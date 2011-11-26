Пет супердербита в Европа приковават вниманието днес - вижте кои са

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Андреа посети къщата на Меси
Фолк дивата Андреа видя от близо къщата на футболната звезда Лео Меси. Половинката на Кубрат Пулев засне най-новия си клип в дома на аржентинския национал. Имението се намира в Барселона и е оценявано на няколко милиона ...Виж още
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Европейски футбол
Пет страхотни дербита в пет различни европейски първенства очакват футболните запалянковци в днешния съботен ден. В един от най-силните шампионати на планетата - Примера дивисион, вниманието приковава столичният сблъсък между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид на "Сантяго Бернабеу". Двубоят започва в 21:00 часа българско време. Голямо градско дерби предстои днес и в Португалия, където от 22:15 часа един срещу друг ще се изправят лисабонските Бенфика и Спортинг, в чиито редици е родният нападател Валери Божинов.
В Италия безспорно най-интересният мач от кръга е Лацио - Ювентус, които ще играят във Вечния град от 21:45 часа. Голям мач ще има и в Германия, където шампионът Борусия (Дортмунд) посреща в 16:30 часа Шалке 04 в голямото рурско дерби. Не бива да подминаваме и едно от големите балкански дербита - Цървена звезда - Партизан. Двата водещи сръбски клуба ще премерят силите си от 19:00 часа.
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО МАДРИД
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ЛАЦИО - ЮВЕНТУС
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БЕНФИКА - СПОРТИНГ (ЛИСАБОН)
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БОРУСИЯ (ДОРТУМНД) - ШАЛКЕ 04
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ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА - ПАРТИЗАН
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(Гост) 12
отговор
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(Гост) 11
отговор
Реал Мадрид и Атлетико Мадрид също ще е интересен мач.Надявам се Реал да постигне победа и да продължи напред защото през Декември е най-трудният мач :) Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
където шампионът Борусия (Дортмунд) посреща в 16:30 часа Шалке 04 в голямото рурско дерби Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
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(Гост) 8
отговор
:Д:Д:Д ДАНО ДА ГОВОРИШ С ИРОНИЯ ЩОТО ИНАЧЕ НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ТИ КАЖА! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Остави ги приятелю тези обладани Диема-послушници!То в Европа се вижда какъв им е хала!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
ЦСКА-Лудогорец и Ливърпул-Ман Сити са 100 пъти по-интесни от тия 5 "дербита" Рейтинг: 0 0
(Гост)
само че не са ДНЕСКА П***Л ОТКЪСАН МАЙКАТИ ДА Е*А ТЪПА ? ТИ ЧЕТЕШ ЛИ ИЗОБЩО ? ПИШЕ ЗА ДНЕС !?@# ДО ЦСКА И ЛУДОГОРЕЦ ИМА ОЩЕ 2 дена а Ливърпул незнам кога са.. ама НЕ СА ДНЕС.. ТЪПАК,ИДИОТ,ПЕ*Ал...ЧЕТИТЕ МАЛКО ПРЕДИ ДА КОМЕНТИРАТЕ.... Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
а калиакра- локо сф??? :р Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
абе хора,забравяте днес играят ман у-ниукасал Рейтинг: 0 0
(Гост)
ааааааа леле много неграмотници има бе :)))))))))) НиУ касъл :)))))))))))))) Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Кво ми дреме за звезда и партизан е - кучета мръсни!!! КОСОВО НЕ Е И НЯМА ДА БЪДЕ сърбия!!! ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ ОБРАТНО В БЪЛГАРИЯ!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Za6to zabraviate Kaliakra-Loko Sf? :) Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
отворете цензурирания линк под този коментар линк към мачовете в нов бг сайт с награди за анкетите Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
знам че неможете да пишете ама поне като пишете не бързайте толкова (Боян Чулков) аз съм коментатор а вие сте редактор Рейтинг: 0 0