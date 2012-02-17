›› Анкета

На кое място ще завърши България в група 3 от лига "С" в Лига на нациите?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)

Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by  ...

Виж още
БГ Футбол

Любо Пенев номинира деветима за бъдещи национали

17 февруари 2012 | 21:09
Любо Пенев номинира деветима за бъдещи национали
Селекционерът на България Любослав Пенев обяви имената на още девет национали, които ще бъдат на лагера преди контролата с Унгария на 29 февруари. Повечето от тях са млади футболисти, като в тях треньорът вероятно вижда потенциал да се превърнат в бъдещите титуляри на "лъвовете". Извиканите са Пламен Илиев и Симеон Райков (Левски), Георги Терзиев и Борислав Балджийски (Черноморец), Атанас Дреновички (Видима-Раковски), Стефан Велев (Берое) и Росен Колев, Георги Божилов и Александър Александров (Черно море). Те ще се присъединяват към предварително обявените други 13 играчи от българското първенство, но няма да пътуват за Унгария, а след три дни тренировки (24-26 февруари в Правец) или ще бъдат освободени, или ще се присъединят към лагера на младежкия национален отбор.

13-те от първата група със сигурност ще пътуват до Дьор, където ще се играе приятелския мач с Унгария на 29 февруари (19,00 часа). Там на място към тях ще се присъединят 9-те футболисти, играещи в чужбина.
 
Групата на Любо Пенев

Редовната група от играещите в България
1.      Стоян Колев (ПСФК „Черноморец" Бургас)
2.      Йордан Минев (ПФК „Лудогорец")
3.      Иван Бандаловски (ПФК ЦСКА)
4.      Николай Бодуров (ПФК „Литекс")
5.      Петър Занев (ПФК „Литекс")
6.      Светослав Дяков (ПФК „Лудогорец")
7.      Владимир Гаджев (ПФК „Левски")
8.      Христо Златински (ПФК „Локомотив" Пловдив)
9.      Борис Галчев (ПФК ЦСКА)
10.  Георги Миланов (ПФК „Литекс")
11.  Михаил Александров (ПФК „Лудогорец")
12.  Иван Стоянов (ПФК „Лудогорец")
13.  Емил Гъргоров (ПФК „Лудогорец")
 
Извиканите само за лагера в Правец:
 1.      Пламен Илиев (ПФК „Левски")
2.      Александър Александров (ПФК „Черно море")
3.      Росен Колев (ПФК „Черно море")
4.      Георги Терзиев (ПСФК „Черноморец" Бургас)
5.      Атанас Дреновички (ПФК „Видима" Раковски)
6.      Стефан Велев (ПФК „Берое")
7.      Борислав Балджийски (ПСФК „Черноморец" Бургас)
8.      Георги Божилов (ПФК „Черно море")
9.      Симеон Райков (ПФК „Левски")
 
"Чужденците":
1. Николай Михайлов (Твенте)
2. Станислав Манолев (ПСВ)
3. Валентин Илиев (Стяуа)
4. Иван Иванов (Партизан)
5. Веселин Минев (Анталияспор)
6. Георги Сърмов (Касъмпаша)
7. Александър Тонев (Лех)
8. Валери Божинов (Лече)
9. Ивелин Попов (Газиантеп)

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 53225

Добави коментар ›› Коментари (44)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Нещастници
(Гост) 44
отговор
21 февруари 2012 | 07:00

От кога Чич.ово-то е мръсна дума та ме цензурирате бе, смешници. Рейтинг: 0 0

opala
(Гост) 43
отговор
20 февруари 2012 | 13:34

Николай Михайлов ще бъде новият капитан на националния ни отбор!!! незнам то1но какво да напиша ТРАГЕДИЯ. Рейтинг: 0 0

Гого
(Гост) 42
отговор
20 февруари 2012 | 10:38

Плюехте по Матеус сега започнахте по Л. Пенев. Има ли угодия за вас? Няма играч, които да не сте оплюли и стари и млади. Рейтинг: 0 0

Наздраве5
(Гост) 41
отговор
18 февруари 2012 | 20:52

До: Анали-затор...Щопски боклук,Само гледай тримата от Черно море!!! Рейтинг: 0 0

Локомотив
(Гост) 40
отговор
18 февруари 2012 | 19:52

Стефан Велев(Берое)- ей това вече е добра новина. Рейтинг: 0 0

Ултра Нафта Свищов
(Гост) 39
отговор
18 февруари 2012 | 16:21

Къде пише, че най-добрите футболисти са в София. Мечтаех си за момента, когато в националния отбор няма да има играчи само от Уески, Цецка и от чужбина. Браво, Любо! Рейтинг: 0 0

McDavid
(Гост) 38
отговор
18 февруари 2012 | 14:02

30 % намаление от W W W . S P O R T N A M E D I C I N A . C O M Рейтинг: 0 0

НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОГНОЗИи
(Гост) 37
отговор
18 февруари 2012 | 13:19

w w w . f u t b o l 2 4 - b g . c o m Рейтинг: 0 0

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE
(Гост) 36
отговор
18 февруари 2012 | 13:07

