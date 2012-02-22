Мачерата - Тренто: Епизод I, Епизод II и Епизод III

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Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)
Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by ...Виж още
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Волейбол
ИТАС ДИАТЕК (ТРЕНТО) - ЛУБE БАНКА МАРКЕ (МАЧЕРАТА) 2:3 (25:17, 22:25, 21:25, 25:21, 12:15)
ТРЕНТО: Рафаел де Оливейра 1, Ян Щокър 15, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 17, Османи Хуанторена 24, Емануеле Бирарели 7, Митар Джурич 7 - Андреа Бари-либеро (Доре Дела Лунга 1, Стив Бринкман, Лукаш Жигадло, Масимо Колачи-либеро)
Старши-треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ
Треньор: Роберто Серниоти
МАЧЕРАТА: Драган Травица 3, Игор Омръчен 22, Кристиан Савани 19, Симоне Пароди 18, Драган Станкович 11, Марко Подрашчанин 9 - Жан-Франсоа Ексига-либеро (Иржи Ковар 1, Ален Пайенк, Натале Монополи, Дейвидсън Лапариело, Герт Ван Вале)
Старши-треньор: Алберто Джулиани
Треньор: Франческо Кадеду
ФОТОГАЛЕРИЯ от мача ТРЕНТО - МАЧЕРАТА 2:3 - ТУК!!!
28 януари 2012 година:
ЛУБЕ БАНКА МАРКЕ (МАЧЕРАТА) – ИТАС ДИАТЕК (ТРЕНТО) 0:3 (24:26, 24:26, 20:25)
19 февруари 2012 година:
Финал за Купата на Италия:
Зала "Пала Лотоматика", Рим
ИТАС ДИАТЕК (ТРЕНТО) - ЛУБЕ БАНКА МАРКЕ (МАЧЕРАТА) 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:21,18:16)
ТРЕНТО: Рафаел Де Оливейра 1, Ян Щокър 21, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 12, Османи Хуанторена 22, Митар Джурич 7, Матео Бургщалер 8 - Андреа Бари-либеро (Доре Дела Лунга, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 1, Лукаш Жигадло, Масимо Колачи-либеро)
Старши-треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ
МАЧЕРАТА: Кристиан Савани 11, Симоне Пароди 16, Драган Станкович 14, Драган Травица 6, Игор Омръчен 26, Марко Подрасчанин 8 - Жан-Франсоа Екзига-либеро (Давидсон Лампариело, Иржи Ковар 2, Ален Пайенк)
Старши-треньор: Алберто Джулиани.
СНИМКИ: legavolley.it
ФОТОГАЛЕРИЯ от ФИНАЛА: ТРЕНТО - МАЧЕРАТА 3:2 - ТУК!!!
ФОТОГАЛЕРИЯ от ТРИУМФА на ТРЕНТО с КУПАТА НА ИТАЛИЯ 2012 - ТУК!!!
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