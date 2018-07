Snow Patrol ще е хедлайнер на фестивала Bushmills Live

Snow Patrol са първите обявени хедлайнери на първия музикалния уиски фестивал Bushmills Live, който ще се проведе в ирландската дeстилерия Old Bushmills на 20 и 21 юни.Членовете на групата са от родината на Bushmills - Северна Ирландия и пробиват на голямата сцена през 2003 г. с албума си Final Straw, като до сега имат продадени над 11 милиона копия.Двудневният фестивал Bushmills Live е първият по рода си музикален уиски фестивал, организиран някога в ирландска дестилерия. Любопитен факт е, че всички изпълнители, които ще вземат участие в него, са приятели на Bushmills, a едновременно с това и добри приятели по между си. Затова заедно със Snow Patrol на сцената ще излезе и Foy Vance, който заедно с David Holmes композира музиката за тазгодишния носител на Оскар за късометражен филм - „Брегът”. Сред изпълнителите е и многократно награждаваният певец, текстописец и продуцент Iain Archer.Jonny Quinn от Snow Patrol споделя: „Няма нищо по-вълнуващо от това да свириш на живо сред страхотни изпълнители и наши приятели в дестилерията Old Bushmills, която притежава първия в света лиценз за производство на уиски от далечната 1608 година.”Bushmills Live ще бъде специално ексклузивно изживяване, което не може да се купи с пари, защото билети за фестивала няма да бъдат пускани в продажба. Приятелите на ирландското уиски Bushmills ще получат възможност да присъстват като участват в състезание на фен страницата www.facebook.com/Bushmills.Bulgaria . Щастливците, сред които ще има и български фенове, освен, че ще получат двупосочни самолетни билети и настаняване в 4-звезден хотел, ще чуят на живо едни от най-добрите изпълнители в света, ще имат и възможност да създадат свой собствен Bushmills бленд под ръководството на мастър дестилърът Колъм Игън.В състезанието може да участва всеки, като качи обща снимка с приятел, с който иска да замине и се мотивира защо те трябва да са сред публиката на Bushmills Live на www.facebook.com/Bushmills.Bulgaria “До момента обявените изпълнители, които ще видим на Bushmills Live, са наистина впечатляващи. Snow Patrol, Foy Vance и Iain Archer са добре познати и обичани по цял свят - също като нашето уиски”, отбелязва Игън. “Това, което ме радва, е, че всички поканени изпълнители са фенове на нашето уиски. А Bushmills и музиката винаги са вървели ръка за ръка. Няма нещо, което да приляга по-добре към традицията в произвеждането на ирландското уиски от акустични музикални изпълнения на живо.”Състезанието ще протече изцяло на Facebook страницата на Bushmills www.facebook.com/Bushmills.Bulgaria , като регистрации за участие ще се приемат до 27 април 2012.Snow Patrol имат продадени над 11 милиона копия в цял свят. Сред емблематичните им песни са Run, Chocolate и Chasing Cars (която се задържа цели 104 седмици в UK Top 75 и бе избрана за песен на десетилетието в допитване на Channel 4).През май 2006 Chasing Cars на Snow Patrol стана първото британско рок парче, което успя да пробие в Топ 5 класацията за сингли на Billboard Hot 100 след затишие от 13 години.Техните албуми са номинирани за музикалните награди Mercury, Грами и Европейските музикални награди на MTV, като албумът им Final Straw печели наградата Ivor Novello през 2005.Зад успеха на Snow Patrol стоят вокалистът Gary Lightbody, китаристът Nathan Connolly, басистът Paul Wilson, барабанистът Jonny Quinn и кийбордистът Tom Simpson.Iain Archer е награждаван текстописец и продуцент, роден в Бангор, графство Даун, Северна Ирландия. Той е разностранен талант, който жъне успехи не само със собственото си творчество, но и с проектите си с други изпълнители. Има зад гърба си пет записани албума и много турнета, като негови песни често са използвани в телевизионни шоу програми и реклами.Iain печели престижната награда Ivor Novello за работата си по мултиплатинения албум на Snow Patrol Final Straw, като участва в написването на хита Run който влиза в топ 5 за групата и по-късно е номер 1 за Leona Lewis, счупвайки рекорда за най-бързо продавана британска песен в интернет.Той е основател на бандата Tired Pony заедно с Gary Lightbody от Snow Patrol, Peter Buck от REM, Richard Colburn от Belle и Sebastian и Tom Smith от Editors.Foy Vance е музикант от Бангор, графство Даун, Северна Ирландия. Той издава дебютния си албум „Hope” през July 2007, който е много добре приет от музикалните критици. Вестникът The Independent го описва като „липсващата връзка между Richie Havens и Stevie Wonder”. Три песни от албума му са използвани в популярния щатски сериал „Анатомията на Грей”.Последният му сингъл „Be the Song” е в саундтрака на американския медицински сериал „Доктор Хаус”.През 2010 Foy, заедно с David Holmes композира музиката за късометражния филм „Брегът” на режисьора Terry George , който спечели Оскар през 2012.