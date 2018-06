Лека атлетика Най-великата Джеки Джойнър-Кърси на 50 години 03 март 2012 | 08:18 0 0 0 0 1



Родена на 03 март 1962 г. в източен Сейнт Луис, малката Джеки е кръстена на съпругата на президента Джон Кенеди Джаклин. Тя е втората от общо четирите деца на семейство Джойнър. Към многобоя Джеки се привързва едва 13-годишна, след тв предаване за Милдрид "Бейб” Дидриксън, прочута и многостранна атлетка от 30-те години на двайсти век.



В началото на спортния си път Джеки комбинира баскетбола и атлетиката, но Царицата надделява, още повече, че палавата девойка има за пример по-големия си брат Ал Джойнър, който през 1984 г. в Лос Анджелис стана олимпийски шампион на троен скок.



Джойнър преодолява за пръв път гросмайсторската граница от 6000 точки в седмобоя през 1982 г. в Прово (6053 т.) (правила го е общо 29 пъти). А за последен път го прави 16 години по-късно - през 1998 г. когато, вече 36-годишна, побеждава на Игрите на добра воля в Юниъндейл с 6502 точки. През 1983 г. Джеки заминава за първото си световно първенство – в Хелзинки – където след като е сред първите осем преди втория ден, се отказва поради контузия.



Първата Олимпиада за Джеки е в Лос Анджелис през 1984 г. Там (заради бойкота на соцстраните) отсъстват момичетата от ГДР и СССР. Джеки е в прекрасна форма, но в петата дисциплина – скока на дължина (най-силната й) – след два фаула е пред угрозата да получи "кръгла нула”. Все пак един опит с посредствен метраж – 6.11 м, й осигурява сребърен медал, само на 5 (!) точки от победителката Глайнис Нън (Авл). Само ден, след като е приключила многобоя, Джеки се радва заедно с брат си Ал на олимпийската му победа на троен скок. На 8 август Джеки начева опити и в скока на дължина, където с 6.77 м остава пета, на 3 см от бронза!



Още от най-ранните си години Джеки работи с треньора Боб Кърси, с когото сключват брак в Лонг Бийч на 11 януари 1986 г..



След сравнително "спокойна” 1985 г., на 07 юли 1986 г. в Москва на първите Игри на добра воля Джойнър поставя първия си световен рекорд (7148 т.), като става и първата жена, постигнала над 7000 точки в седмобоя. Джеки прави общо 4 поправки на върховото постижение (втората е 25 дни след състезанието в Москва в Хюстън - 7158 т,, в Индианаполис през 1988 г. (7215 т.) и на олимпийските игри в Сеул (7291 т. - рекорд недостижим и до днес, почти 24 години по-късно). Въобще Джойнър-Кърси е единствена в света, шест пъти надминавала 7000-е точки в седмобоя (шведката Каролина Клюфт е правила това 2 пъти, а рускинята Никитина само веднъж).



Предолимпийската 1987 г. е твърде наситена откъм състезания и рекорди. На Панамериканските игри в Сан Хосе Джойнър изравнява световния рекорд на скок дължина (7.45 м), а на световното в Рим първо печели седмобоя със 7128 (с цели 564 т. пред "сребърната” Никитина), а след това става световна шампионка и на скок дължина (7.36 м). През есента Джойнър печели и генералното класиране във веригата Мобил Гран При.



В олимпийската 1988 г. на квалификацията в Индианаполис Джеки коригира собственото си световно постижение (7215 т.) и побеждава в скока на дължина (7.45 с вятър над допустимото). В Сеул Джойнър е абсолютна фаворитка. Започва успешно седмобоя с 12.69, но в скока на височина успява да преодолее "само” 1.86 м, доста под нейното лично от 1.93 м. За това си има причина – дясното й бедро е здраво бинтовано заради разтежение. Все пак Джеки продължава на гюлле с 15.80 м, на 200 м с 22.56 сек., а през втория ден със 7.27 м на скок дължина подобрява олимпийския рекорд. Следват 45.66 м на копие и 2:08.51 сек. на 800 м. Сборът от 7291 т. не е дори доближаван осезателно до момента. Пет дни по-късно Джойнър печели и скока на дължина, като отново регистрира рекорд на Олимпиадите (7.40 м).



На второто СП в Токио през 1991 г. скокът на дължина започва с точно премерен удар на Джеки (7.32 в първия опит). В четвъртия опит обаче се случва нещастието – Джойнър стъпва с цялото си стъпало върху пластилина на дъската за отскок. Глезенът на десния й крак се усуква и тя се хвърля безнадеждно в пясъка с остър вик на болка. Терапевтът на американския отбор веднага се озовава до нея и с торбичка лед върху ходилото я изнася на ръце от трапа. Този момък извършва истинско чудо. След внимателен масаж и наместване (Джеки пропуска петия опит), Джойнър отново застава на пътеката към трапа, сякаш нищо не се е случило преди малко. И в последния шести кръг затвърждава победата си – 7.11 м. Истински подвиг! На следващия 26 август Джеки започва и седмобой – 12.96 на 100 м с преп., 1.91 м на скок височина и 15.30 м на гюлле. Обаче в бягането на 200 м още на виража Джойнър получава мускулно разтежение и не завършва.







През 1992 г. на третата си Олимпиадата в Барселона Джеки отново побеждава в седмобоя – 7044 точки, а в скока на дължина е трета със 7.12 м. През 1993 г. втората й световна титла в седмобоя (в Щутгарт) е много по-изстрадана - 6837 т. - само 40 точки повече от Сабине Браун (Гер).



