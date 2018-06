Ферари с най-много километри в Барселона - Ред Бул с най-малко

След края на последните тестовете преди началото на сезон 2012 във Формула 1 станаха ясни и изпитателните километри на отборите в Барселона. По време на третите тестове отборът на Ферари е навъртял най-много километри с новия болид на Скудерия F2012. В цифри това означава 2169.3 километра, или общо 466 обиколки. В пълен контраст с „Черните кончета" са от шампионския отбор на Ред Бул.

Пилотите на тима Себастиан Фетел и Марк Уебър тръгват в борба за трета поредна титла при конструкторите с най-малко километри. От Ред Бул са записали 1298.7 км или само 279 обиколки, което е 60% от свършената работа във Ферари.

Километри и брой обиколки в последния четиридневен тест в Барселона преди началото на сезон 2012 във Формула 1.

1. Ferrari 466 laps / 2169.3 km

- ran on all four days

2. Mercedes 436 laps / 2029.6 km

- ran on all four days

3. Caterham 392 laps / 1824.7 km

- ran on all four days

4. Sauber 380 laps / 1768.9 km

- ran on all four days

5. Toro Rosso 375 laps / 1745.6 km

- ran on all four days

6. Lotus 359 laps / 1671.2 km

- ran on all four days

7. Force India 340 laps / 1582.7 km

- ran on all four days

8. Williams 338 laps / 1573.4 km

- ran on all four days

9. McLaren 289 laps / 1345.3 km

- ran on all four days

10. Red Bull 279 laps / 1298.7 km

