НБА Рубио се закани на Коби: В Лондон ще вземеш среброто 01 февруари 2012 | 13:40

Гардът на Минесота Тимбъруулвс Рики Рубио и звездите на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт и Пау Гасол са провели интересен разговор по време на двубоя между двата състава, който "Езерняците" спечелиха със 106:101, разкрива HoopsHype. Според изданието, Рики е предупредил Коби да не си прави илюзии за Олимпийските игри в Лондон, тъй като ще трябва да се задоволи само със сребърните медали.

Предлагаме на вашето внимание текста на разговора между тримата:

Брайънт към Рубио и Гасол: Говорите за Лондон нали? (You`re talking about London?)

Гасол: Разбира се! (Oh Yeah!)

Рубио: Ти ще бъдеш ли там? (You`re gonna be there?)

Брайънт: Да! (Yeah)

Рубио: Нали си наясно, че ще вземеш само сребърен медал? (You know you`re getting the silver medal. You know that.)

Брайънт: Готов съм да се обзаложа! (I`m taking bets)

ПЕТЪР БАХАРОВ
репортер - отдел "Спорт"
Прочетена 2417

