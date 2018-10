Лека атлетика Българин бяга бос 42 км в Бейрут 21 ноември 2011 | 15:41 0 0 0 0 0



На 27.11 Краси има намерение да участва на световноизвестния маратон в Бейрут, като избяга стандартното маратонско разстояние от 42,2 км бос. Това не е прецедент, но за първи път ще го направи българин. Краси е убеден в терапевтичното и лечебно въздействие на "босото” бягане, защото преди година самият той успява да излекува тендонит на ахилесовото сухожилие с… тренировки

на босо. Неговата теория е, че бягането без маратонки е идеална профилактика на ставни проблеми.







