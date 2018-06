Европейски футбол В Англия: Юнайтед удължава договора на Бербатов през март 01 март 2012 | 07:58 0 0 0 0 33



От The Independent обаче допълват, че все пак съществува вероятност договорът на Бербатов да не бъде удължен, тъй като той се явява четвърти избор на Фъргюсън след Договорът на българския нападател Димитър Бербатов Манчестър Юнайтед ще бъде удължен през март, информира The Independent. Според изданието клаузата в контракта на българския нападател ще бъде задействана и това означава, че ще бъдат отхвърлени всички витаещи съмнения за желанието на клуба да го задържи в редиците си. Настоящият контракт на 31-годишния футболист изтича през това лято, но "еднопосочната“ опция дава възможност на клуба да го удължи с още 12 месеца. Това ще се случи още през март, което означава, че Димитър Бербатов ще остане в тима на сър Алекс Фъргюсън до юни 2013 година, освен ако не бъде трансфериран в друг отбор.От вестника уточняват, че удължаването на договора все още е е факт, но Юнайтед ще се възползва от опцията и ще задържи благоевградчанина в състава си. Мениджърът на "червените дяволи" сър Алекс Фъргюсън многократно е заявявал, че желае българинът да остане в клуба.От The Independent обаче допълват, че все пак съществува вероятност договорът на Бербатов да не бъде удължен, тъй като той се явява четвърти избор на Фъргюсън след Уейн Рууни Хавиер Ернандес и Дани Уелбек.