CAЙTA 3А ПP0ГH03ИTE. 100% ПЕЧАЛБИИИИИИИИИИИИИИИ 0Т ФУТБОЛ>>>>>>>>>>>> W W W . Р Е С Н А L В А Т А . C О М Рейтинг: 0 0

smqh
(Гост) 35
отговор
18 февруари 2012 | 12:49

този нац. отбор е пълен смях.л.пенев е решил да стане за посмешище в цяла европа.след като играчи на видима стават национали сме стигнали дъното,това е наи бездарния треньор в историята на футбола Рейтинг: 0 0

e da ama..
(Гост)
18 февруари 2012 | 14:53

след като от левски цска и литекс не стават другите ще са по добри от тях сигурен съм браво на Любо Рейтинг: 0 0

do 34
(Гост) 34
отговор
18 февруари 2012 | 12:16

С този състав минимум 5ца ни слагат УНГАРИЯ Рейтинг: 0 0

lji
(Гост) 33
отговор
18 февруари 2012 | 11:48

наи-добре че го няма Благо ...тогава верно немаме шанс Рейтинг: 0 0

McDavid
(Гост) 32
отговор
18 февруари 2012 | 11:41

30 % намаление от W W W . S P O R T N A M E D I C I N A . C O M Рейтинг: 0 0

анализатор
(Гост) 31
отговор
18 февруари 2012 | 11:30

Не знам защо наричат Д.Пенев -стратега , голям ит.н. , защото не виждам кой знае какво е постигнал!Да 94 година стана нещо , но той разполагаше с много добри футболисти.Защо не помислим ако някой друг беше тренер,може би да сме били трети , да речем!Колкото до чичовото може да се приеме като поредната драма , която ще забави отново укрепването на националния. Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

do analizatora
(Гост)
18 февруари 2012 | 18:07

Ти каза "Може да сме били трети" .Щом го казваш така значи 1994 не я помниш. Защо коментираш неща за които и понятие си нямаш? Писна ми от "философи"! Рейтинг: 0 0

Илия
(Гост) 30
отговор
18 февруари 2012 | 11:20

Мъкааа мъка:( Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Али Соу: Фаворити сме срещу Левски
                
                
                  Али Соу: Фаворити сме срещу Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Сашо Ангелов: Разликата между нас и ЦСКА-София е в организацията и финансите, какво ме хапете за Божинов? (видео)
                
                
                  Сашо Ангелов: Разликата между нас и ЦСКА-София е в организацията и финансите, какво ме хапете за Божинов? (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ел Маестро обяви, че Левски има предимство в дербито - ето защо (видео)
                
                
                  Ел Маестро обяви, че Левски има предимство в дербито - ето защо (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Валери призна: Божинов днес помогна на ЦСКА (видео)
                
                
                  Валери призна: Божинов днес помогна на ЦСКА (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Куриозен мач! Божинов си вкара автогол, изпусна дузпа и върна ЦСКА-София на върха (видео+галерия)
                
                
                  Куриозен мач! Божинов си вкара автогол, изпусна дузпа и върна ЦСКА-София на върха (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Гигант не стресна Нефтохимик, ветеран блести с два гола при разгром
                
                
                  Гигант не стресна Нефтохимик, ветеран блести с два гола при разгром

                 
                
              

              

                
                  
                  Шапкарев с два гола, Пирин (Разлог) се върна на победния път
                
                
                  Шапкарев с два гола, Пирин (Разлог) се върна на победния път

                 
                
              

              

                
                  
                  Свалиха Светкавица от върха, унижение за Волов - кръгът на Североизток
                
                
                  Свалиха Светкавица от върха, унижение за Волов - кръгът на Североизток

                 
                
              

              

                
                  
                  Обещано: Варна ще има нов стадион до две години
                
                
                  Обещано: Варна ще има нов стадион до две години

                 
                
              

              

                
                  
                  "Шейхове" и "акули" громят у дома, Марица (Пд) взе дербито на кръга - резултати и класиране на Югоизток
                
                
                  "Шейхове" и "акули" громят у дома, Марица (Пд) взе дербито на кръга - резултати и класиране на Югоизток

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            








	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Национални отбори
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  България се изкачи с три места в ранглистата на ФИФА
                
                
                  България се изкачи с три места в ранглистата на ФИФА

                 
                
              

              

                
                  
                  Божинов със силни думи за Ивелин Попов, каза какво трябва да направи, за да е отново национал
                
                
                  Божинов със силни думи за Ивелин Попов, каза какво трябва да направи, за да е отново национал

                 
                
              

              

                
                  
                  Юношески национал на България тренира с мъжете на Шефилд Уензди
                
                
                  Юношески национал на България тренира с мъжете на Шефилд Уензди

                 
                
              

              

                
                  
                  Билетите за България - Кипър с 25% намаление от днес
                
                
                  Билетите за България - Кипър с 25% намаление от днес

                 
                
              

              

                
                  
                  Националният отбор за аматьори с контрола срещу Миньор (Перник)
                
                
                  Националният отбор за аматьори с контрола срещу Миньор (Перник)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ето какво трябва да направи всеки желаещ, който иска да гледа Норвегия - България в Осло
                
                
                  Ето какво трябва да направи всеки желаещ, който иска да гледа Норвегия - България в Осло

                 
                
              

              

                
                  
                  Галин Иванов за националния: От седем години не съм имал такива тренировки (видео)
                
                
                  Галин Иванов за националния: От седем години не съм имал такива тренировки (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Юношите до 16 завършиха наравно с Ирландия
                
                
                  Юношите до 16 завършиха наравно с Ирландия

                 
                
              

              

                
                  
                  “От дузпа в тъч” се завръща - първият гост е национал
                
                
                  “От дузпа в тъч” се завръща - първият гост е национал

                 
                
              

              

                
                  
                  Затворено летище промени плановете на младежите на България
                
                
                  Затворено летище промени плановете на младежите на България

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Михаил Илиев: Българският футбол е много контузен
16 септември 2018

Д-р Михаил Илиев, един от корифеите на спортната медицина у нас, гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Десет години в работи в Славия, пет в Левски и 15 в националния отбор по футбол. Има доста ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки