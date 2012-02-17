Любо Пенев номинира деветима за бъдещи национали

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Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)
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БГ Футбол
Селекционерът на България Любослав Пенев обяви имената на още девет национали, които ще бъдат на лагера преди контролата с Унгария на 29 февруари. Повечето от тях са млади футболисти, като в тях треньорът вероятно вижда потенциал да се превърнат в бъдещите титуляри на "лъвовете". Извиканите са Пламен Илиев и Симеон Райков (Левски), Георги Терзиев и Борислав Балджийски (Черноморец), Атанас Дреновички (Видима-Раковски), Стефан Велев (Берое) и Росен Колев, Георги Божилов и Александър Александров (Черно море). Те ще се присъединяват към предварително обявените други 13 играчи от българското първенство, но няма да пътуват за Унгария, а след три дни тренировки (24-26 февруари в Правец) или ще бъдат освободени, или ще се присъединят към лагера на младежкия национален отбор.
13-те от първата група със сигурност ще пътуват до Дьор, където ще се играе приятелския мач с Унгария на 29 февруари (19,00 часа). Там на място към тях ще се присъединят 9-те футболисти, играещи в чужбина.
Групата на Любо Пенев
Редовната група от играещите в България
1. Стоян Колев (ПСФК „Черноморец" Бургас)
2. Йордан Минев (ПФК „Лудогорец")
3. Иван Бандаловски (ПФК ЦСКА)
4. Николай Бодуров (ПФК „Литекс")
5. Петър Занев (ПФК „Литекс")
6. Светослав Дяков (ПФК „Лудогорец")
7. Владимир Гаджев (ПФК „Левски")
8. Христо Златински (ПФК „Локомотив" Пловдив)
9. Борис Галчев (ПФК ЦСКА)
10. Георги Миланов (ПФК „Литекс")
11. Михаил Александров (ПФК „Лудогорец")
12. Иван Стоянов (ПФК „Лудогорец")
13. Емил Гъргоров (ПФК „Лудогорец")
Извиканите само за лагера в Правец:
1. Пламен Илиев (ПФК „Левски")
2. Александър Александров (ПФК „Черно море")
3. Росен Колев (ПФК „Черно море")
4. Георги Терзиев (ПСФК „Черноморец" Бургас)
5. Атанас Дреновички (ПФК „Видима" Раковски)
6. Стефан Велев (ПФК „Берое")
7. Борислав Балджийски (ПСФК „Черноморец" Бургас)
8. Георги Божилов (ПФК „Черно море")
9. Симеон Райков (ПФК „Левски")
"Чужденците":
1. Николай Михайлов (Твенте)
2. Станислав Манолев (ПСВ)
3. Валентин Илиев (Стяуа)
4. Иван Иванов (Партизан)
5. Веселин Минев (Анталияспор)
6. Георги Сърмов (Касъмпаша)
7. Александър Тонев (Лех)
8. Валери Божинов (Лече)
9. Ивелин Попов (Газиантеп)
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(Гост) 44
отговор
От кога Чич.ово-то е мръсна дума та ме цензурирате бе, смешници. Рейтинг: 0 0
(Гост) 43
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Николай Михайлов ще бъде новият капитан на националния ни отбор!!! незнам то1но какво да напиша ТРАГЕДИЯ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 42
отговор
Плюехте по Матеус сега започнахте по Л. Пенев. Има ли угодия за вас? Няма играч, които да не сте оплюли и стари и млади. Рейтинг: 0 0
(Гост) 41
отговор
До: Анали-затор...Щопски боклук,Само гледай тримата от Черно море!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
отговор
Стефан Велев(Берое)- ей това вече е добра новина. Рейтинг: 0 0
(Гост) 39
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Къде пише, че най-добрите футболисти са в София. Мечтаех си за момента, когато в националния отбор няма да има играчи само от Уески, Цецка и от чужбина. Браво, Любо! Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
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(Гост) 37
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(Гост) 35
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този нац. отбор е пълен смях.л.пенев е решил да стане за посмешище в цяла европа.след като играчи на видима стават национали сме стигнали дъното,това е наи бездарния треньор в историята на футбола Рейтинг: 0 0
(Гост)
след като от левски цска и литекс не стават другите ще са по добри от тях сигурен съм браво на Любо Рейтинг: 0 0
(Гост) 34
отговор
С този състав минимум 5ца ни слагат УНГАРИЯ Рейтинг: 0 0
(Гост) 33
отговор
наи-добре че го няма Благо ...тогава верно немаме шанс Рейтинг: 0 0
(Гост) 32
отговор
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(Гост) 31
отговор
Не знам защо наричат Д.Пенев -стратега , голям ит.н. , защото не виждам кой знае какво е постигнал!Да 94 година стана нещо , но той разполагаше с много добри футболисти.Защо не помислим ако някой друг беше тренер,може би да сме били трети , да речем!Колкото до чичовото може да се приеме като поредната драма , която ще забави отново укрепването на националния. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
Ти каза "Може да сме били трети" .Щом го казваш така значи 1994 не я помниш. Защо коментираш неща за които и понятие си нямаш? Писна ми от "философи"! Рейтинг: 0 0
(Гост) 30
отговор
Мъкааа мъка:( Рейтинг: 0 0