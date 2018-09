Голф Българин с награда на Chivas Regal голф турнира на сняг в Сен Мориц 15 януари 2007 | 16:39 0 0 0 0 0 В луксозния зимен курорт Сент Мориц, завърји 28-ия Chivas Голф јампионат на сняг, който се проведе от 10 до 14 януари, 2007 година.



Двама български голф-състезатели Александър Евтимов и Йордан Бојнаков приеха предизвикателството да опитат късмета си Chivas Голф Шампионата на сняг. И късмета на един от тях наистина проработи – Йордан Бојнаков спечели наградата за най-близо до дупката (nearest to the pin)!



Турнирът е част от поредицата CHIVAS LIFE SERIES - вдъхновяващи събития на необикновени места, спонсорирани от CHIVAS REGAL, сред които са игра на поло със слонове в Непал и океанска регата в Уругвай.



CHIVAS Голф Шампионат на сняг се играе на 33% по-къси дупки в сравнение с нормалния голф на трева. Феъруеите са направени от плътен сняг, подготвени специално, няколко дни преди събитието. Топките, които се използват са флуоресцентни с цвят на кехлибар. Ако се налага, игрището може да се пригоди за необичайни условия, които да преодолеят снега. Турнирът се играе според правилата на голфа както са приети от Royal & Ancient Golf Club.



Любопитни факти за Голф на сняг:



Зимният вариант на голфа произлиза най-вероятно от Холандия, където го наричали kolven. През ХVІІ век жителите на Ниската земя използвали за целта замръзналите реки и канали. Художниците от този период са ни оставили много изображения на запалени играчи. Най-известните картини с такъв сюжет принадлежат на Аарт ван дер Неер (1603– 1677).

По-късно снежният (или леден) голф достига други естествени зони на разпространение – високите планини, арктическите и антарктически ледници.



Голфът на сняг се играе с топка, която да контрастира с трасето, най-често оранжева. По обясними причини грийновете се наричат уайтове. Пътингът е още по-труден, отколкото на трева, затова диаметърът на дупките е по-голям. Стоманените клъбове са единствените подходящи, тъй като графитните може да се разпаднат от студа.





Chivas Snow Golf Championship се играе на 9 дупки, чиято дължина е между 120 и 180 метра.



Ето важните точки в регламента:



Използват се правилата на Royal and Ancient Golf Club, както и всички правила, одобрени от Асоциацията на јвейцарските голфъри (ASG).



1. Разрејени са всички айръни и пътъри; жените могат да играят и с ууд.

2. Навсякъде са в сила т. нар. Зимни правила.

3. Топката може да се постави на тий-пег из целия феъруей, но не и на грийна.

4. Ако топката се приземи извън феъруея (т.е. на необработената територия), тя не трябва да се търси. Играчът получава един удар наказание и продължава от феъруея, но не по-близо до флага. За необработената територия са в сила правилата за водно препятствие.

5. Мъжете и жените стартират от едни и същи начални площадки.

6. Обработване на снежната повърхност на грийна може да се извърјва само с разрејените пособия. При нарујаване на това правило наказанието е дисквалификация.

7. Съобразявайте се с местните правила, обявени от клуба.

8. Официалният ви хендикап трябва да е между 0 и 30. Можете да намалите резултата си най-много наполовина, а при игра на 9 дупки – най-много с една четвърт.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1607

1