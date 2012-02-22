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Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by  ...

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Волейбол

Мачерата - Тренто: Епизод I, Епизод II и Епизод III

22 февруари 2012 | 17:11
Мачерата - Тренто: Епизод I, Епизод II и Епизод III

17 октомври 2011 година:

ИТАС ДИАТЕК (ТРЕНТО) - ЛУБE БАНКА МАРКЕ (МАЧЕРАТА) 2:3 (25:17, 22:25, 21:25, 25:21, 12:15)
ТРЕНТО: Рафаел де Оливейра 1, Ян Щокър 15, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 17, Османи Хуанторена 24, Емануеле Бирарели 7, Митар Джурич 7 - Андреа Бари-либеро (Доре Дела Лунга 1, Стив Бринкман, Лукаш Жигадло, Масимо Колачи-либеро)
Старши-треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ
Треньор: Роберто Серниоти
МАЧЕРАТА: Драган Травица 3, Игор Омръчен 22, Кристиан Савани 19, Симоне Пароди 18, Драган Станкович 11, Марко Подрашчанин 9 - Жан-Франсоа Ексига-либеро (Иржи Ковар 1, Ален Пайенк, Натале Монополи, Дейвидсън Лапариело, Герт Ван Вале)
Старши-треньор: Алберто Джулиани
Треньор: Франческо Кадеду


ФОТОГАЛЕРИЯ от мача ТРЕНТО - МАЧЕРАТА 2:3 - ТУК!!!

28 януари 2012 година:

ЛУБЕ БАНКА МАРКЕ (МАЧЕРАТА) – ИТАС ДИАТЕК (ТРЕНТО) 0:3 (24:26, 24:26, 20:25)
МАЧЕРАТА: Драган Станкович 3, Игор Омръчен 17, Кристиан Савани 12, Марко Подрасчанин 8, Драган Травица 1, Симоне Пароди 7 - Жан-Франсоа Екзига-либеро (Дейвидсън Лампариело, Ален Пайенк)
Старши-треньор: Алберто Джулиани
ТРЕНТО: Ян Щокър 13, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 11, Митар Джурич 2, Рафаел 2, Османи Хуанторена 11, Емануеле Бирарели 9 – Андреа Бари-либеро (Масимо Колачи-либеро, Доре Дела Лунга, Лукаш Зигадло, Матео Баргщалер 5, ЦВЕТАН СОКОЛОВ)
Старши-треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

ФОТОГАЛЕРИЯ от мача МАЧЕРАТА - ТРЕНТО 0:3 - ТУК!!!

19 февруари 2012 година:

Финал за Купата на Италия:

Зала "Пала Лотоматика", Рим



ИТАС ДИАТЕК (ТРЕНТО) - ЛУБЕ БАНКА МАРКЕ (МАЧЕРАТА) 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:21,18:16)
ТРЕНТО: Рафаел Де Оливейра 1, Ян Щокър 21, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 12, Османи Хуанторена 22, Митар Джурич 7, Матео Бургщалер 8 - Андреа Бари-либеро (Доре Дела Лунга, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 1, Лукаш Жигадло, Масимо Колачи-либеро)
Старши-треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ
МАЧЕРАТА: Кристиан Савани 11, Симоне Пароди 16, Драган Станкович 14, Драган Травица 6, Игор Омръчен 26, Марко Подрасчанин 8 - Жан-Франсоа Екзига-либеро (Давидсон Лампариело, Иржи Ковар 2, Ален Пайенк)
Старши-треньор: Алберто Джулиани.

СНИМКИ: legavolley.it

ФОТОГАЛЕРИЯ от ФИНАЛА: ТРЕНТО - МАЧЕРАТА 3:2 - ТУК!!!

ФОТОГАЛЕРИЯ от ТРИУМФА на ТРЕНТО с КУПАТА НА ИТАЛИЯ 2012 - ТУК!!!


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Валентин Братоев изигра блестящ мач, заби 17 точки и помогна много на националния отбор на България да победи Иран с 3:0 на световното първенство в София.
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"Една идея повече си повярвахме във възможностите, които ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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