Технологично изпълнение и стил в едно

Технологии, осигуряващи новаторско изпълнение, изтънчен дизайн, изключително грижлива ръчна изработка ... Всичко това характеризира луксозната технологична колекция спортни облекла adidas Porsche Design Sport, създадена от сътрудничеството на марката, идентифицирана с лукс, Porsche Design и adidas. С колекцията есен/зима 2011adidas Porsche Design Sport отбелязва своя десети сезон с представянето на специална колекция за мъже, които обичат технологични и модерни спортни облекла. Новата колекция adidas Porsche Design Sport есен/зима 2011 се фокусира върху оптимизиране на комфорта, с гама от иновативни продукти предназначени за мъжете с активен начин на живот, изпълнене с пътувания, тренировки и приключения дори и в лошо зимно време.

Със своите модели аdidas Porsche Design Sport казва „Луксът се крие в детайлите.”

Якето с пух DRIVE Down Jacket и панталоните DRIVE Extreme Pant са най-открояващите се продукти в колекцията adidas Porsche Design Sport есен/зима 2011. Якето Down Jacket от Porsche Design Sport е изработено от водоустойчив материал и е подплатено с 90% птичи и 10% гъши пера. С вътрешни ръкавици и вътрешен джоб за мултимедиен плейър, кърпичка за почистване на слънчеви очила в левия джоб и малко отделение на долния десен джоб за безопасно съхранение на мобилни телефони, Down Jacket е снабдено с детайли, които ви позволяват с лекота да носите основни вещи, които може да ви потрябват, докато сте навън. Всичко това го прави дреха, която е едновременно модерна и осигурява изключителна защита за дъждовните и студени зимни дни.

Панталоните Extreme Pant са една изключителна привилегия със своя текстурен плат schoeller®, с технологията 3XDRY® и външния си слой, който предпазва кожата от влага и осигурява гъвкавост във всички посоки. Тoзи високотехнологичeн, устойчив на влага продукт осигурява максимално движение на тялото.

Колекцията аdidas Porsche Design Sport есен / зима 2011 е достъпна в магазинът на adidas гр. София бул. Витоша 5, за всички мъже, които обичат луксозното и технологично спортно облекло.