Вече 32-годишна, Джеки не се уморява да побеждава. На любимите си Игри на добра воля и отново в Русия (в Санкт Петербург) тя е победителка в седмобоя (6606 т.), Преди това, през май в Сан Хосе, вече е направила рекорд на САЩ в скока на дължина – 7.49 м (второ в историята). Този резултат Джеки повтаря в Сестриере в последния ден на юли. През есента на същата тази 1994 г. на 10 септември, на стадион Шарлети в Париж, Джойнър-Кърси печели отново и Голямата награда на Мобил, като с един спорен опит (7.21 м) на скок дължина се изравнява по точки с нашата Светла Димитрова (максимумът от 45 т.), но резултатът й е оценен по-високо от този на българката на 100 м с преп. (12.66).







През 1996 г. Джеки се е насочила към четвъртата си Олимпиада – тази в Атланта. На 28 юли в една дъждовна и неприятна утрин тя стартира в първата дисциплина от седмобоя – 100 м с преп., но по средата на разстояниието нарушава ритъма (следствие от неизлекуваната докрай травма от по-рано през сезона) и финишира за скромните 13.24 сек. Обаче още при загрявката за втората дисциплина - скока на височина - болката се усилва и тандемът Боб и Джеки Кърси решава да се прекрати участието в многобоя и да се пазят силите за скока на дължина. Джеки се бори до последно в любимия си скок и с последния си шести опит (7.00 м) печели бронзов медал. (Общо тя печели 3 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала от Олимпиади).



Последната активна година като атлетка за Джеки Джойнър е 2000-та, когато се опитва отново да влезе в отбора на САЩ за Игрите в Сидни, но остава едва пета на квалификацията в Сакраменто (6.67 м).



През цялото време на спортната си кариера Джеки съчетава атлетиката с баскетбола. По време на следването си в UCLA (Лос Анджелис) тя играе в колежанския отбор и за периода 1980-1985 г. постига общо 1167 т. – едно завидно постижение под коша. Джеки се опитва да се върне на игрището през 1996 г. в състава на Ричмънд Рейдж, но вече съвсем не е същата реализаторка от състава на UCLA.



По време на повече от 20-годишното й присъствие в спорта нееднократно някои скептици се опитваха да обяснят брилятните постижения на Джеки с използването на непозволени медикаменти. Истината е друга. От малка Джаклин страда от астма и пристъпите на тази коварна болест се проявяват особено осезателно през есента на 1987 г., веднага след шампионата в Рим. Предписан й е препаратът Преднизон, който влиза в листата на забранените лекарства. Джойнър проверява акуратно състава на този препарат и отказва да го взема. Пристъпите на астма периодично я мъчат, като през пролетта на 1993-а тя дори е принудена по време на тренировките си да носи специална маска на устата си за улесняване на дишането.



Джеки Джойнър-Кърси многократно е получавала различни награди за изключителната си атлетическа кариера. Тя два пъти (1986 и 1987) е носител на наградата "Джеси Оуенс”, а през 2001 попада в прочутата "Зала на славата” (Hall of Fame) на Американската Атлетическа асоциация. Джеки е определена и за най-добра атлетка в света за 1994 година.







Джеки решава да бъде полезна не само с примера си, но и с по-различни инициативи след раздялата си със спорта. Тя създава собствен "Jackie Joyner’s Boys And Girls Club” в родния си Източен Сейнт Луис. Джойнър-Кърси споделя: "Искам да бъда в моя клуб колкото се може по-често, всеки ден. Не искам и да се смята, че създаването му бе някаква моя моментна прищявка. Просто искам да помагам на тези малки момичета и момчета около мен. Да им вдъхна от собствения си кураж и вяра. Този клуб е за тях, за да ги поддържам и да ги напътствам с каквото мога...”



И накрая, да се надяваме, че познавачите ще бъдат по-обективни при избора на най-достойна атлетка в историята на ИААФ по време на честването през юли т.г. на 100-годишнината й.



Лични постижения на Джеки Джойнър: 100 м 11.71 сек.; 200 м 22.30 сек.; 400 м 53.35 сек.; 800 м 2:08.51 мин.; 100 м с преп. 12.61 сек.; 400 м пр. 55.05 сек.; скок вис. 1.93 м; ск.дълж. 7.45 м; троен скок 13.20 м; гюлле 16.84 м; копие 50.12 м.



В зала 60 ярда 6.69 сек., 60 ярда с преп. 7.37 сек., 60 м с преп. 7.84 сек., ск.дълж. 7.13 м. Ако се сумират личните й резултати в седмобоя, се получава сбор от 7654 точки по многобойната таблица.



Александър Вангелов, специално за sportal.bg

Този клуб е за тях, за да ги поддържам и да ги напътствам с каквото мога..."И накрая, да се надяваме, че познавачите ще бъдат по-обективни при избора на най-достойна атлетка в историята на ИААФ по време на честването през юли т.г. на 100-годишнината й.11.71 сек.;22.30 сек.;53.35 сек.;2:08.51 мин.;12.61 сек.;55.05 сек.;1.93 м;7.45 м;13.20 м;16.84 м;50.12 м.6.69 сек.,7.37 сек.,7.84 сек.,7.13 м. Ако се сумират личните й резултати в седмобоя, се получава сбор от 7654 точки по многобойната таблица.

