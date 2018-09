Други спортове 17-годишен стана републикански шампион по билярд при мъжете 21 февруари 2012 | 14:17 0 0 0 0 7



Втората фаза на турнира продължи на директна елиминация. Републикански шампион за мъже стана Георги Дунгаров от МУСАШИ, който е само на 17 години. Това е сензация и прецедент в билярда – юноша да стане носител на купата при мъже. В изключително тежък мач талантът от Пазарджик отстрани на финала Ангел Делчев (БСД) със 7:6. Дунгаров участва през миналата година на юношеско Европейско първенство и квалификации за Световно първенство.



„Изпитанията, през които преминах, промениха възгледите ми за играта. Наблегнах на тренировки от системата “PAT” (световно признат метод за обучение в билярда). Методичната самостоятелна подготовка и работата с треньор ми помогна да преодолея на финала един труден съперник като Ангел Делчев, обясни новият шампион. - За мен това беше един страхотен турнир с перфектна организация. Изказвам благодарности на Българска Билярд Федерация за начина, по който развива този спорт. Благодаря на хората от публиката, които ме подкрепяха на финала, както и на тези които са винаги до мен”, сподели за Sportal.bg новият републикански шампион.



„Стана изключително силен турнир, каза и другият финалист Ангел Делчев. - Имаше над 20 състезатели, които имаха реален шанс да се борят за първото място. Аз имах сравнително лесен жребий до директната елиминация, а след това играта ми тръгна. Доволен съм от представянето си на полуфинала, където отстраних Ивайло Симеонов (7:3) и преди това Емил Буздрев (7:2). Победата на Дунгаров е изненадата на турнира за мен, но мога да кажа, че той игра много джентълменски и заслужено победи. Получи се много хубав финал. Пожелавам му успех”, допълни Делчев.



Трето място си разделиха Александър Бунев (МУСАШИ) и Ивайло Симеонов (СЕЙФ).



"Това беше изключително силен турнир. Благодаря на всички състезатели, които взеха участие, сподели президентът на федерацията Иван Каменарски. - Радва ме и фактът, че юноша успя да направи такъв пробив. В момента България разполага с изключително силен юношески отбор. Преди месец друг 17-годишен състезател постигна историческо 5-о място на световно първенство. Става въпрос за Радостин Димов от град Бяла. Освен Дунгаров и Димов с интерес наблюдавам и развитието на Спасиан Спасов, Мартин Тодоров, Симеон Георгиев, Васил Цветков, Христо Николов, Николай Алгафари и още няколко юноши. Те сформират изключително силно юношеско поколение и Българска Билярд Федерация разчита, че някой от тях ще донесе медал от предстоящето европейско първенство", коментира Каменарски.







Следващото събитие от света на билярда е на 25 и 26 февруари в Келце (Полша), където ще се проведе EBC-MIXED CUP. България ще бъде представена от многократните републиканските шампиони Мария Левова и Станимир Русланов. Към тях ще се включи и Златко Цонков, който единствен от България е постигал първо място на кръг от международния турнир Best of the East.











