Волейбол Радо Стойчев и Team All Star загубиха Мача на звездите, Цецо Соколов с 24 точки и MVP (ГАЛЕРИЯ) 12 ноември 2011 | 10:16 0 0 0 0 11 2:3 (22:25, 25:19, 24:26, 25:19, 17:19) в невероятен шоу-мач пред близо 3500 зрители в зала "Пала Ипер" в Монца. Двата отбора играха за трофея "Марчело Габана" посветен на починалия президент на местния клуб Марчело Габана.







По време на спектакъла бяха събрани пари и за пострадалите от надводненията в Генуа преди десетина дни. Също така е интересно да се отбележи, че помощник на Стойчев в тима на световните бе Емануеле Дзанини, който е не само треньор на Монца, но и на националния отбор на Словакия, който срази България в първия мач на Евро'2011 с 3:2.







Радо Стойчев заложи на бразилския разпределител на своя Тренто Рафаел Де Оливейра, диагонал бе Цецо Соколов, посрещачи бяха Матей Казийски и кубинеца с италиански паспорт Османи Хуанторена също от шампиона на Италия, центровете бяха сърбина Новица Бийелица и чеха Мартин Лебъл от Рома, а либеро бе французина Юбер Ено от Кунео. От друга страна колегата му Мауро Беруто започна с титулярната шестица на "Скуадра адзура" - Драган Травица - разпределител, Михал Ласко - диагонал, Иван Зайцев и Кристиан Савани - посрещачи, Луиджи Мастранджело и Емануеле Бирарели - центрове и Андреа Бари - либеро. Това бе последна проверка за италианците преди заминаването им за Световната купа в Япония утре.







Цецо Соколов изигра страхотно силен мач, завърши с 24 точки (5 блока, 3 аса и 40% ефективност в атака) и бе определен за най-полезен играч (MVP). Османи Хуанторена (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака и 29% перфектно посрещане) и звездата на България Матей Казийски (2 блока, 2 аса, 33% ефективност в атака и 31% перфектно посрещане) добавиха съответно 12 и 11 точки за Отбора на света, независимо че играха само в първите три гейма. За тима на Италия капитанът Кристиан Савани реализира 17 точки (2 блока, 3 аса, 40% ефективност в атака и 22% перфектно посрещане) за първите четири гейма.







ИТАЛИЯ - TEAM ALL STAR 3:2 (25:22, 19:25, 26:24, 19:25, 19:17)

ИТАЛИЯ: Луиджи Мастранджело 11, Михал Ласко 6, Иван Зайцев 14, Кристиан Савани 17, Драган Травица 5, Емануеле Бирарели 5 - Андреа Бари-либеро (Симоне Пароди 7, Симоне Бути 3, Алесандро Фей 9, Данте Бонинфанте, Джулио Саби 3, Матия Росо 1, Андреа Джови-либеро)

Старши-треньор: Мауро Беруто

TEAM ALL STAR: МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 11, Мартин Лебъл 5, Османи Хуанторена 12, Рафаел Де Оливейра, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 24, Новица Бийелица 8 - Юбер Ено-либеро (Алан Рока 9, Маркус Поп 5, Никола Гърбич, Ейдън Зингъл 3, Салваторе Росини-либеро)

Старши-треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.



Снимки: legavolley.it



