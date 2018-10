Европейски футбол Сър Алекс към журналист: Are you serious? (ВИДЕО) 24 ноември 2011 | 03:40 0 0 0 0 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън сложи край на пресконференцията си след мача с Бенфика от Шампионската лига, подразнен от журналист. Както е известно, "червените дяволи" завършиха 2:2 на своя стадион " Олд Трафорд " с португалския гранд и участието им във фазата на директните елиминации остава под въпрос. В същото време, градският съперник на Юнайтед - Манчестър Сити , загуби от италианския Наполи като гост с 1:2. Един от представителите на медиите на пресконференцията изрази мнение, че двата водещи клуба във Висшата лига на Англия този сезон - Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед, изпитват трудности в Европа, на което Фъргюсън отговори по следния начин: "Are you serious?" (в превод от англ. ез.: "Сериозно ли?"). След което сър Алекс с иронична усмивка стана от стола си и напусна залата за пресконференции.

