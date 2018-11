БГ Футбол “ISIC Футболна лига на УНСС”: Предстоят мачовете от 4 кръг 11 ноември 2011 | 20:25 0 0 0 0 1 - “ISIC Футболна лига на УНСС 2011/2012” ще се състоят на 12 и 13 ноември в обновения университетски спортен комплекс “Бонсист” в Студентския град. Мачовете от 4 кръг на най-мащабната студентска спортна инициатива в странатаще се състоят на 12 и 13 ноември в обновения университетски спортен комплекс “Бонсист” в Студентския град. Футболната лига ще радва студентите на УНСС през двата семестъра на учебната година - 7 поредни уикенда през есента и още 7 през пролетта на 2012-та. Участниците са над 500 футболисти, които са разпределени в 48 отбора и 6 групи. Ще се изиграят 168 мача през есенния полусезон и още 100 мача през пролетния полусезон. Спортното събитие се реализира по повод 20-годишния юбилей на Студентския съвет при УНСС и под патронажа на Ректора на университета - проф. д-р Борислав Борисов. Sportal е медиен партньор на “ISIC Футболна лига на УНСС 2011/2012”, а събитието се провежда с подкрепата на модна къща Andrews Fashion Studio.



Програма за 4 кръг на “ISIC Футболна лига на УНСС 2011/2012”: ДВУБОЙ ДАТА ЧАС D4 Пасчета А-У D7 Under Dogs 12.11.11 14:00 D5 FC Plazza Dance D8 Тантик 12.11.11 14:40 D6 връх Манчо D2 Mega Boys 12.11.11 15:20 D3 FC STOLI4ANI D1 Euro Stars 12.11.11 16:00 E4 Абстинентите E7 Синове на анархията 12.11.11 16:40 E5 Айляктийм E8 Непреодолима Сила 12.11.11 17:20 E6 Keep Walking E2 Изгустантите 12.11.11 18:00 E3 ФК Шльонск E1 ФК Питоните 12.11.11 18:40 F4 Loyal Boys F7 Армейците 13.11.11 10:00 F5 Малеш F8 The Outcasts 13.11.11 10:40 F6 Ф.К.Спиртист F2 Джалороси 13.11.11 11:20 F3 Never Win F1 Охлювите 13.11.11 12:00 A4 Адзурите A7 Шейховете 13.11.11 12:40 A5 Кол и въже A8 ТОП РЕЗАЧКИ 13.11.11 13:20 A6 Айляците A2 Инкубатор тийм 13.11.11 14:00 А3 Johnnie walker А1 Амфетико 13.11.11 14:40 B4 НЗДРВ! B7 ФК Опълченците 1878 13.11.11 15:20 B5 Чичо Джак B8 NEVER BACK DOWN 13.11.11 16:00 B6 Студентски съвет B2 Yellow submarine 13.11.11 16:40 B3 Карнобат Юнайтед B1 Aйдуците 13.11.11 17:20 C4 Докторите C7 Гларус Бургас 13.11.11 18:00 C5 Столичани в повече C8 El Galactico 13.11.11 18:40 C6 Чичковите червенот. C2 Южен вятър 13.11.11 19:20 C3 Voltron C1 Виктория 13.11.11 20:00

