Екстремни спортове “Jib&Pow 2011” – 8 от най-добрите сноуборд и ски филми идват в България 22 ноември 2011 | 15:51 0 0 0 0 0 board . bg , списание Whiteroom и Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) ще ви направят свидетели нa най-големият ски и сноуборд филмов фестивал провеждан някога на родна почва. списаниеи Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС) ще ви направят свидетели нa най-големият ски и сноуборд филмов фестивал провеждан някога на родна почва. В рамките на “JiB&PoW 2011” ще бъдат прожектирани осем от най-силните ски и сноуборд продукции за годината. Елате да се пренессем за миг в живота на про-тата, да се заредим с позитивни емоции и да се подготвим психически за зимните месеци. Спиращ дъха беккънтри и биг маунтин екшън, най-новите трикове в парка, откачени джибове на креативни места в града. Всичко това заснето и монтирано по уникален начин, за да му се наслаждаваме на голям екран! Фестивалът стартира на 28-ти ноември и ще продължи до 10 декември. За пръв път в България ще се проведе официална премиера на Absinthe Films – едно от най-култовите снимачни крюта в историята на сноуборда. Те ще представят дванадесетото си по ред заглавие – twe12ve. Компания на twe12ve правят новият филм на Pirate Movie Production – Bottom Line и Kaleidoscope на Isenseven, като по този начин оформят сноуборд „триото“ на фестивала. В ски частта също ще видим култови заглавия. За първи път ще се проведе легална премиера на филм на Poor Boyz Productions у нас, и не кой да е, а филма обявен за най-добър за година от IF3 (Internetional Freeski Festival) – The Grand Bizarre. Редом с него върви и филма, посветен на един от най-добрите скиори – The Ordinary Skier със Seth Morrison. За първи път у нас (легално) ще видим и продукция на Level 1, които завоюваха със своя After Dark наградата за най-добър монтаж от същия фестивал. Ще видим и новото заглавие на най-добрата компания за ски филми – Mathcstick Porductions и оправданието за големите снегове миналия сезон в САЩ – Attack of la Nina. Накрая, но не по програма, идва още една компания с първа прожекция у нас – Teton Gravity Research, известна с продукцията на Jeremy Jones – Deeper. TGR пристигат за фестивала с филма One for the Road, чиито саундтрак бе обявен за най-добър за годината от IF3. Естествено, освен да се чуе, филмът има и защо да се види. Елате да се насладим на най-новите шедьоври на гигантите в ски и сноуборд филмовата индустрия. Програма: Понеделник, 28.11:

19:00 ч. – Kaleidoscope (сноуборд, Isenseven), кино Люмиер

20:00 ч. – The Grand Bizzare (ски, Poor Boyz Productions) и The Ordinary Skier (ски, 1242 Productions), кино Люмиер



Петък, 2.12:

19:00 ч. – Attack of la Nina (ски, Matchstick Productions), клуб *MIXTAPE 5*



Понеделник, 5.12:

19:00 ч. – Bottom Line (сноуборд, Pirate Movie Production), кино Люмиер

20:00 ч. – One for the Road (90% ски и 10% сноуборд, Teton Gravity Research), кино Люмиер



Събота, 10.12:

19:00 ч. – twe12ve (сноуборд, Absinthe Films), кино Люмиер

20:00 ч. – After Dark (ски, Level 1), кино Люмиер

22:00 ч. – Парти за закриване на фестивала и откриване на зимния сезон – клуб Twins, с участието на Fruit Sessions Цена на билет: 5 лв

