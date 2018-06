Спорт и бизнес Carlsberg пуска ЕВРО 2012 приложение за смарт телефони и телевизори 29 февруари 2012 | 13:36 0 0 0 0 1 Carlsberg UEFA EURO 2012™ app дава безплатен достъп до екслузивни новини и видео, търси добрите барове Точно 100 дни преди началото на ЕВРО 2012 Carlsberg представи уникално приложение за смарт телефони, таблети и телевизори, което ще дава на феновете безплатен достъп до ексклузивно съдържание, новини, резултати, коментари, статистика и видео от футболното събитие на годината. Апликацията е на различни езици и може да се сваля свободно от Android и iTunes магазините под името UEFA EURO 2012™ app by Carlsberg. Тя е създадена в партньорство с един от лидерите в разработката на спортни приложения на пазара – Motain. Едно от уникалните предимства на приложението е, че ще зарадва феновете на бирата и футбола и със специален гид за баровете, в които могат да се гледат мачовете и се предлага добре изстуден Carlsberg. Освен това Carlsberg UEFA EURO 2012™ app ще следи неотлъчно и изявите на легендарния вратар на Дания и Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел, който от началото на годината е официален посланик на Carlsberg за ЕВРО 2012. Апликацията ще дава възможност на запалянковците и да гласуват в реално време за най-добрия играч в отделните мачове на ЕВРО 2012 в рамките на инициативата Carlsberg Man of the Match. Освен това през нея те ще могат да се включат в игрите на компанията във Facebook и да спечелят като награда билети за първенството. Хиляди фенове, включително българите, вече участват в надпреварата за билети Carlsberg Fan Challenge в социалната мрежа, като отговарят на периодично отправяните към тях предизвикателства и футболни въпроси. Във финалната фаза те ще влязат в директен сблъсък за голямата награда – да се срещнат лично с най-добрия играч на финала на ЕВРО 2012, за да му връчат приза Carlsberg Man of the Match. Трима щастливци ще бъдат избрани, за да заминат за Варшава заедно с Петер Шмайхел. На място легендарният вратар ще ги постави на решаващ тест, който ще определи и големият победител на Carlsberg. „Като съдия на Carlsberg Fan Challenge нямам търпение да се запозная с най-големия фен, който ще ми покаже най-силно желание и готовност да връчи наградата на най-добрия играч на финала. А междувременно очаквайте много интересни неща от мен във Facebook и Carlsberg UEFA EURO 2012™ app”, коментира Петер Шмайхел по време на представянето на приложението в централата на Carlsberg в Копенхаген днес. 100 дни преди началото на ЕВРО 2012 от компанията обявиха, че за да направят ЕВРО 2012 достъпно преживяване за по-широк кръг от феневе, ще отворят 5 къмпинг зони (Carlsberg Fan Camps) в Полша. Те ще бъдат разположени в Гданск, Варшава, Краков, Вроцлав и Познан. Футболните мини градове ще бъдат изградени на база опита от големи музикални фестивали със специални Carlsberg барове и различни клубни забавления. Те ще предлагат от една страна настаняване на разумна цена, и от друга незабравимо преживяване и общуване между феновете от различни националности. Повече информация за къмпинг зоните на Carlsberg всеки може да намери на http://www.carlsbergfancamp.pl/.

