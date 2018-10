Дискусията за баскетбола продължава

На редакционната поща на Sportal.bg пристигна писмо от инж. Николай Въжаров - бивш лен на Управителния съвет на БФ Баскетбол. Публикуваме го без корекция:



ДА БИ СКРОМНО МЪЛЧАЛ – НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛ

Уважаеми приятели на баскетбола,

Имам молба. Нека всеки, който прочете този текст, напише поне 5 реда мнение. Изпратете коментарите си в най-четените спортни сайтове, в електронната поща на Баскетболната Федерация, в спортните ежедневници и в спортните редакции на електронните медии.

Моля ви, защото вече е крайно необходимо да се изговорят на висок глас някои „тайни“ разяждащи със своите метастази и без това крехкото здраве на спорта баскетбол в България.

Надявам се, че от многото на брой мнения ще се получи лековит микс, който ръководителите на нашия спорт ще бъдат принудени да изпият до дъно.

Защо пиша това сега? Защо аз?

Дълги години бях член на Управителния съвет на БФБ и оглавявах тежка комисия – Дисциплинарната. Винаги съм споделял открито неодобрението си за всичко, което ще опиша по-долу. Важно е да спомена, че не съм отстраняван нито от УС нито от комисията , а напуснах сам и то защото ми се наложи дълъг престой в чужбина. Обяснявам детайлно за да е ясно, че нямам лични поводи за отмъщение, че позицията ми не е конюнктурна, а има стабилни исторически и принципни мотиви. Освен това, съм достатъчно опитен и компетентен да защитя своите твърдения. Надявам се, че г-н Шай Щрикс, който е част от повода за моите откровения, няма да настоява, че трябва да се занимавам само и единствено със строителство - моята основна и обичана професия.

До тук отговорих защо аз си позволявам да ангажирам вашето внимание.

Конкретният повод точно сега да предложа на обществен дебат своите притеснения, всъщност е полемиката между господата Иван Панов и Шай Щрикс, както и „знаковото“ интервю на председателя на Съдийската комисия Стефко Станев публикувано в bgbasket.

В интервюто логореята на г-н Станев освен, че е дразнеща, му създава непредвиден проблем – вкарва го в дълбоко шизофренична дилема. За последните 20 години неговото присъствие в органите ръководещи и възпитаващи съдии е прекъсвано само за 2 или 3 сезона. Наглото обяснение, че това което е направено преди той да стане шеф на Съдийската комисия е причина за липсата на достатъчно и добри съдии, звучи наистина като диагноза. Най-неприятен обаче е фактът, че с многословна милиционерска риторика Станев обяснява колко ще бъде трудно, даже почти невъзможно, да се промени ситуацията основно поради липсата на средства, както и поради факта, че за разлика от неговото поколение (!!!), днешното поколение иска пари. Въпреки трудностите обаче, Станев се надява под неговото вещо ръководство българските съдии скоро да овладеят европейските върхове.

Трогателно, нали. И ужасяващо познато. А той просто „си не може“ и съдийството е обречено.

Абе, хора, помислете - този никога в живота си не е изпълнявал наказателен удар, ерго – не е фаулиран. Той не знае какво е това.

Двоен дрибъл и крачки ги познава на външен вид.

И никога не е играл в отбор, па макар студентски или работнически.

За съжаление не е единствен между изброените в неговото интервю достойни за подражание големи съдии, но ... да приемем, че това не са грехове.

Грях обаче е високомерието.

От неподражаемо високата си позиция, в едно друго интервю, гостът от Израел г-н Шай Шрикс, определя кой с какво да се занимава – пощаджията с пощите, съдията – със съдийство. Препоръката е отправена от него, Щрикс – бивш съдия, към Панов – също бивш съдия.

В този дух, при положение, че в интервюто се представя като Член на Техническата комисия, е правилно Щрикс да се занимава с ... членство и да отбягва непремерени медийни изяви.

Г-н Щрикс!

