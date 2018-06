Голф Какво повече? Макилрой с нова титла и официално №1 в света 05 март 2012 | 12:22 0 0 0 0 0



Макилрой се представи блестящо в четирите дни на PGA National Course, като записа резултати от по (66), (67), (66) и (69). Така с общо 12 удара под пара (268) задържа водачеството до края на надпреварата и завоюва третия си трофей от Американския тур. Бившият номер 1 в света Тайгър Уудс изигра великопен последен кръг с 8 удара под пара (62) - най-ниският резултат в последен кръг в кариерата му до момента, и така с общо 10 удара под пара (270) раздели втората позиция в крайното класиране с Том Гилис. Четвърти остана Лий Уестууд с 8 удара под пара (272), а петото място заеха Чарл Шварцел и Джъстин Роуз с резултати от по (273) на ниво -7.



"Последният състезателен ден бе наистина труден за мен, особено след като видях какво прави Тайгър, каза след успеха си Макилрой. - Винаги съм си мечтал да стана номер 1 и официално да съм най-добрият играч в света. Не съм предполагал обаче, че ще успея да постигна това толкова рано и толкова бързо. Надявам се да задържа позицията възможно най-дълго", допълни северноирландецът.



Бившият номер 1 в света Люк Доналд може и да не е номер 1 в света вече, но въпреки това не пропусна да поздрави Макилрой за успеха му чрез съобщение в Twitter. "Поздравления за Рори! Наслаждавай се на гледката", гласи написаното от англичанина.







