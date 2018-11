Волейбол Смениха един в състава на Радо Стойчев за Мача на звездите в Италия 10 ноември 2011 | 11:10 0 0 0 0 3



Италианската волейболна лига смени венецуелския посрещач на Вибо Валентия Луис Диас поради контузия и неговото място ще заеми германеца от Марми Ланца (Верона) Маркус Поп. Световните звезди от Team All Star ще бъдат водени от селекционера на България и наставник на шампиона на Италия, Европа и света Тренто Радостин Стойчев, а помощник ще му бъде треньора на Аква Парадизо Брианца (Монца) Емануеле Дзанини.







В мача Отборът на свеета ще застане срещу националния тим на Италия, който се готви за участие на Световната купа в Япония, който е воден от Мауро Беруто. В Team All Star са и българските национали Матей Казийски и Цветан Соколов от Тренто.



Мачът на звездите в Италия е утре (11 ноември) от 21:30 часа българско време в зала "Пала Ипер" в Монца.



Съставът на Team All Star за All Star Volley 2011:



1. МАТЕЙ КАЗИЙСКИ - Тренто - посрещач

2. Юбер Ено (Франция) - Кунео - либеро

3. Салваторе Росини (Италия) - Монца - либеро

4. Мартин Лебъл (Чехия) - Рома - център

5. Османи Хуанторена (Куба) - Тренто - посрещач

6. Маркус Поп (Германия) - Верона - посрещач

7. Рафаел де Оливейра (Бразилия) - Трето - разпределител

9. Никола Гърбич (Сърбия) - Кунео - разпределител

11. ЦВЕТАН СОКОЛОВ - - Тренто - диагонал

13. Алан Рока (Куба) - Латина - посрещач

14. Ейдън Зингъл (Австралия) - център

18. Новица Бийелица (Сърбия) - Рома - център



Старши-треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

Треньор: Емануел Дзанини



Снимки: volleytonnocallipo.com и bluvolleyverona.it Един от волейболистите от състава на Отбора на света - Team All Star, за Мача на звездите в Италия - All Star Volley 2011 – Мемориал "Марчело Габана", бе сменен само два дни преди шоу-срещата.Италианската волейболна лига смени венецуелския посрещач на Вибо Валентия Луис Диас поради контузия и неговото място ще заеми германеца от Марми Ланца (Верона) Маркус Поп. Световните звезди от Team All Star ще бъдат водени от селекционера на България и наставник на шампиона на Италия, Европа и света Тренто Радостин Стойчев, а помощник ще му бъде треньора на Аква Парадизо Брианца (Монца) Емануеле Дзанини.В мача Отборът на свеета ще застане срещу националния тим на Италия, който се готви за участие на Световната купа в Япония, който е воден от Мауро Беруто. В Team All Star са и българските национали Матей Казийски и Цветан Соколов от Тренто.Мачът на звездите в Италия е утре (11 ноември) от 21:30 часа българско време в зала "Пала Ипер" в Монца.2. Юбер Ено (Франция) - Кунео - либеро3. Салваторе Росини (Италия) - Монца - либеро4. Мартин Лебъл (Чехия) - Рома - център5. Османи Хуанторена (Куба) - Тренто - посрещач6. Маркус Поп (Германия) - Верона - посрещач7. Рафаел де Оливейра (Бразилия) - Трето - разпределител9. Никола Гърбич (Сърбия) - Кунео - разпределител13. Алан Рока (Куба) - Латина - посрещач14. Ейдън Зингъл (Австралия) - център18. Новица Бийелица (Сърбия) - Рома - центърЕмануел Дзанини

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3261 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1