Аз познавам Иван Панов от 35 години и съвсем не мисля, че ако той погледне - както го съветвате, назад в живота си, няма да види достатъчно неща достойни за уважение. Вероятно все пак ще види едно нещо, което не е достойно за уважение, но то се нарича блокиране на възможностите за развитие по политически причини. Ама вие, г-н Щрикс, това няма как да го разберете. Ако не му бяха затапили кариерата на Панов такива като защитавания от вас партиен и милиционерски глезеник Стефко Станев, сега щяхте да разговаряте със или за Панов по много различен начин, щом основният ви критерий за успех в живота е кариерата като баскетболен съдия. Ако все още не разбирате – без политически чадър Станев нямаше да бъде велик международен съдия и при липса на политически проблем Панов със сигурност щеше да има съдийска кариера не по-лоша от тази на Щрикс. (Mr. Shtriks, if you need a exact translation – please, call me.)

С две думи, г-н Щрикс, слезте на земята и :

не се заяждайте с хора, които имат много по-големи заслуги във времето от вас за съхраняването и развитието на любимия спорт по нашите земи и то НЕЗАВИСИМО от това в какви условия са били поставени;

не се присмивайте на клубовете, че искат да спестят 70 лева на мач – те много трудно намират средства;

не забравяйте – вие подкрепяте българския баскетбол, но българският баскетбол ви крепи в България!

Завършвам с емоционалната част на своето изложение.

Рационалната е много по-важна.

Мисля, че повечето от проблемите в съдийството са отражение на някои от обшите проблеми в баскетбола, които описвам тук. Предлагам и малка част от възможните решения, без претенции за изчерпателност, като по-скоро целта ми е да катализирам дебати и оздравителен процес:

1.Съществуват прекалено много „свещени крави“ от типа на Стефко Станев в различните, да ги нарека „структури“ изграждащи баскетболната пирамида. Ясно е например, че каквото и да обещае Станев, няма да се стимулират съдии с характер и самочувствие или поне ще бъдат овреме смачквани, защото така дълги години няма да има опасност някой качествен да измести „свещената крава“ от ръководните или доходоносни позиции. Липсата на нормална конкуренция гарантира влиянието на тесен кръг стари муцуни, но създава тежки деформации в структурата и съсипва качеството на крайния продукт.

Срастването на отделни „незаменими“ личности с постове и длъжности е ПАГУБНО и както вече споменах, това важи не само за съдийството.

Решението е едно – мандатност. При това никога 2 последователни мандата.

2.Съществуват подозрителни зависимости между ключови фигури в някои от структурите. Това често води до странни мнозинства и приемане на, меко казано, нелогични решения. Резултатите навяват спомени от не чак толкова далечното минало.

Решението на проблема е очевидно – Изпълнителният директор на Федерацията трябва да изиска от Комисията по досиетата публикуване на информация за офицерите, агентите и доносниците на ДС работили през последните 22 години в структурите на БФБ и НБЛ.

Нека да им олекне на тези хора и да могат да участват със свободно мислене във взимането на решения. Но нека и всички останали да са наясно кой от кого е бил зависим досега.

3.Съществува семейственост и конфликт на служебни интереси в част от структурите.

Необходимо е администрацията на БФБ да предложи изменение на Устава и Общото събрание да приеме, че наличието или липсата на конфликт на интереси трябва да се декларират и да не се допуска влиянието на такава конфликтност върху вземането на решения от административен, организационен, спортен и т.н. характер. За улеснение и пълна прозрачност всички длъжностни и ръководни лица в БФБ и НБЛ трябва да публикуват на официалния сайт лично подписани автобиографични справки.

Мога да продължа дълго този списък, но многобройните привърженици на баскетбола ще го направят по-успешно от мен и очаквам да залеят Федерацията и информационната среда с констатации, коментари и предложения.

Надявам се да бъде полезно.

С уважение и надежда,

инж. Николай Въжаров