНИН И ЛЕГЕНДА НА БОРЦОВ КЛУБ ЦСКА-ПЕТКО СИРАКОВ!!!ГОНЗО-ПЛОД НА ЗАБРАНЕНАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ САШО ИВАНОВ И ЦИГАНСКАТА ПАЧАВРА СНЕЖА!СЪЩАТА СНЕЖА,КОЯТО ЦЯЛ ПЛОВДИВ Я МИНА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ!ОНЯ ОТ ПАМЕТНИКА!!!!ФЕНОВЕТЕ ИМ СА ЦИГАНИ И ТУРЦИ,КОИТО НЕ СИ ПЛАЩАТ ТОКА И ВОДАТА И СЕ ПРЕПИТАВАТ ОТ ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ БЕЗ БАНДЕРОЛ И НАРКОТИЦИ!!!! Рейтинг: 0 0
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(Гост) 16
отговор
дузпа след засада...ей богу,стойчо като ви го каза мучахте като ощипани говеда но лека полека май ще се окаже прав Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
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(Гост) 12
отговор
само лавски оле хаиде 4орбата 6те го засму4е в пловдив и вси4ко е ясно Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Тренер, вярваме в теб!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
тоя кой мач е гледал ? Много му са сини очилата Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Абе ей комплексарчета гадни, пак започнахте да си изразявате тъпото мнение след кат Левски биха. Специално до отговор 1. Незнам чорбар ли си къв си, ама си запази коментарите за утре да видим прасетата дали ще изгрухтят на умряло. САМО ЛЕВСКИ АЛЕ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
W W W . O R I G I N A L N I . BE --- НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКИИПИ 2012/2013 !! Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
хайде цялото родно мвр и дс да помага на отрочето си- пералнята на пари- Левски Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
тоя е профан Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Айде почна се с агентурата и парадирането добър с циганите сини беше съдиата Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
тоя е гледал някой друг мач :) Рейтинг: 0 0
(Гост)
Да, объркал се е с мача Септември Симитли срещу четирибуквието! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
да ти е*а маиката и клоуна Рейтинг: 0 0